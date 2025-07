Trzy usługi VPN, które warto rozważyć, jeśli zależy nam na prywatności i streamingu

VPN to niezbędne zabezpieczenie, które działa jak tarcza chroniąca Twoje dane przed wścibskimi oczami i niegodnymi zaufania podmiotami. Najlepsze sieci VPN, takie jak ExpressVPN, zapewniają szyfrowanie wszystkich przesyłanych przez połączenie internetowe danych za pomocą jednego przycisku, zapewniając prawdziwe bezpieczeństwo online i prywatność cyfrową za każdym razem, gdy korzystasz z zasobów globalnej sieci. A to nie wszystko – umożliwiając połączenie z serwerami na całym świecie, VPN pozwala również ominąć regionalne ograniczenia dotyczące treści, zapewniając swobodę strumieniowego przesyłania ulubionych programów telewizyjnych, filmów i wydarzeń sportowych z dowolnego miejsca. Nieźle, prawda? Teraz gdy ustaliliśmy już, że warto postawić na VPN, przyjrzyjmy się bliżej najlepszym opcjom.

3 najlepsze sieci VPN, o których warto wiedzieć

Wypróbowałem trzy najlepsze i najpopularniejsze usługi VPN dostępne na rynku: ExpressVPN, CyberGhost i PIA (czyli Private Internet Access). Chociaż wszystkie zapewniają podobnie wysoki ogólny poziom ochrony, to zarazem każda z nich sprawdza się szczególnie dobrze w różnych obszarach.

ExpressVPN – najlepszy, gdy gdy chodzi o szybkość

ExpressVPN jest niezmiennie oceniany jako jeden z najlepszych dostawców VPN ze względu na swoje zaangażowanie w ochronę prywatności, szybkość i niezawodność. Dzięki polityce nieprzechowywania logów, weryfikowanej wiele razy przez niezależne firmy, twoja aktywność w Internecie pozostaje prywatna. Sieć serwerów w ponad 100 krajach zapewnia szybkie i bezpieczne połączenia, niezależnie od tego, czy korzystasz z serwisów streamingowych, grasz, czy przeglądasz strony internetowe. Zaawansowana technologia TrustedServer gwarantuje, że dane nigdy nie zostaną zapisane na dyskach twardych serwerów, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Najważniejsze cechy ExpressVPN:

Superszybkie serwery w 105 krajach

Możliwość podłączenia do sieci ExpressVPN jednocześnie 8 urządzeń korzystając z jednej subskrypcji.

Bezwarunkowa 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.

Całodobowa obsługa klienta przez czat online

Aplikacje dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Mac, Android i iOS, Apple TV, Android TV, routery i inne

Bezpłatne blokery reklam, trackerów i witryn dla dorosłych.

CyberGhost VPN – najlepszy do streamingu

CyberGhost VPN jest znany z przyjaznego interfejsu użytkownika i cieszy się zaufaniem milionów klientów, którzy chcą chronić swoją prywatność w Internecie. Jest usługa szczególnie popularna śród osób poszukujących niezawodnej i niedrogiej sieci VPN do streamingu i gier

Najważniejsze cechy CyberGhostVPN:

Ochrona nawet 7 urządzeń jednocześnie w ramach jednej subskrypcji.

Serwery w 100 krajach i ponad 120 różnych lokalizacjach.

45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Całodobowa obsługa klienta za pośrednictwem czatu na żywo CyberGhost VPN.

Rygorystyczna polityka braku logów weryfikowana niezależnymi audytami

Aplikacje dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Mac, Android i iOS, Apple TV, Android TV, routery i inne.

Private Internet Access – najlepszy stosunek możliwości do ceny

Private Internet Access (PIA) jest to jeden z najbardziej elastycznych i konfigurowalnych VPN-ów na rynku. Jako jeden z niewielu czołowych dostawców VPN oferuje oprogramowanie, które jest w 100% oparte o model Open Source. Private Internet Access dzięki temu reputację serwisu przejrzystego oraz przestrzegającego praw do prywatności cyfrowej – w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Najważniejsze cechy PIA:

Nieograniczona liczba jednoczesnych połączeń urządzeń w ramach jednej subskrypcji

Serwery w 90 różnych krajach i ponad 140 lokalizacjach

Ścisła polityka braku logowania, dwukrotnie potwierdzona w sądzie.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.

Aplikacje dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Mac, Android i iOS, Apple TV, Android TV, routery i inne.

Obsługa klienta 24/7

Dlaczego rekomenduję użycie VPN

Korzystam z usług VPN od wielu lat. Pomagają one uzyskać dostęp do usług objętych ograniczeniami regionalnymi – dzięki VPN mogę oglądać filmy, które nie miały jeszcze premiery w Polsce czy np. uzyskać dostęp do materiałów brytyjskiej stacji BBC w serwisie iPlayer z zagranicy.

Są one równie przydatne podczas podróży poza Polskę, umożliwiając mi dostęp do niektórych stron internetowych i naszych lokalnych serwisów streamingowych – ogromna zaleta podczas podróży. Serwisy VPN pomagają zabezpieczyć publiczne sieci Wi-Fi, dzięki czemu są niezbędnym elementem wyjazdów. Wartościowym dodatkiem, jaki oferują serwisy premium VPN, takie jak ExpressVPN, są także dodatkowe funkcje ochrony – wbudowany menedżer haseł, skuteczne blokowanie reklam, dzięki czemu są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa online.

VPN stał się elementem mojego niezbędnika – jest zawsze zainstalowany i gotowy do działania. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem sportu, miłośnikiem filmów, czy po prostu chcesz mieć święty spokój w sieci, lepiej zainwestować w VPN, taki jak ExpressVPN, CyberGhost lub PIA już dziś.