Katowice ruszają z pilotażem AI w szkołach. Nauczyciele sami uczą się sztucznej inteligencji

Magistrat w Katowicach, we współpracy z Fundacją OFF School oraz firmą iSpot, uruchomił pilotażowy program warsztatów AI dla nauczycieli. Uczestnikami są pedagodzy z pięciu placówek: IV i VIII Liceum Ogólnokształcącego, Szkół Podstawowych nr 33 i 65 oraz Zespołu Szkół nr 2.

Co będą robić nauczyciele?

Program koncentruje się na praktycznych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie nauczania. Nauczyciele poznają narzędzia AI, które mogą wspomóc ich codzienną pracę – od przygotowania materiałów dydaktycznych po indywidualizację procesu uczenia.

Kluczowe założenia projektu:

Odpowiedzialne wykorzystanie AI w edukacji

Tworzenie wysokiej jakości scenariuszy lekcji

Indywidualizacja nauki zgodnie z potrzebami uczniów

Budowanie świadomości technologicznej wśród kadry pedagogicznej

Dlaczego to ważne?

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla, że “rewolucja AI to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś system edukacji“. Miasto stawia na innowacyjność, która ma podnieść jakość lokalnej oświaty.

Grzegorz Święch z Fundacji OFF School zaznacza, że AI daje szansę na stworzenie bardziej atrakcyjnej i przyjaznej edukacji. Kluczowe jest budowanie partnerstw między uczniami a nauczycielami, gdzie obie strony mogą uczyć się wzajemnie.

Kto stoi za projektem?

Program realizowany jest w ramach inicjatywy generacja.ai przez Fundację OFF School. Wsparcie techniczne zapewnia iSpot – jedyny Apple Premium Partner w Polsce, który prowadzi 50 salonów i centrów serwisowych w kraju.

Zespół trenerski składa się z:

Agaty Kożuszek (koordynatorka i trenerka Apple Professional Learning)

Doroty Madej (trenerka Apple Professional Learning)

Grzegorza Święcha (założyciel Fundacji OFF School)

Mariusza Kruka (iSpot Education Development Manager)

Polska na fali AI w edukacji

Katowice to nie jedyny przykład cyfrowej transformacji polskiej edukacji. Ministerstwo Edukacji, we współpracy z firmą Intel, uruchomiło pilotażowy program laboratoriów AI w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Placówki otrzymują specjalistyczne oprogramowanie, wydajne laptopy i dostęp do usług chmurowych AI.

Podobnie program AI4Youth, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, kierowany jest do liceów i techników. Zgodnie z raportem Fundacji Szkoła z Klasą, obecnie tylko 25% nauczycieli korzysta z AI, ale analitycy przewidują, że w 2025 roku nastąpi przełom w wykorzystaniu technologii edukacyjnych.

Przykłady z praktyki

Pierwsze efekty wykorzystania AI w polskich placówkach są już widoczne w różnych częściach kraju. Ministerstwo Edukacji, we współpracy z firmą Intel, uruchomiło laboratoria AI w wybranych szkołach, wyposażając je w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt.

Z kolei SGH oferuje kursy przygotowujące studentów do pracy z narzędziami AI, rozwijając kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy przyszłości.

Co dalej?

Program w Katowicach to dopiero początek większej transformacji. Od września 2025 wszystkie katowickie szkoły mają zostać objęte projektem Generacja AI, co czyni je pierwszym polskim miastem tak szeroko wdrażającym AI w edukacji.

Dariusz Zająkała z iSpot podkreśla, że “umiejętne połączenie wiedzy pedagogicznej z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi pozwala tworzyć bardziej angażujące i skuteczne środowisko nauki“.

Czytaj też: Europejscy giganci apelują o wstrzymanie wdrożenia AI Act – otwarty list do Komisji Europejskiej

Czy to dobry kierunek? Sztuczna inteligencja w edukacji to temat, który budzi zarówno entuzjazm, jak i obawy. Katowice pokazują, że można do tego podejść systematycznie i odpowiedzialnie, a doświadczenia innych miast i krajów potwierdzają potencjał tej technologii. Przekonajmy się, czy polski model sprawdzi się w praktyce.