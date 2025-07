Mapy Google pozbywają się funkcji sterowania muzyką? To utrudni życie kierowcom

Problem zgłaszają użytkownicy na całym świecie. Skargi pojawiły się już w kwietniu 2025 roku m.in. na forum Pocket Casts, gdzie użytkownicy opisują frustrację związaną z brakiem możliwości sterowania podcastami podczas jazdy. To pokazuje, że problemy z kontrolkami mediów występowały już wcześniej, niezależnie od obecnej sytuacji.

Co się stało z kontrolą mediów?

Do tej pory podczas nawigacji w Google Maps u dołu ekranu wyświetlał się pasek sterowania odtwarzaniem, który pozwalał na pauzowanie, wznawianie i przewijanie utworów lub podcastów bez konieczności opuszczania aplikacji. Funkcja współpracowała z popularnymi serwisami streamingowymi takimi jak YouTube Music czy Spotify.

Jak pierwsi zauważyli dziennikarze 9to5 Google, kontrolki zniknęły w wersji 25.28 aplikacji Google Maps na Androida. Problem potwierdzają również redakcje Android Authority, Android Central oraz Android Police. Jednocześnie usunięto również przełącznik, który pozwalał na włączenie tej funkcji w ustawieniach nawigacji.

Sprawdzone na własnych urządzeniach

Redakcja Tom’s Guide sprawdziła sytuację na różnych urządzeniach z Androidem. Na Samsung Galaxy Z Fold 5 z najnowszą wersją aplikacji kontrolki rzeczywiście zniknęły. Ciekawe jednak, że na urządzeniu Honor z wersją 25.29 Google Maps funkcja nadal była dostępna.

Warto dodać, że na razie zmiana dotyczy wyłącznie wersji na Androida – edycja iOS-owa Google Maps nadal oferuje sterowanie mediami podczas nawigacji.

Szerszy kontekst problemów z Google Maps

To nie pierwszy raz, gdy Google dokonuje kontrowersyjnych zmian w swoich aplikacjach samochodowych. W kwietniu 2025 roku firma oficjalnie potwierdziła usunięcie trybu Assistant Driving Mode z Google Maps. Ten tryb również oferował kontrolę mediów i został usunięty w ramach przejścia z Google Assistant na Gemini.

Jak wynika z dokumentacji na forach wsparcia, już wówczas użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z kontrolkami mediów dla aplikacji takich jak Audible, Amazon Music czy Pocket Casts.

Wcześniej, w 2022 roku, Google zdecydował się na zakończenie wsparcia dla Android Auto for Phone Screens – aplikacji, która pozwalała na korzystanie z Android Auto na telefonie bez potrzeby kompatybilnego systemu samochodowego. Ta decyzja również spotkała się z krytyką użytkowników, którzy stracili ulubioną funkcję bez równowartościowej alternatywy.

Problem z bezpieczeństwem

Brak szybkich kontrolek mediów to nie tylko kwestia wygody – to przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa. Gdy chcemy zmienić utwór podczas jazdy, musimy teraz:

Opuścić Google Maps Odnaleźć aplikację do streamingu muzyki Zmienić utwór Wrócić do nawigacji

To procedura, która może zająć 10-20 sekund – czas, w którym kierowca nie koncentruje się w pełni na drodze.

Konkurencja wciąż oferuje kontrolę mediów

Jeśli Google zdecyduje się pozostawić tę zmianę, może to zachęcić użytkowników do przejścia na Waze, aplikację nawigacyjną, która nadal oferuje wbudowane sterowanie odtwarzaniem muzyki. Co ciekawe, Waze również należy do Google, więc usunięcie tej funkcji z Google Maps wydaje się tym bardziej zagadkowe.

Problem dotyka nie tylko użytkowników Spotify czy YouTube Music. Jak donoszą użytkownicy na forum aplikacji Symfonium, brak kontrolek wpływa na wszystkie aplikacje audio, które wcześniej były wspierane przez tę funkcję.

Czy to błąd czy świadoma decyzja?

Google potwierdził, że zniknięcie kontrolek to błąd w aplikacji. Rzecznik firmy oświadczył: “Aktywnie pracujemy nad naprawieniem problemu wpływającego na kontrole odtwarzania mediów w Google Maps”. Niestety, nie podano terminu, kiedy można spodziewać się rozwiązania problemu.

Początkowo nie było jasne, czy usunięcie funkcji to błąd, czy świadoma decyzja giganta z Mountain View, szczególnie w kontekście wcześniejszych kontrowersyjnych zmian w aplikacjach samochodowych firmy.

Co dalej?

Na razie pozostaje czekać na ewentualną naprawę aplikacji. Firma systematycznie rozwija Google Maps – niedawno na iPhone’ach pojawiła się funkcja rozpoznawania lokalizacji ze zrzutów ekranu, która pozwala odnaleźć miejsca z obrazów zapisanych w galerii.

Czytaj też: Koniec wyciągania telefonu podczas treningu. Garmin wprowadza Mapy Google na swoje zegarki

Eksperci z branży motoryzacyjnej, jak Autoevolution, wyrażają obawy, że Google może stopniowo ograniczać funkcje samochodowe w swoich aplikacjach, nie oferując przy tym równowartościowych alternatyw. Historia z Android Auto for Phone Screens i Assistant Driving Mode pokazuje, że Google nie zawsze słucha głosu użytkowników w kwestii zachowania popularnych funkcji.