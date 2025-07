Microsoft wymienia silnik JavaScript na bezpieczniejszą wersję

System Windows zawiera zastrzeżony silnik JavaScript od czasu wydania przeglądarki Internet Explorer 3.0, co miało miejsce prawie 30 lat temu. Technicznie rzecz biorąc, jest to dialekt standardu ECMAScript/JavaScript firmy Microsoft. Był on używany nie tylko przez przeglądarkę Internet Explorer, ale także przez aplikacje innych firm jako samodzielny silnik skryptowy dla systemu Windows.

JavaScript w nowym wcieleniu

Nowe środowisko uruchomieniowe to silnik Active Scripting wprowadzony wyłącznie w systemie Windows 11 w wersji 24H2. Opiera się on na silniku JScript “Chakra”, który nie jest nowością – zadebiutował w przeglądarce Internet Explorer 9 (data wydania: marzec 2011). Chociaż IE został wycofany, obsługa skryptów JavaScript jest nadal dostępna w najnowszych wersjach systemu Windows. Po co? W celu zapewnienia kompatybilności i spełnienia specyficznych wymagań biznesowych.

Silnik JScript9Legacy jest teraz domyślnie włączony w systemie Windows 11 24H2. Będzie on obsługiwał wszystkie procesy i operacje skryptowe wykonywane wcześniej za pomocą oryginalnego silnika JScript. Zbudowany na bazie JScript9, ten zaktualizowany silnik zapewnia lepszą wydajność i ulepszone funkcje bezpieczeństwa. Co bardzo istotne -został zaprojektowany z myślą o lepszej zgodności z nowoczesnymi standardami internetowymi. Z ich powodu Microsoft porzucił Internet Explorera i JScript na rzecz platformy Edge/Chromium.

JScript9Legacy ma na celu pomóc specjalistom od skryptów w ograniczeniu zagrożeń bezpieczeństwa związanych z atakami typu cross-site scripting i innymi atakami internetowymi. Zaimplementowane w nim funkcje bezpieczeństwa w JScript9Legacy obejmują ulepszoną obsługę obiektów JavaScript i bardziej rygorystyczne zasady wykonywania. Microsoft wierzy, że nowy silnik zapewni bezpieczniejsze środowisko skryptowe dla użytkowników komputerów PC, choć firma nadal będzie publikować comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń, aby przeciwdziałać atakom XSS i innym zagrożeniom opartym na skryptach.

Jeśli chodzi o podejście techniczne, wszystkie zadania skryptowe obsługiwane wcześniej przez JScript zostaną automatycznie przeniesione do nowego środowiska wykonawczego jscript9Legacy.dll. Nie jest wymagana żadna akcja użytkownika, zaś Microsoft nie przewiduje negatywnego wpływu na istniejące przepływy pracy skryptów.

Równocześnie przyznaje jednak, że mogą nadal występować nieprzewidziane problemy ze zgodnością. Aby sprostać potrzebom użytkowników korporacyjnych o szczególnych potrzebach, Microsoft oferuje opcję przywrócenia oryginalnego silnika JScript. Klienci potrzebujący wsparcia mogą uzyskać szczegółowe instrukcje za pośrednictwem “Centrum usług systemu Windows”.