Ten dysk SSD zostanie zniszczony za 3… 2… 1… i nic na to nie poradzisz

Tajwański producent Teamgroup wprowadził na rynek dysk SSD P250Q Self-Destruct, zaprojektowany z myślą o środowiskach o wysokim bezpieczeństwie, gdzie wrażliwe dane mogą wymagać natychmiastowego i nieodwracalnego usunięcia. To rozwiązanie zostało uhonorowane nagrodą COMPUTEX 2025 Best Choice Award w kategorii Cyber Security, co pokazuje, jak poważnie branża traktuje tego typu innowacje.

Ewolucja technologii samozniszczenia

P250Q to nie pierwszy dysk z funkcją samozniszczenia w ofercie Teamgroup. Producent wcześniej zaprezentował przenośny SSD P35S z podobną funkcjonalnością, ale P250Q to pierwsze rozwiązanie wewnętrzne w formacie M.2, które można zainstalować bezpośrednio w komputerze.

Historia dysków z funkcją samozniszczenia sięga znacznie dalej. Już w 2012 roku chińska firma RunCore przedstawiła dysk InVincible SATA SSD, który potrafił fizycznie zniszczyć chipy pamięci przez zastosowanie nadprądu, chociaż wiele osób w branży kwestionowało autentyczność demonstracji, podejrzewając, że zdjęcia uszkodzeń zostały sfałszowane. Bardziej wiarygodne rozwiązania oferowała firma Microsemi w 2015 roku, wprowadzając bezpieczne SSD TRRUST-Stor z możliwością wymazania klucza szyfrowania w mniej niż 30 milisekund.

Jak działa funkcja samozniszczenia?

Sercem dysku P250Q jest opatentowany układ destrukcji (Taiwan Utility Model Patent: M662727), który działa na poziomie sprzętowym, bezpośrednio atakując pamięć Flash IC. Najbardziej imponującą cechą jest funkcja automatycznego wznawiania procesu niszczenia danych po niespodziewanym zaniku zasilania.

Jak twierdzi producent, “zniszczenie danych kontynuowane jest bez zakłóceń nawet po nieoczekiwanej awarii zasilania”, co eliminuje ryzyko częściowego wymazania lub niekompletnej sanityzacji. To kluczowa funkcja, biorąc pod uwagę, że w sytuacjach krytycznych może dojść do prób przerwania procesu niszczenia przez odcięcie zasilania.

System oferuje dwa tryby niszczenia danych:

Krótkie naciśnięcie – programowe wymazanie z zachowaniem możliwości ponownego użycia dysku

– programowe wymazanie z zachowaniem możliwości ponownego użycia dysku Długie naciśnięcie – fizyczne zniszczenie układów pamięci na poziomie sprzętowym

Kontekst wojskowych standardów bezpieczeństwa

Funkcja samozniszczenia nie jest przypadkowym dodatkiem, ale odpowiedzią na rosnące wymagania bezpieczeństwa. Wojskowe standardy sanityzacji danych, takie jak NSA/CSS Policy Manual 9-12, wymagają zastosowania metod niszczenia danych “o sile i integralności współmiernej z klasyfikacją lub wrażliwością informacji”.

Współczesne wytyczne NIST SP 800-88, które zastąpiły starszy standard DoD 5220.22-M, kategoryzują sanityzację danych na trzy poziomy: Clear (oczyszczenie), Purge (czyszczenie) i Destroy (zniszczenie). P250Q realizuje najwyższy poziom – fizyczne zniszczenie nośnika.

Jak podkreślają eksperci ds. bezpieczeństwa, standardowe metody wymazywania nie są wystarczające dla dysków SSD z powodu ich złożonej struktury zarządzania danymi i funkcji wear leveling. Dlatego rozwiązania sprzętowe, takie jak te zastosowane w P250Q, zyskują na znaczeniu.

