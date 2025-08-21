Allegro ma coś dla graczy. Jak dostać rabaty za granie i oglądanie?

18 sierpnia Allegro oraz InStreamly rozpoczęły akcję “Jak grasz, to gamEXP z Allegro”. Do 15 września gracze mogą dołączyć do wyzwań dotyczących jednej z trzech gier: League of Legends, Teamfight Tactics oraz VALORANT. Wyzwanie stworzono przede wszystkim z myślą o graczach komputerowych, bowiem niezbędna będzie aplikacja Overwolf, niezbędną do obsługi aplikacji gamEXP, mierzącej progres w wyzwaniach.

To nie pierwsza inicjatywa Allegro skierowana do graczy. Firma organizuje nocne premiery gier, dzięki którym gracze mogą odebrać ulubione tytuły z automatów paczkowych Allegro One Box w noc ich premiery. Tym razem korzyści nie wymagają wychodzenia z domu, choć ci, którzy chcą zyskać bez grania, mogą oglądać twórców na platformie Twitch.

Nagrody Allegro Smart! dla graczy. W puli 800000 Smart! Monet i nie tylko

Najwięcej na nowej akcji skorzystają osoby aktywnie grające w League of Legends, Teammfight Tactics oraz VALORANT. Na początku akcji trwa wyzwanie specjalne, w którym uczestnicy mogą zgarnąć miesięczny dostęp do usługi Allegro! Smart – w puli jest aż 10 tysięcy kodów. Dzięki dostępowi do usługi będzie można skorzystać z korzyści w postaci rabatów na zakupy.

Allegro Smart! będzie wymagany do wykorzystania zebranych kodów

Jak otrzymać nagrody? Po pierwsze: musicie zainstalować aplikację gamEXP, do obsługi której niezbędne będzie Overwolf. Następnie będzie trzeba się zalogować adresem e-mail, na który otrzymamy jednorazowy kod PIN. Aplikacja musi być włączona w momencie prowadzenia rozgrywki, by śledzić postępy. Po wykonaniu wyzwań otrzymamy kod. Ten należy wpisać na stronie Allegro gamEXP. Wymogiem otrzymania Smart! Monet jest aktywna usługa Smart! w serwisie Allegro. Każdy gracz w trakcie akcji może zebrać maksymalnie 200 Smart! Monet.

Według oficjalnej strony akcji wymagania sprzętowe dla graczy nie są szczególnie wysokie. Niezbędne jest posiadanie komputera z Windowsem 10 lub 11. Do odpalenia gamEXP niezbędny będzie procesor Intel lub AMD z czterema rdzeniami i taktowaniem powyżej 3 GHz. Minimalny zasób pamięci operacyjnej to 8 GB, choć zalecane jest 16 GB. Oczywistym wymaganiem jest zgodność naszego komputera z co najmniej DirectX 8 lub OpenGL oraz Microsoft .NET Framework.

Nagrody od Allegro także dla oglądających transmisje na żywo z gier

Allegro przygotowało też promocje dla tych, którzy oglądają popularnych twórców na platformie Twitch. W akcji udział weźmie 554 streamerów. Kolejni twórcy mogą dołączać do akcji po weryfikacji. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w promocji jest posiadanie konta na platformie Twitch aktywnego dłużej niż 30 dni i połączenie go poprzez zalogowanie się na stronie dropygamexp.pl. Następny krok to po prostu oglądanie treści u wybranych twórców.

Nagrodą za oglądanie twórców przez minimum 5 godzin tygodniowo jest 10 Smart! Monet. Po przekroczeniu tego czasu otrzymujemy kod do wymienienia na stronie dropygamexp.pl. Czas oglądania nalicza się, gdy karta przeglądarki ze streamem jest aktywną kartą. W trakcie akcji możemy w ten sposób zdobyć maksymalnie 40 Smart! Monet, a licznik czasu spędzonego na transmisjach zeruje się w poniedziałki w południe. Kody są przypisane do naszych kont Allegro z aktywną usługą Smart! Na szczęście możecie najpierw zdobyć kody, a potem wykorzystać je po uruchomieniu usługi.

To ciekawa akcja, zwłaszcza ze względu na to, jak konkurencja Allegro w postaci Amazona podchodzi do oferty dla graczy. Jako właściciele platformy Twitch oferują gratisy zarówno dla oglądających, jak i dostęp do wybranych tytułów w ramach pakietu Prime. Mimo tego Allegro wychodzi naprzeciw graczom i oglądającym na Twitchu.