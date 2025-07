Żabka znów próbuje szczęścia z kartą kredytową. Tym razem z PKO BP

Żabka nie odpuszcza tematu własnej karty kredytowej. Jak donosi serwis Cashless.pl, sieć prawdopodobnie prowadzi negocjacje z PKO BP w sprawie współpracy przy wprowadzeniu karty kredytowej dla swoich klientów. Największy bank detaliczny w Polsce miałby w tym układzie pełnić rolę finansującego limity kredytowe.

Obie strony milczą, ale nie dementują

Żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie tych informacji, ale co charakterystyczne, również ich nie zdementowała. Biuro prasowe Żabki odpowiedziało wymijająco: “Potwierdzamy, że kontynuujemy analizy dotyczące różnych projektów, w tym z sektora usług finansowych. Ze względu na ich charakter i zakres, do czasu potwierdzenia kluczowych ustaleń dotyczących projektu, nie przekazujemy żadnych szczegółów dotyczących partnerstw ani innych informacji”.

Podobnie zareagował PKO BP: “PKO Bank Polski rozmawia z różnymi partnerami oraz potencjalnymi partnerami na temat rozmaitych projektów. O szczegółach każdego z nich będziemy informować w momencie wdrożenia danego rozwiązania dla klientów”.

Visa i uniwersalność użytkowania

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami z listopada ubiegłego roku, planowana karta kredytowa Żabki ma być wydawana we współpracy z organizacją Visa i działać nie tylko w sklepach sieci, ale również we wszystkich punktach akceptujących płatności bezgotówkowe kartami. Oznacza to, że nie będzie to kolejna karta lojalnościowa, lecz pełnoprawna karta kredytowa do codziennego użytku.

Historia prób i niepowodzeń

Nie byłby to pierwszy raz, gdy Żabka próbuje zaistnieć w biznesie kartowym. Firma ma za sobą już kilka projektów, które nie zakończyły się sukcesem:

2023 rok – współpraca z BNP Paribas. W sklepach pojawiły się plakaty z kodami QR, ułatwiającymi założenie konta GOmobile i zamówienie karty. Pomysł był prosty: zakupy w Żabce plus założenie konta bankowego w jednym miejscu.

2019-2022 – usługa “up and go” z brytyjskim fintechem Dipocket i Santanderem. Konto z kartą płatniczą zarządzane przez aplikację mobilną. Początkowo karty dostępne były wyłącznie w Żabkach, ale projekt zamknięto w maju 2022 roku z powodu niskiego zainteresowania klientów.

2015 rok – jeszcze wcześniej BZ WBK (obecnie Santander) testował z Żabką kartę przedpłaconą “iJuż”. Ten projekt również zakończył się niepowodzeniem.

Czy tym razem będzie inaczej?

Pytanie brzmi: czy kolejna próba Żabki zakończy się sukcesem? Poprzednie projekty kartowe sieci nie cieszyły się popularnością wśród klientów. Być może współpraca z PKO BP – największym bankiem detalicznym w Polsce – przyniesie inne rezultaty. PKO BP ma rozbudowaną bazę klientów i doświadczenie w obsłudze kart kredytowych.

Na razie jednak to tylko nieoficjalne informacje. Czy Żabka rzeczywiście wprowadzi własną kartę kredytową, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Jedno jest pewne – sieć nie rezygnuje z planów wejścia w sektor usług finansowych.