Nie ryzykuj tam, gdzie nie trzeba. Chroń swoje inwestycje w XTB

Nigdy wcześniej polscy użytkownicy nie byli narażeni na tak masową skalę cyberataków. Dane CERT NASK mówią wprost: w 2024 roku odnotowano w Polsce 103 449 unikalnych incydentów bezpieczeństwa – aż o 29% więcej niż rok wcześniej. To nie są już pojedyncze przypadki, to systemowy problem, który dotyka wszystkich.

Nie trzeba być CEO wielkiej korporacji czy znaną postacią, by paść ofiarą cyberprzestępcy. Wystarczy, że masz konto mailowe, profil w mediach społecznościowych lub (co szczególnie bolesne) rachunek inwestycyjny. Jedna sekunda nieuwagi, jeden klik w podejrzany link i ktoś może przejąć nie tylko Twoje dane, ale również ciężko zarobione oszczędności.

Dlaczego silne hasło to za mało?

Przekonajmy się: nawet najbardziej skomplikowane hasło, z wielką literą, cyframi i znakami specjalnymi, nie uchroni nas przed phishingiem. To właśnie ta metoda stanowi największe zagrożenie dla użytkowników platform inwestycyjnych. Oszuści tworzą strony do złudzenia przypominające prawdziwe serwisy finansowe i wyłudzają dane logowania.

W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy Twoje hasło ma 8, czy 20 znaków. Podałeś je przecież sam – wprost w ręce przestępcy. Dlatego oprócz silnego hasła potrzebna jest dodatkowa warstwa ochrony. I właśnie taką funkcję pełni uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).

Co to jest 2FA i jak działa?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to metoda, która oprócz hasła wymaga podania drugiego “składnika” – najczęściej kodu generowanego na Twoim telefonie. Działa jak zamek z dwoma kluczami: nawet jeśli ktoś pozna Twoje hasło, bez drugiego elementu nie zaloguje się na konto.

XTB oferuje dwie metody 2FA:

SMS – po zalogowaniu otrzymujesz SMS z jednorazowym kodem. To rozwiązanie proste w użyciu, nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. Minusem jest podatność na niektóre typy ataków (jak przepisanie numeru na inną kartę SIM) oraz brak ochrony przed bardziej zaawansowanym phishingiem.

TOTP (Time-based One-Time Password) – kod generowany co 30 sekund w aplikacjach typu Google Authenticator, Microsoft Authenticator czy Apple Passwords. Ta metoda jest bezpieczniejsza, bo nie zależy od sieci komórkowej, ale wymaga nieco większej wprawy technologicznej.

Wybór metody zależy od Twoich preferencji i poziomu bezpieczeństwa, jaki chcesz osiągnąć. Ale jedno jest pewne – każda z tych opcji jest lepsza niż brak 2FA.

Aktywacja 2FA w XTB – prostsze niż myślisz

Uruchomienie uwierzytelniania dwuskładnikowego w XTB to proces, który zajmuje dosłownie kilka minut. Niestety, mimo dostępności tej funkcji, wykorzystuje ją tylko około 10% klientów. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę skalę zagrożeń.

W aplikacji mobilnej:

Kliknij ikonę profilu w lewym górnym rogu

Przejdź do Ustawienia → Bezpieczeństwo → Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Na platformie webowej:

Kliknij trzy kreski w prawym górnym rogu

Wybierz Ustawienia → Bezpieczeństwo → Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Następnie wybierasz preferowaną metodę: SMS (wpisujesz numer telefonu i zatwierdzasz kodem) lub TOTP (skanujesz kod QR w aplikacji Authenticator i wpisujesz wygenerowany kod).

XTB idzie o krok dalej

Platforma nie poprzestaje na samym udostępnieniu 2FA. W drugiej połowie lipca XTB rozpocznie proces włączania uwierzytelnienia dwuskładnikowego dla obecnych klientów, a w IV kwartale 2025 każdy nowy użytkownik będzie miał 2FA aktywne już w momencie zakładania konta.

– Bezpieczeństwo środków klientów to dla nas najwyższy priorytet. Dlatego podjęliśmy działania w trzech obszarach: rozwój metod 2FA, obligatoryjne zabezpieczanie kont oraz aktywną edukację – mówi Adam Dubiel, Chief Product & Technology Officer w XTB.

To podejście wyróżnia XTB na tle konkurencji. Podczas gdy większość platform ogranicza się do opcjonalnego udostępnienia 2FA, XTB aktywnie dba o to, by klienci rzeczywiście z tego zabezpieczenia korzystali.

Kompleksowa higiena cyfrowa

2FA to fundament, ale skuteczna ochrona środków wymaga czegoś więcej. Zadbaj o podstawy: używaj silnych i unikalnych haseł dla każdego serwisu, łącząc małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne w losowej kolejności. Unikaj oczywistych danych, jak imię, nazwisko czy data urodzenia.

Nigdy nie zapisuj haseł w przeglądarce ani niezabezpieczonych plikach. Nie udostępniaj ich nikomu – nawet jeśli ktoś podaje się za pracownika banku lub instytucji finansowej. Zawsze sprawdzaj, czy adres strony logowania jest poprawny i nie klikaj w podejrzane linki.

Regularnie aktualizuj system operacyjny i aplikacje – to minimalizuje ryzyko wykorzystania luk w oprogramowaniu. Unikaj logowania do konta inwestycyjnego w publicznych sieciach Wi-Fi. Po zakończeniu sesji zawsze się wylogowuj.

Nie ignoruj komunikatów od XTB

Wiele osób traktuje powiadomienia mailowe czy push jako zbędny spam marketingowy. To błąd, który może drogo kosztować. Często komunikaty te zawierają istotne informacje o bezpieczeństwie konta – na przykład zalecenie zmiany hasła, gdy dane logowania trafią do sieci.

XTB aktywnie monitoruje darknet i ostrzega klientów przed potencjalnymi zagrożeniami. Informuje również o nowych funkcjach cyberbezpieczeństwa. Część rozwiązań może wymagać samodzielnej aktywacji – brak wiedzy o ich dostępności oznacza niepełne wykorzystanie dostępnych zabezpieczeń.

Czas na działanie

Cyberprzestępcy nie czekają – nie powinniśmy my. Jeśli już wkładasz wysiłek w oszczędzanie i inwestowanie, nie pozwól, by ktoś skorzystał z Twoich pieniędzy bez Twojej wiedzy. Aktywacja 2FA to kilka minut, które mogą uratować lata ciężkiej pracy.

Nie ryzykuj tam, gdzie nie trzeba. Twoje środki zasługują na najlepszą ochronę – a XTB daje Ci narzędzia, by ją zapewnić.