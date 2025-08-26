Obok tego SUV-a od Audi nie przejdziesz obojętnie. Aż krew się gotuje

Podsumowanie artykułu . . .

Nowość wnosi do klasy kompaktowej rozwiązania, które do tej pory były zarezerwowane dla znacznie droższych aut. Audi Q3 Sportback trzeciej generacji to przykład jak technologia z wyższych półek stopniowo trafia do masowego odbiorcy. Polscy kierowcy od lat chętnie wybierają tego typu modele, więc ta premiera z pewnością wzbudzi spore zainteresowanie.

Jedną z najbardziej imponujących nowości są cyfrowe reflektory Matrix LED z technologią micro-LED. Każdy moduł ma zaledwie 13 milimetrów szerokości, ale zawiera aż 25 600 diod, przy czym każda z nich jest mniejsza niż połowa grubości ludzkiego włosa. W praktyce przekłada się to na znacznie lepsze oświetlenie drogi i wyższy kontrast, co szczególnie docenimy podczas jesiennych mgieł czy zimowych opadów. System potrafi nawet wyświetlać ostrzeżenia bezpośrednio na jezdni, co brzmi futurystycznie, ale może realnie poprawić bezpieczeństwo.

Równie nowoczesne rozwiązania znalazły się z tyłu pojazdu, gdzie zastosowano cyfrowe światła OLED podzielone na 36 segmentów. To pierwsza taka technologia w segmencie kompaktowym, która pozwala kierowcom na personalizację sygnatur świetlnych. Brzmi to jak drobny detal, ale świadczy o dbałości o szczegóły.

Jeśli chodzi o jednostki napędowe, producent przygotował kilka ciekawych opcji. Podstawą jest czterocylindrowy 1.5 TFSI o mocy 110 kW z systemem miękkiej hybrydy. Dla tych, którzy preferują bardziej dynamiczną jazdę, dostępny jest silnik 2.0 TFSI o mocy 195 kW z napędem quattro oraz dwulitrowy diesel o mocy 110 kW. Najciekawiej prezentuje się jednak wariant hybrydowy plug-in, który łączy jednostkę 1.5 TFSI z silnikiem elektrycznym, dając łączną moc 200 kW. Nowa odsłona tego modelu oferuje akumulator o użytecznej pojemności 19,7 kWh, co według normy WLTP ma zapewniać zasięg do 118 kilometrów w trybie elektrycznym. W realnych warunkach prawdopodobnie będzie to nieco mniej, ale i tak wynik imponujący jak na ten segment.

Hybryda obsługuje zarówno ładowanie prądem przemiennym, jak i szybkie ładowarki DC o mocy do 50 kW. Dzięki temu naładowanie baterii od 10 do 80% zajmuje mniej niż 30 minut, co znacząco zwiększa praktyczność codziennego użytkowania. To ważny argument dla osób, które rozważają przejście na napęd elektryczny, ale obawiają się ograniczeń związanych z ładowaniem.

Wnętrze zachwyca cyfrową aranżacją, która do złudzenia przypomina rozwiązania znane z droższych modeli Audi. Dominują tu dwa ekrany: 11,9-calowy za kierownicą i 12,8-calowy dotykowy wyświetlacz MMI na środku deski. Całość uzupełnia head-up display, który wyświetla kluczowe informacje na przedniej szybie. System infotainment oparto na Android Automotive OS, co oznacza wbudowany sklep z aplikacjami i możliwość korzystania z YouTube bez konieczności używania smartfona. Nie zabrakło oczywiście Android Auto i Apple CarPlay, czterech portów USB-C oraz chłodzonej ładowarki indukcyjnej o mocy 15 W.

Asystent Audi zyskał sztuczną inteligencję i po raz pierwszy pojawia się jako awatar na ekranie MMI. Nowy układ elementów przy kierownicy zwalnia miejsce w konsoli środkowej, co powinno poprawić ergonomię. Systemy wsparcia kierowcy obejmują adaptacyjny tempomat działający do 210 km/h, asystent zmiany pasa na autostradach, a nawet funkcję nauki parkowania, która może zapamiętać do pięciu manewrów o długości 50 metrów.

Praktyczność pozostaje ważnym atutem tego modelu. Bagaznik mieści 488 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń pojemność rośnie do 1289 litrów. Auto może holować przyczepy o masie do 2100 kilogramów, co czyni je uniwersalnym wyborem dla aktywnych rodzin. Producent postawił też na ekologię, wykorzystując we wnętrzu materiały z recyklingu. Tapicerka wykonana jest w całości z odzyskanego poliestru, a welurowe dywaniki powstały z włókien nylonowych Econyl wytwarzanych ze starych sieci rybackich i odpadów przemysłowych.

Produkcja odbywa się w dwóch lokalizacjach: nadwozia powstają na Węgrzech, a lakierowanie i montaż finalny mają miejsce w niemieckim Ingolstadt. Klasyczny Q3 SUV trafi do polskich salonów już w październiku 2025 roku w cenie od 188 900 złotych, podczasomiast wersja e-hybrid będzie kosztować od 236 800 złotych. Sportback dołączy do oferty miesiąc później, choć jego ceny nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

Czytaj też: Test Audi SQ5 – sportowo, komfortowo, ale z dziwnymi wpadkami

Trzecia generacja Q3 to wyraźna odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów w segmencie kompaktowych SUV-ów premium. Połączenie zaawansowanych technologii oświetleniowych, wydajnego napędu hybrydowego i cyfrowego wnętrza może utrzymać silną pozycję tego modelu na polskim rynku. Choć ceny nie należą do najniższych, oferowany pakiet technologii i jakość wykonania sprawiają, że warto rozważyć tę propozycję wśród podobnych modeli konkurencji.