Specyfikacja techniczna na wysokim poziomie

Pomimo specjalistycznego przeznaczenia, P250Q oferuje konkurencyjne parametry techniczne:

Pojemność : od 256 GB do 2 TB

: od 256 GB do 2 TB Technologia : 3D TLC NAND Flash

: 3D TLC NAND Flash Interfejs : PCIe Gen4x4 z obsługą NVMe 1.4

: PCIe Gen4x4 z obsługą NVMe 1.4 Prędkość odczytu : do 7000 MB/s

: do 7000 MB/s Prędkość zapisu : do 5500 MB/s

: do 5500 MB/s Szyfrowanie : AES-256 na poziomie wojskowym

: AES-256 na poziomie wojskowym Monitoring : S.M.A.R.T. health monitoring

: S.M.A.R.T. health monitoring Odporność temperaturowa: dzięki opatentowanej technologii szerokiego zakresu temperatur

Dodatkowo Teamgroup otrzymało amerykański patent na technologię SSD M.2 działającą w szerokim zakresie temperatur, która automatycznie reguluje prędkość transferu danych w trzech strefach termicznych, umożliwiając stabilną pracę w temperaturach otoczenia do 105°C.

Dla kogo ten dysk?

Dysk P250Q wyposażony jest w jednoklikowy przycisk aktywacji i wielostopniowe wskaźniki LED, co ma uprościć obsługę. Jednak pozostaje pytanie o praktyczne zastosowanie – czy użytkownik miałby fizycznie trzymać dysk podczas przechodzenia przez punkty kontrolne? Czy nie sprawiłoby to, że urządzenie stałoby się bardziej podejrzane?

To właśnie te wątpliwości sprawiły, że niektóre firmy zrezygnowały z podobnych rozwiązań, powołując się na wyzwania związane z masową produkcją i praktycznym wykorzystaniem.

P250Q może mieć zastosowanie w organizacjach podlegających surowym regułom obsługi danych, takich jak:

Agencje rządowe i wojskowe – gdzie dane mogą zawierać informacje o misjach, lokalizacji operacyjnych czy mapach strategicznych

– gdzie dane mogą zawierać informacje o misjach, lokalizacji operacyjnych czy mapach strategicznych Laboratoria badawcze i centra AI – chroniące algorytmy i dane treningowe

– chroniące algorytmy i dane treningowe Firmy zajmujące się bezpieczeństwem narodowym

Korporacje obsługujące ściśle tajne projekty

Praktyczne wyzwania implementacji

Mimo zaawansowanej technologii, dyski z funkcją samozniszczenia wiążą się z pewnymi wyzwaniami. Jak zauważają eksperci z branży, testowanie mechanizmów samozniszczenia jest trudne – “jak można mieć pewność, że Twój dysk zadziała, skoro wszystkie modele testowe zostały zniszczone?”

Dodatkowo istnieje ryzyko przypadkowego uruchomienia funkcji niszczenia. Jak przyznaje jeden z recenzentów: “absolutnie nie ufam sobie z tego typu przełącznikiem kill switch…”

Alternatywy na rynku

Rynek profesjonalnych rozwiązań do niszczenia danych oferuje różne metody sanityzacji, od degausserów przez niszczarki po prasy hydrauliczne. Jednak wszystkie te rozwiązania wymagają fizycznego dostępu do nośnika i czasu na wykonanie operacji.

Wojskowe standardy niszczenia danych wymagają często kombinacji różnych metod – wymazywania, demagnetyzacji i fizycznego zniszczenia. P250Q łączy te podejścia w jednym urządzeniu.

Czy to przyszłość bezpieczeństwa danych?

Teamgroup P250Q reprezentuje interesujący kierunek rozwoju technologii przechowywania danych. W czasach rosnących zagrożeń cybernetycznych i zwiększonej świadomości prywatności, funkcje samozniszczenia mogą zyskać na popularności, szczególnie w kontekście nowych regulacji dotyczących ochrony danych.

Jak pokazuje rozwój standardów sanityzacji, branża stale poszukuje bardziej efektywnych i niezawodnych metod niszczenia danych. P250Q może być odpowiedzią na te potrzeby, łącząc wysoką wydajność z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Pozostaje jednak pytanie, czy przeciętny użytkownik kiedykolwiek będzie potrzebował tak radykalnych środków bezpieczeństwa. Na razie P250Q to niszowy produkt dla bardzo specjalistycznych zastosowań, ale jego technologia może w przyszłości trafić do bardziej mainstreamowych rozwiązań.

Producent nie podał jeszcze oficjalnej ceny ani daty dostępności na rynku europejskim, ale można przypuszczać, że będzie to rozwiązanie kosztowne, skierowane przede wszystkim do klientów korporacyjnych i rządowych.