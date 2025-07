Home Tech Intel wraca do gry po ciężkim roku. Inwestorzy grający na spadki mogą się zdziwić

Po głośnych problemach w zeszłym roku Intel musiał zmienić wiele wewnętrznie, aby szybko podnieść się z kolan i wrócić do gry. Pomimo że wciąż nie wywołuje takich samych uczuć jak przed problemami procesorów, trzeba pamiętać, że jest to firma z ogromną siłą finansową, dużą liczbą pracowników i dobrą historią osiągnięć. Dlatego zdania są podzielone na temat jej powrotu, jednak według banku inwestycyjnego Citi inwestorzy grający na spadki mogą ponieść straty po wynikach firmy za drugi kwartał, co jest dobrym znakiem dla firmy.