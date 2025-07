Nowa częstotliwość 5G już działa. T-Mobile uruchomił pierwsze nadajniki

Drugi etap rozwoju sieci 5G w Polsce. A może trzeci?

Idąc drogą oficjalną, uruchomienie sieci 5G w paśmie 700 MHz to drugi etap jej rozwoju. Pierwszym było rozdysponowanie i uruchomienie sieci w paśmie średnim, czyli zakresie 3400-3800 MHz. Wyższa prędkość sięgająca na starcie kilkuset megabitów na sekundę, ale też krótszy zasięg, przez co jest to pasmo przeznaczone głównie do obszarów zurbanizowanych.

Możemy żartować, że w zasadzie etapem pierwszym była budowa sieci 5G na częstotliwościach LTE, ale więcej o tym przeczytacie w tym materiale.

Pod koniec marca zakończyła się akcja częstotliwości pasma 700 MHz. To częstotliwość, na której w całej Europie do niedawna działała telewizja naziemna. Jej sygnał został przeniesiony na nieco niższe pasma, a uwolniona w ten sposób 700-tka posłużyła do poprawienia zasięgu sieci 5G. Mówimy tu właśnie o paśmie zasięgowym, które nie zaoferuje wysokich prędkości, ze względu na stosunkowo wąskie bloki rozdysponowane między operatorami, ale znacznie poprawi zasięg sieci piątej generacji. Jeden nadajnik jest w stanie sięgnąć odległości nawet kilkunastu kilometrów.

T-Mobile uruchomił pierwsze nadajniki pasma 700 MHz sieci 5G

T-Mobile może już pochwalić się pierwszymi działającymi stacjami bazowymi nowego pasma. Na starcie jest ich całkiem sporo, bo 22. Więc jak na pierwszy rzut to dobra liczba. Wygląda też na to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej stanął na wysokości zadania i sprawnie wydawał pierwsze pozwolenia. Trzeba też przyznać, że sam proces przebiegł tym razem bez żadnych afer i pretensji, bo od zakończenia aukcji aż do teraz nie mieliśmy żadnych doniesień w tej sprawie.

Nadajniki działające w nowym paśmie działają obecnie w miejscowościach:

Drużbice

Gorzów Śląski

Kleszczów

Lesznowola

Łazy

Łomianki

Marki

Michałowice

Ożarów Mazowiecki

Piaseczno

Poświętne

Przystajń

Radziejowice

Raszyn

Tomaszów Mazowiecki

Wieluń

Wolbórz

Wołomin

Ząbki

Zelów

Zielonka

Przypomnijmy, że T-Mobile był największym wygranym zakończonej aukcji. Operator wylicytował jeden blok pasma 700 MHz, który sąsiaduje z dwoma blokami wylicytowanymi przez Orange, co otwiera pole do współpracy. Dodatkowo w dołączonej aukcji T-Mobile przejął dwa bloki pasma 800 MHz, które sąsiadują z już posiadanym innym blokiem pasma 800 MHz. W związku z czym operator zyskał możliwość nie tylko rozbudowy i poprawy zasięgu sieci 5G, ale również LTE. Dodajmy też, że T-Mobile jako pierwszy operator przekroczył barierę 4000 uruchomionych stacji bazowej sieci 5G pasma 3,6 GHz, obejmując zasięgiem połowę kraju.