Naukowcy stworzyli bioplastik mocniejszy od stali. To rewolucja prawie na każdym kroku

Przełom w Rice University. Bakterie produkują materiał mocniejszy od stali

Nowy materiał powstaje w specjalnym bioreaktorze, gdzie bakterie produkują celulozę w kontrolowany sposób. Wyniki badań pokazują, że ten biologiczny proces może generować materiały o właściwościach mechanicznych przewyższających wiele tradycyjnych tworzyw sztucznych. Potencjalne zastosowania sięgają od zaawansowanej elektroniki po codzienne opakowania. Jak wyjaśniają sami zainteresowani, zaprojektowali biomateriał BCBN (celuloza bakteryjna-heksagonalny azotek boru), który może zastąpić tworzywa na bazie ropy naftowej. Kluczem do sukcesu okazał się obrotowy bioreaktor, który precyzyjnie kontroluje sposób, w jaki bakterie produkują celulozę.

Członkowie zespołu badawczego dodają, że zamiast pozwalać bakteriom poruszać się losowo, poinstruowali je tak, aby poruszały się w określonym kierunku, precyzyjnie wyrównując w ten sposób produkcję celulozy. Ta kontrolowana metoda produkcji pozwala uzyskać materiał o wytrzymałości na rozciąganie do 436 megapaskali dla samej celulozy bakteryjnej. To wartość porównywalna ze stalą niskowęglową. Gdy naukowcy dodali do procesu heksagonalny azotek boru, wytrzymałość wzrosła jeszcze bardziej – do 553 megapaskali. Materiał wykazuje również elastyczność, składalność i przezroczystość. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod produkcji, nowa technologia nie wymaga dodatkowej obróbki, co znacznie obniża koszty i czas produkcji.

Wyjątkowe właściwości nowego biomateriału. Elastyczność, przezroczystość i odporność

Dane liczbowe pokazują skalę przełomu: rotacyjna celuloza bakteryjna osiąga o 137% wyższą wytrzymałość w porównaniu do materiału produkowanego metodą statyczną. Moduł Younga, który określa sztywność materiału, wzrósł o 96%, a udarność, czyli odporność na pękanie – o imponujące 166%. Materiał, o którym mowa, zachowuje swoje właściwości mechaniczne nawet po intensywnym użytkowaniu. Wytrzymałość na rozciąganie pozostaje na poziomie około 440 MPa po 10 000 cyklach obciążenia, co świadczy o jego wyjątkowej odporności na zmęczenie materiału. Ważną zaletą jest również lepsza stabilność termiczna. Kompozyt BCBN wytrzymuje temperatury do 300 stopni Celsjusza, w porównaniu do 275 stopni dla zwykłej celulozy bakteryjnej. Dodatkowo materiał rozprasza ciepło trzy razy szybciej niż standardowa celuloza bakteryjna, co otwiera możliwości zastosowania w elektronice.

Gęstość materiału wynosi około 1361 kg na metr sześcienny przy porowatości zaledwie 16%, co zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Potencjalne zastosowania obejmują elektronikę, systemy magazynowania energii, zarządzanie termiczne, materiały konstrukcyjne, opakowania i tekstylia. Szczególnie interesujące są możliwości w dziedzinie zielonej elektroniki, gdzie biodegradowalność materiałów staje się coraz ważniejsza. Jednostopniowy proces produkcji eliminuje potrzebę skomplikowanej obróbki, co czyni technologię skalowalną i ekonomicznie opłacalną. Naukowcy podkreślają, że ich metoda jest prostsza niż dotychczasowe sposoby wzmacniania bioplastików.

Nie powinna więc dziwić wizja snuta przez autorów tej koncepcji, sugerują, jakoby można było zastąpić tworzywa sztuczne w różnych gałęziach przemysłu, zmniejszając przy tym szkody środowiskowe. Badania opublikowane w Nature Communications pokazują, że rotacyjna celuloza bakteryjna osiągnęła najwyższą wytrzymałość na rozciąganie spośród wszystkich materiałów tego typu pozyskanych bezpośrednio z jednoetapowej produkcji. To może oznaczać początek nowej ery w produkcji materiałów przyjaznych środowisku, które nie ustępują właściwościami tradycyjnym tworzywom sztucznym.