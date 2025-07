Warmwind OS – pierwszy na świecie system operacyjny AI wkracza w fazę beta

Podczas gdy giganci technologiczni tacy jak OpenAI, Google czy Apple pracują nad integracją AI ze swoimi systemami operacyjnymi, niemiecki startup eva AG z Jeny wyprzedził konkurencję. Warmwind OS to pierwszy na świecie system operacyjny AI, zaprojektowany do działania jako autonomiczny “cyfrowy pracownik” w chmurze.

Jak działa Warmwind OS?

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów operacyjnych, Warmwind nie czeka na polecenia użytkownika. System został zbudowany od podstaw z jedną ideą: umożliwić AI działanie jak człowiek. Oznacza to, że może klikać w interfejsy, wpisywać tekst, otwierać aplikacje i wykonywać złożone zadania biurowe bez ingerencji operatora.

Kluczowe funkcje:

Automatyzacja wizualna – system “widzi” ekran jak człowiek i może pracować z dowolnym oprogramowaniem.

– system “widzi” ekran jak człowiek i może pracować z dowolnym oprogramowaniem. Tryb nauczania – użytkownik może pokazać AI, jak wykonać zadanie, a system powtórzy je autonomicznie.

– użytkownik może pokazać AI, jak wykonać zadanie, a system powtórzy je autonomicznie. Integracja ze starym oprogramowaniem – działa nawet z aplikacjami, które nie mają API.

– działa nawet z aplikacjami, które nie mają API. Bezpieczeństwo GDPR – dane przechowywane są na niemieckich serwerach.

Warmwind OS to natywna platforma chmurowa napędzana przez AI, która automatyzuje cyfrowe przepływy pracy – pipeline CI/CD, zadania raportowania, obsługę problemów i więcej – działając jak “cyfrowy pracownik”. Klika, pisze, czyta, nawiguje i wykonuje zadania w interfejsach oprogramowania, bez potrzeby integracji API.

Techniczne podstawy

System bazuje na niestandardowej dystrybucji Linux, zoptymalizowanej pod kątem automatyzacji. Warmwind używa Wayland i strumieniowania VNC do wysyłania interfejsu użytkownika do przeglądarki, gdzie jest on wyświetlany. Gdy zamkniesz okno, AI nadal pracuje w tle, dopóki nie zdecydujesz się go zatrzymać.

Kto stoi za projektem?

Eva AG, startup założony w 2022 roku, skupia się na budowaniu bezpiecznego, europejskiego stosu AI od 2023 roku. Na początku 2025 roku firma przeniosła się do biura w Jenie. Rundę seed w wysokości 1,5 miliona euro zakończono z inwestycjami od bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen, BRT Ventures oraz prywatnego inwestora.

Zespół składa się obecnie z około dziesięciu pracowników i aktywnie rekrutuje w dziedzinie inżynierii oprogramowania i uczenia maszynowego.

Dlaczego Warmwind może zmienić rynek?

Podczas gdy większość narzędzi AI wymaga integracji przez API, Warmwind działa wizualnie – tak jak człowiek. Może monitorować media społecznościowe, przeglądać sieć w poszukiwaniu danych, odpowiadać na e-maile, wykonywać inne zadania obsługi klienta, kompilować dane w raporty i zasadniczo wszystko, co można zautomatyzować za pomocą AI.

To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają zasobów na implementację skomplikowanych systemów AI.

Dostępność i przyszłość

Warmwind oficjalnie wychodzi z trybu stealth. Wraz z uruchomieniem beta, zespół publikuje obszerny film produktowy, który po raz pierwszy publicznie demonstruje działanie systemu operacyjnego AI. Ponad 12 000 zainteresowanych osób zapisało się już na listę oczekujących.

Firma nie ujawniła jeszcze szczegółów cenowych, ale system jest projektowany przede wszystkim dla klientów biznesowych. Firmy i osoby prywatne mogą zarejestrować się na https://warmwind.space, aby być na bieżąco lub ubiegać się o wczesny dostęp.

Konkurencja w systemach operacyjnych AI

Warmwind może być pierwszy, ale nie będzie jedyny. Rynek systemów operacyjnych AI staje się coraz bardziej konkurencyjny:

OpenAI i sprzęt AI: firma przejęła startup io za 6,4 miliarda dolarów, przyciągając byłego głównego projektanta Apple’a Jony’ego Ive’a do tworzenia sprzętu AI. To sygnał, że OpenAI planuje własne urządzenia z wbudowanym systemem operacyjnym AI.

Google i Gemini: Google przekształca Android w system AI-first, integrując Gemini Live z lepszą jakością dźwięku i naturalną konwersacją. Gemini już teraz oferuje funkcje “concierge”, które dają użytkownikom większą autonomię w codziennych działaniach.

Apple i opóźnienia: mimo że Apple zapowiedziało Apple Intelligence, rozwój zaawansowanej wersji Siri został opóźniony do 2026 roku. To daje przewagę czasową konkurentom takim jak Warmwind.

Microsoft i autonomia: Microsoft rozwija własne modele AI w ramach projektu prowadzonego przez współzałożyciela DeepMind, koncentrując się na ulepszonej logice i podejmowaniu decyzji.

Chińska konkurencja: Baidu planuje udostępnienie open-source swojego modelu Ernie do 30 czerwca 2025, a Alibaba chwali się, że jego najnowszy model przewyższa DeepSeek-V3 w zadaniach logicznych.

Szerszy kontekst: rewolucja autonomicznych systemów

Warmwind OS wpisuje się w szerszy trend rozwoju autonomicznych systemów AI, które przenoszą sztuczną inteligencję z cyfrowego świata do fizycznych zadań. Według Oxford Economics, rewolucja robotyczna, którą przewidywano w 2019 roku, już nadeszła – i to szybciej niż oczekiwano.

Trendy na 2025 rok:

Roboty kolaboratywne (cobots) stają się coraz bardziej popularne w magazynach i na liniach produkcyjnych.

Agentic AI pozwala robotom podejmować niezależne decyzje i działać autonomicznie.

Robotyka usługowa rozszerza się na sektory, które wcześniej nie były zautomatyzowane.

Podczas gdy tradycyjne roboty wymagają specjalnego programowania, systemy takie jak Warmwind wprowadzają nową kategorię – “cyfrowych pracowników”, którzy mogą uczyć się przez obserwację i pracować z dowolnym oprogramowaniem.