Nowy reaktor jądrowy z Francji niszczy odpady, zamiast je produkować

Za tym fascynującym projektem stoi młoda, bo założona zaledwie w 2023 roku firma Stellaria powstała jako spin-off Francuskiej Komisji Energii Atomowej i Energii Alternatywnej (CEA) oraz Schneider Electric. Startup właśnie pozyskał 23 miliony euro nowego finansowania, zwiększając łączną kwotę inwestycji do 33 milionów euro – w tym 10 milionów z rządowego programu Francja 2030. Pozyskane środki mają umożliwić realizację projektu przełomowego reaktora neutronowego na stopione sole, nazwanego Stellarium.

Celem Stellarii jest stworzenie reaktora jądrowego, który rozwiąże jedną z największych bolączek tej technologii – problematyczne odpady radioaktywne, które bardzo długo zanieczyszczają środowisko naturalne. Stellarium zostało zaprojektowane do pracy w zamkniętym cyklu paliwowym z wykorzystaniem ciekłego paliwa opartego na solach chlorkowych. Co istotne, reaktor ma potencjał niszczenia większej ilości długotrwałych odpadów jądrowych. Nigdy jeszcze nie powstało takie urządzenie.

Jedną z najbardziej imponujących cech projektu jest jego długowieczność. Stellarium ma pracować bez uzupełniania paliwa przez ponad 20 lat, dostarczając energii o gęstości aż 70 milionów razy większej niż typowe akumulatory litowo-jonowe. Mówiąc prościej, jeden reaktor mógłby zasilać nawet 400 000 domostw, co czyni go realną alternatywą dla paliw kopalnych także w przemyśle ciężkim.

Równie ważne są kwestie bezpieczeństwa. Stellarium korzysta z naturalnej konwekcji do pasywnego chłodzenia oraz zawiera cztery fizyczne bariery ochronne – o jedną więcej niż standardowe reaktory. Projekt celowo ogranicza liczbę innowacji technologicznych, by skrócić czas rozwoju i zmniejszyć ryzyko związane z jego rozwojem. Można powiedzieć, że Stellaria zamiast rewolucji – stawia na ewolucję sprawdzonych rozwiązań.

Nowe finansowanie ma umożliwić firmie przejście do kolejnych etapów rozwoju: złożenie wniosku o autoryzację budowy (Demande d’Autorisation de Création – DAC), rozwój zaplecza badawczo-technicznego w Grenoble oraz podwojenie liczby pracowników. Jeżeli to się powiedzie, to firma chce doprowadzić do pierwszej reakcji rozszczepienia w 2029 roku i do wdrożenia komercyjnego już w 2035 roku.

Rundzie inwestycyjnej przewodniczyli amerykański fundusz At One Ventures oraz francuska Supernova Invest. Wśród pozostałych inwestorów znalazły się m.in. CEA Investissement, Schneider Electric, Exergon i Technip Energies. Partnerzy zwracają uwagę na niski koszt budowy, pasywne zabezpieczenia, skalowalność oraz możliwość szybkiego wdrożenia technologii. Schneider Electric i Technip Energies zadeklarowały wsparcie we wdrożeniu projektu na skalę przemysłową.

Stellaria planuje budowę pełnowymiarowego demonstratora przemysłowego, który pozwoli potwierdzić wydajność i bezpieczeństwo reaktora. Ambicją firmy jest odegranie kluczowej roli w energetycznej transformacji Europy i świata – poprzez stworzenie niezawodnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku źródła energii, które może wspierać reindustrializację oraz ograniczać emisję gazów cieplarnianych.