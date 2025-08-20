Duchowy spadkobierca Nintendo 3DS? AYN Thor zapowiada się na hit

Właśnie w tę lukę postanowiła uderzyć firma AYN, zapowiadając model Thor. To ambitna próba stworzenia nowoczesnego handhelda z systemem Android, który ma odtworzyć magię dwuekranowego grania, ale w obecnych realiach technologicznych. Pomysł brzmi intrygująco, choć od razu nasuwa się pytanie, czy ktokolwiek poza garstką zapaleńców rzeczywiście tego potrzebuje.

Jeśli chodzi o gabaryty, AYN Thor ma być bardzo zbliżony rozmiarem do Nintendo 3DS XL, mierząc 150 na 94 na 25,6 milimetra. Będzie przy tym nieco cięższy od swojej inspiracji, ważąc 380 gramów, ale nadal powinien mieścić się w kieszeni. Projektanci dokonali kilku istotnych modyfikacji w układzie elementów – głośniki przesunęli na dolną krawędź, a kamerę po prostu usunęli. Dzięki tym zabiegom udało się zmieścić większe wyświetlacze bez powiększania obudowy.

Bezsprzecznie największą zaletą tego urządzenia mają być wspomniane ekrany. Górny panel to 6-calowy AMOLED Full HD z imponującą częstotliwością odświeżania 120 Hz. Dolny ekran, choć mniejszy (3,92 cala) i pracujący w 60 Hz, również oparty jest o technologię AMOLED. Różnica w jakości obrazu względem oryginalnego 3DS będzie więc kolosalna – główny wyświetlacz oferuje ponad pięciokrotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednik. Niestety, są też kompromisy. Gry z 3DS, zaprojektowane pod format 5:3, będą wyświetlane z czarnymi pasami po bokach. Co więcej, urządzenie nie oferuje efektu stereoskopowego 3D, choć prawdę mówiąc, mało kto faktycznie z niego korzystał.

Kolejnym istotnym aspektem jest wydajność. AYN planuje wypuścić dwie wersje urządzenia różniące się procesorem. Tańsza ma być wyposażona w układ Snapdragon 865, a droższa w znacznie nowocześniejszy Snapdragon 8 Gen 2. Teoretycznie oba układy powinny poradzić sobie z emulacją biblioteki gier na 3DS, choć można mieć wątpliwości, czy starszy model bezproblemowo udźwignie obsługę dwóch ekranów jednocześnie. Dodatkowo, pomimo że ekran główny obsługuje 120 Hz, podczas emulacji prawdopodobnie zostaniemy ograniczeni do 60 Hz z powodu ograniczeń samego Androida.

Przechodząc do kwestii zasilania, bateria o pojemności 6000 mAh brzmi nieco skromnie, zwłaszcza gdy porównamy ją z 8000 mAh oferowanymi przez konkurencyjny AYANEO Pocket DS. To wyraźny kompromis, na który musiano pójść, by zachować kompaktowe wymiary. Jeśli chodzi o cenę i datę premiery, producent zachowuje jeszcze daleko posuniętą dyskrecję. Wiadomo jedynie, że wersja ze Snapdragonem 865 ma być tańsza od konkurencji, a może nawet przystępniejsza cenowo niż używany 3DS XL na rynku wtórnym.

AYN Thor wygląda na ciekawy, choć niszowy eksperyment. To propozycja skierowana głównie do nostalgików i kolekcjonerów, którzy chcieliby odświeżyć swoją bibliotekę gier na 3DS w nieco lepszej jakości. Pomysł z dwoma ekranami AMOLED jest niewątpliwie intrygujący, ale czy wystarczy, by przekonać szersze grono odbiorców? Czas pokaże. Wszystko zależy od finalnej ceny, ergonomii i tego, jak poradzi sobie z emulacją. Na razie pozostaje nam czekać na więcej konkretów.