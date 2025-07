Google Pixel 9 Pro XL w najlepszej cenie w Polsce

Pixel 9 Pro XL – przypomnijmy, dlaczego to fajny smartfon?

Pixel 9 Pro XL to flagowy smartfon Google. Wyposażony został w układ SoC Tensor G4, 16 GB pamięci operacyjnej oraz w zależności od wersji, od 128 GB do 1 TB pamięci flash. Smartfon nie brylował w testach syntetycznych, jego procesor wskazywałby raczej na wydajnego średniaka niż topową konstrukcję, co nie przeszkadzało Pixelowi osiągać bardzo dobrych wyników testów AI i w ogóle zachwycać płynnością działania oprogramowania. Pixel 9 Pro XL otrzymał świetny ekran Super Actua, wykonany w technologii LTPO OLED, o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1344 × 2992 pikseli, z odświeżaniem płynnie regulowanym w zakresie 1-120 Hz i jasnością maksymalną 3000 nit.

Fotograficznie smartfon także okazał się świetną propozycją, choć znów specyfikacja odbiegała na niekorzyść od propozycji chińskich producentów:

– 50 Mpix, f/1.68, 25 mm (szerokokątny), 82°, 1/1,31”, dual pixel PDAF, OIS

– 48 Mpix, f/2.8, 113 mm (tele), 1/2,55”, dual pixel PDAF, OIS

– 48 Mpix, f/1.7, 13 mm (ultraszerokokątny), 123°, 1/2,55”, dual pixel PDAF

– 42 Mpix, f/2.2, 17 mm, 103°, dual pixel PDAF

„Nocna” panorama wykonana Pixelem 9 Pro XL

Google wygrywał (i dalej często wygrywa) dopracowanym oprogramowaniem oraz unikalnymi funkcjami aplikacji aparatu, takimi jak panorama nocna, czy grupowe zdjęcie robione w dwóch krokach, żeby i fotografujący mógł na nim się znaleźć.

Nie ma tu sensu nadmiernie wchodzić w szczegóły – zapraszam do przeczytania pełnej recenzji Pixela 9 Pro XL, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje.

Teraz najważniejsze: Pixel 9 Pro XL wciąż jest świetnym urządzeniem i warto go kupić. A co więcej, można go nabyć taniej niż kiedykolwiek – podstawowy model 128 GB Obsidian w polskim sklepie Amazonu wyceniony został na 3415,25 zł. Najtańsza wg Ceneo oferta z autoryzowanej sieci sprzedaży to 3899 zł – spoza autoryzowanej sieci da się znaleźć korzystniejszą, ale wciąż będzie gorsza od oferty Amazonu.