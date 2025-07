Nowy magnes jest pozbawiony drogich składników. Okoliczności jego powstania szokują

A w zasadzie nie im, lecz sztucznej inteligencji, która została oddelegowana do zaprojektowania nowego magnesu, który byłby pozbawiony metali ziem rzadkich. To ogromne osiągnięcie, szczególnie z perspektywy praktycznych zastosowań. Mówimy bowiem o składnikach towarzyszących nam niemal na każdym kroku, choćby w motoryzacji, gdzie metale ziem rzadkich są używane do produkcji silników.

Neodym czy dysproz – powszechnie stosowane w przemyśle – są niestety drogie, dlatego ich tańsze alternatywy byłyby niemal na wagę złota. Wydaje się, iż przełomu w tej sprawie dokonali eksperci związani z Materials Nexus. Jak wyjaśniają, udało im się stworzyć magnes znany jako MagNex, który zapewnia oczekiwane właściwości, jednocześnie zdecydowanie redukując koszty ze względu na brak konieczności stosowania metali ziem rzadkich.

Jak udało się tego dokonać? Pierwszoplanową rolę w tym kontekście odegrała sztuczna inteligencja, której zlecono zaprojektowanie poszukiwanych magnesów. Pokazuje to przy okazji, jak bardzo można przyspieszyć różnego rodzaju obliczenia, gdy zleci się je zaawansowanym narzędziom. To, co człowiek robiłby przez dziesiątki lat, sztucznej inteligencji może się udać w ciągu maksymalnie kilku tygodni.

Zaprojektowany niedawno magnes, znany jako MagNex, jest pozbawiony metali ziem rzadkich. Naukowcy skorzystali w tym celu z pomocy sztucznej inteligencji

Idealnym przykładem jest wspomniany magnes, którego wynalezienie wymagało przeanalizowania 100 milionów stopów materiałów pozbawionych metali ziem rzadkich. W ostatecznym rozrachunku doprowadziło to do identyfikacji MagNex. Narzędzie użyte przez badaczy brało pod uwagę szereg zmiennych, takich jak koszty, organizacja łańcucha dostaw, wydajność czy wpływ na środowisko.

Wszystko to na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy. Niestety, skład MagNex pozostaje tajemnicą i zapewne takich stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Ale najważniejszy pozostaje fakt, iż opracowana konstrukcja sprawdza się w swojej roli i zapewnia genialną alternatywę dla dotychczas stosowanych magnesów zawierających trudniej dostępne metale ziem rzadkich. Nowe doniesienia powinny być szczególnie zadowalające dla przemysłu motoryzacyjnego, który polega na magnesach w produkcji silników.