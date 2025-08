Strefa Apple w Media Expert. Promocje na iPhone’y, iPady i MacBooki

iPhone w Media Expert

Niewątpliwie najbardziej zwracają w Strefie Apple promocje z kodem. Dotyczą one smartfonów iPhone 15 Plus 128 GB w wersjach różowej i niebieskiej. Te duże smartfony wyposażone zostały w procesor A16 Bionic, 6 GB RAM i ekrany Super Retina OLED 1290 × 2796 pikseli, a z kodem BTS0108-110925 wycenione zostały na 3449 zł – i wciąż są godne polecenia, ustępując nowszym modelom głównie brakiem wsparcia dla Apple AI, którego… w Polsce i tak nie ma.

To oczywiście niejedyne smartfony Apple’a godne polecenia, w ramach Top Ofert w interesujących cenach dostępne są także na przykład:

Tablety Apple – m procesorów od A16 do M4

W segmencie tabletów znajdziemy zarówno podstawowe iPady z chipem A16, jak i modele Pro z najnowszym procesorem M4. Różnorodność konfiguracji dotyczy zarówno pamięci, jak i łączności – od Wi-Fi po wersje z modemem 5G. Tu moją uwagę zwrócił:

Podstawowy iPad to świetne narzędzie do przeglądania internetu i mediów społecznościowych, a dozbrojony w klawiaturę i rysik może służyć także do poważniejszej pracy. Z pewnością nie brakuje im wsparcia producenta i bogactwa aplikacji.

Komputery MacBook Air i MacBook Pro

Oferta obejmuje całą gamę komputerów, od ultrapłaskich MacBooków Air z układami M3 i M4, po wydajne MacBooki Pro 14 i 16 cali. Tu ogromnych przecen nie zauważyłem, co nie znaczy, że nie brak ciekawych ofert:

W strefie Apple nie zabrakło też akcesoriów – smartwachy Apple Watch i słuchawek AirPods w różnych odmianach, lokalizatorów AirTag, rysików Apple Pencil czy etui do smartfonów. Warto zajrzeć i samemu sprawdzić ofertę.