Jest nowy sposób kontrolowania magnetyzmu. Naukowcy mają co świętować

Badacze wykorzystali w tym celu materiał znany jako CrPS4, który ma utorować drogę do zmniejszenia energooszczędnych technologii. Te będą teraz dodatkowo działały szybciej i z niższym zapotrzebowaniem na energię. Wszystko dzięki możliwości precyzyjnego dostrajania magnetyzmu występującego w materiałach o minimalnej grubości.

Magnetyzm jest bowiem przydatny między innymi we wciąż rozwijanej technologii przechowywania informacji. Wykorzystuje się w tym celu tzw. polaryzację wymienną, która do tej pory sprawiała wiele trudności ze względu na ograniczone możliwości jej badania, nie wspominając o kontrolowaniu. Międzynarodowa współpraca na linii Szkocja – Stany Zjednoczone położyła kres tym problemom.

Kluczowym momentem w prowadzonych analizach była zmiana podejścia do układania warstw materiałów. Inżynierowie odeszli od strategii polegającej na układaniu tych warstw jedna na drugiej i zamiast tego postawili na wiodącą rolę półprzewodnika w postaci CrPS4. Badacze zobrazowali ten materiał, dzięki czemu zyskali wgląd w formowanie obszarów magnetycznych, ich wzajemne oddziaływania oraz przesunięcia.

Mając skuteczny sposób na kontrolowanie magnetyzmu w supercienkich materiałach, naukowcy mogą teraz wykorzystać to między innymi do przechowywania informacji

Metodą prób i błędów, zmieniając konfigurację poszczególnych warstw, pojawiła się opcja przełączania polaryzacji wymiennej tak, jakby autorzy dysponowali magicznym przyciskiem. Taka technologia okazuje się bardzo przydatna, ponieważ nie tylko zapewnia odpowiednie efekty, ale jest przy tym odwracalna i łatwa w kontrolowaniu. Daje to nadzieję w kontekście praktycznych zastosowań.

Członkowie zespołu badawczego obrazują sytuację, porównując ją do pasów na autostradzie. Poszczególne regiony CrPS4 układają się obok siebie jak owe pasy, a granica między nimi tworzy idealny interfejs. To właśnie on zapewnia perspektywę badania magnetyzmu. Z jednej strony oznacza to lepsze rozeznanie w tym zakresie, z drugiej natomiast ma doprowadzić do realnych postępów w projektowaniu urządzeń wykorzystujących magnetyzm.