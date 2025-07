Xiaomi wprowadza klimatyzatory Mijia Air Conditioner Pro Eco do Polski. Ceny już znamy

Efektywność energetyczna na pierwszym planie

Mijia Air Conditioner Pro Eco otrzymał klasę energetyczną A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Kluczową rolę odgrywa tutaj elektroniczny zawór rozprężny, który w porównaniu do konwencjonalnych systemów zużywa mniej energii i charakteryzuje się dłuższą żywotnością.

Wydajność urządzenia wspiera wentylator o średnicy 108 mm, generujący duży przepływ powietrza. Całość optymalizuje sztuczna inteligencja Mijia SI, która według producenta może zmniejszać zużycie energii nawet o 27%.

Szybkie chłodzenie i ogrzewanie

Klimatyzator ma możliwość szybkiego chłodzenia pomieszczenia w upalne dni w 30 sekund oraz ogrzewania w zimowe wieczory w 60 sekund. Dane te pochodzą z testów przeprowadzonych przez Intertek Testing Services w ekstremalnych warunkach – temperatura zewnętrzna 60°C i wewnętrzna 32°C dla trybu chłodzenia oraz -32°C na zewnątrz i 20°C wewnątrz dla trybu ogrzewania.

Urządzenie wyposażono w tryb superwydajny, który jednym kliknięciem uruchamia maksymalną moc przepływu powietrza. Za równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza odpowiadają 14 ruchomych łopatek oraz 602 okrągłe mikrootwory, które przekształcają silny prąd zimnego powietrza w delikatne strumienie.

Integracja z ekosystemem Xiaomi Home

Klimatyzator można włączyć do ekosystemu Xiaomi Home i sterować nim zdalnie przez aplikację. Użytkownicy mają dostęp do ustawienia temperatury, siły nawiewu, czasu pracy oraz wyboru scenariuszy dostosowanych do wielkości pomieszczenia. Aplikacja przypomina również o konieczności czyszczenia filtra.

Urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia, która polega na usuwaniu kurzu z powierzchni wewnętrznego wymiennika ciepła, a następnie suszeniu w temperaturze 56°C w celu eliminacji bakterii. Proces jest bezobsługowy.

Tryb cichy na noc

Dla osób ceniących spokojny sen producent przewidział tryb cichy, który oprócz zmniejszenia poziomu hałasu dostosowuje jasność wyświetlacza, temperaturę i moc powietrza do idealnych warunków podczas snu.

Ceny i dostępność

Mijia Air Conditioner Pro Eco będzie dostępny na mi.com w Polsce w dwóch wariantach:

2,6 kW : 2499 zł bez instalacji, 4199 zł z instalacją

: 2499 zł bez instalacji, 4199 zł z instalacją 3,5 kW: 2999 zł bez instalacji, 4699 zł z instalacją

Klienci, którzy zdecydują się na zakup w terminie od 4 do 17 lipca, mogą skorzystać ze zniżki 200 zł.

Czytaj też: Klimatyzatory jako rozproszone zasoby regulacyjne sieci energetycznych

Wejście Xiaomi na rynek klimatyzatorów w Polsce to kolejny krok w rozbudowywaniu ekosystemu AIoT firmy. Pozostaje pytanie, czy urządzenie rzeczywiście spełni obietnice producenta dotyczące oszczędności energii i szybkości chłodzenia w polskich warunkach klimatycznych.