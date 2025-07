Wakacyjne okazje od Huawei. Idealny smartwatch na lato w niższej cenie

Topowe zegarki Huawei w niższych cenach

W ramach letniej promocji ceny flagowych modeli z serii HUAWEI WATCH Ultimate spadły do najniższego poziomu w historii.

HUAWEI WATCH Ultimate (srebrny i zielony): 2999 zł (RCD 3499 zł i 3899 zł)

HUAWEI WATCH Ultimate (czarny): 2499 zł (RCD 2799 zł)

Również smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 5 Pro są objęte znacznymi obniżkami:

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm Elegant): 2099 zł (RCD 2399 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm Active): 1599 zł (RCD 1799 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm Active): 1399 zł (RCD 1599 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm Elite): 1699 zł (RCD 1999 zł)

Huawei przygotował także korzystne ceny na zegarki z uwielbianej serii WATCH GT. Obniżone ceny obejmują zarówno wersje damskie (41 mm), jak i męskie (46 mm) z serii HUAWEI WATCH GT 5:

HUAWEI WATCH GT 5 (41 mm Active / 46 mm Active): 899 zł (RCD 1099 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 (41 mm Classic): 949 zł (RCD 1199 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 (41 mm Blue): 949 zł (RCD 1199 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm Blue / Classic): 999 zł (RCD 999 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 (41 mm Elegant): 1099 zł (RCD 1299 zł)

Dla fanów starszych, ale wciąż popularnych modeli, seria HUAWEI WATCH GT 4 również jest dostępna w specjalnych cenach:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm Classic / 46 mm Classic / 46 mm Active): 649 zł (RCD odpowiednio 899 zł i 799 zł)

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm Green / 46 mm Green): 699 zł (RCD 1099 zł)

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm Green): 649 zł (RCD 1199 zł)

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm Elegant): 799 zł (RCD 999 zł)

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm Elite): 999 zł (RCD 1499 zł)

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm Elite): 1199 zł (RCD 1699 zł)

Jeśli natomiast stawiacie na coś lżejszego idealnym wyborem będzie HUAWEI WATCH FIT 3:

HUAWEI WATCH FIT 3 (różowy, szary, księżycowa biel, czarny, zielony): 499 zł (RCD 599 zł)

HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition: 499 zł (RCD 549 zł)

HUAWEI WATCH FIT 3 (perłowa biel): 599 zł (RCD 699 zł)

Huawei wprowadził także nową, wytrzymałą wersję WATCH FIT 4 Pro Color Edition z białym paskiem trio w prezencie, która oferuje większą wytrzymałość, dokładniejsze pomiary i płatności NFC.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Color Edition: 1099 zł (najniższa cena z 30 dni: 999 zł)

Oprócz smartwatchy, w promocji „Morze okazji” dostępne są także słuchawki:

HUAWEI FreeClip Rose Gold: 649 zł (RCD 699 zł) – w prezencie opaska HUAWEI Band 10 (różowa lub czarna).

Akcja promocyjna potrwa do 27 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów u wybranych partnerów biznesowych Huawei (Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Neonet) oraz w strefie marki na Allegro i w sklepie firmowym huawei.pl. W sklepie huawei.pl klienci mogą liczyć na dodatkowe korzyści: rabat 50 zł za zapisanie się do newslettera, darmową dostawę na zamówienia od 200 zł oraz możliwość zakupu urządzeń w ratach 0%. Warto zaznaczyć, że niektóre oferty na smartwatche obowiązują dłużej, bo aż do 10 sierpnia 2025 roku.