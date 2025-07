Kia oceni twój styl jazdy. Tak możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu

Nowe narzędzie o nazwie Drive Metrics jest już dostępne w 27 krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. System analizuje różne aspekty prowadzenia pojazdu, tworząc profil ryzyka każdego kierowcy.

Nowa aplikacja Kia App łączy wszystkie usługi marki

Kia App to platforma, która integruje dotychczasowe aplikacje marki – Kia Connect, Kia Charge, MyKia, wraz z cyfrową książką gwarancyjną i instrukcją obsługi pojazdu. Teraz zyskuje ona funkcję oceny stylu jazdy.

Model Drive Metrics analizuje szereg parametrów jazdy, w tym:

prędkość jazdy

gwałtowne hamowania

sposób przyspieszania

porę jazdy

przebieg

poziom ekspozycji na ryzyko

Jak to wpłynie na składki ubezpieczeniowe?

Zebrane dane telemetryczne mogą być udostępnione współpracującym z Kia ubezpieczycielom – oczywiście za zgodą użytkownika. Pozwala to na dokładniejszą wycenę polis ubezpieczeniowych, która uwzględnia rzeczywisty styl jazdy danego kierowcy.

Kierowcy mogą na bieżąco śledzić swoje wyniki w aplikacji, otrzymywać wskazówki poprawiające styl jazdy i korzystać z szansy na bardziej dopasowane cenowo ubezpieczenie.

“Wykorzystując usługę punktacji, która opiera się na naszym modelu Drive Metrics, producenci samochodów są lepiej przygotowani do wspierania swoich właścicieli i ubezpieczycieli poprzez dokładniejszą segmentację opartą na rzeczywistych ryzykach związanych z jazdą” – mówi James Burton, dyrektor zarządzający ds. ubezpieczeń w Europie i Wielkiej Brytanii w LexisNexis Risk Solutions.

Boom na ubezpieczenia telematyczne w Europie

Kia nie jest jedyną marką stawiającą na telematykę ubezpieczeniową. Zgodnie z najnowszymi danymi rynek ubezpieczeń telematycznych w Europie osiągnął już 13 mln aktywnych polis w 2023 roku i ma rosnąć w tempie 6,2% rocznie, by do 2028 roku sięgnąć 17,6 mln polis.

Producenci aut masowo wchodzą w ten biznes. Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Stellantis, Tesla i Toyota już uruchomili własne systemy telematyczne współpracujące z ubezpieczycielami. Tesla idzie najdalej – oferuje własne ubezpieczenia oparte na telematyce, gdzie składka może się zmieniać co miesiąc na podstawie “Safety Score” kierowcy.

Polska nadgania europejskie trendy

W Polsce rynek ubezpieczeń również rozwija się dynamicznie. Po pierwszym kwartale 2025 roku Polacy otrzymali prawie 13,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – to o 12,6% więcej niż rok wcześniej.

Średnia składka OC wzrosła do 555 zł w pierwszym kwartale 2025, co oznacza wzrost o 5,4%, choć inne źródła podają wyższe kwoty – według najnowszych danych z lipca 2025 średnia cena OC w pierwszym półroczu wyniosła już 696 zł, co oznacza wzrost o 14,1% rok do roku.

Wcześniej Allianz Polska jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce udostępnił klientom sześciu banków możliwość opłacania składek powtarzalnych BLIKIEM. To pokazuje, że polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na innowacje.

Czy warto?

System Drive Metrics może być szczególnie atrakcyjny dla bezpiecznych kierowców, którzy do tej pory płacili standardowe składki ubezpieczeniowe, nie otrzymując zniżek za swój ostrożny styl jazdy. Globalny rynek ubezpieczeń telematycznych ma osiągnąć wartość 19,23 mld dolarów do 2032 roku, co pokazuje skalę zainteresowania takimi rozwiązaniami.

Dla polskich kierowców system Drive Metrics jest już dostępny, bo funkcjonuje w całej UE. Polskie źródła potwierdzają, że funkcja została uruchomiona w czerwcu 2025 roku i jest dostępna dla właścicieli kompatybilnych pojazdów. Pozostaje pytanie, czy i kiedy polscy ubezpieczyciele zaczną oferować konkurencyjne stawki na podstawie tych danych.