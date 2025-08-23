Tego się nie spodziewałem. Chińczycy stworzyli cement, który sam się chłodzi w trakcie upałów

Wygląda na to, że chińscy badacze mogą mieć odpowiedź na ten palący problem. Zespół z Southeast University stworzył specjalny rodzaj cementu, który zamiast gromadzić ciepło słoneczne, aktywnie je oddaje. Materiał wykazuje zdolność do obniżania temperatury o znaczące wartości w porównaniu do otoczenia.

Mechanizm działania nowego materiału

Badania opublikowane w Science Advances szczegółowo opisują działanie innowacyjnego cementu. Sekret tkwi w ettringicie – siarczanie wapnia i glinu, który stanowi podstawowy składnik materiału. Jego struktura wykorzystuje zaawansowane rozwiązania fotoniczne mikroskopijnych struktur powierzchniowych działających jak lustro dla promieni słonecznych.

Materiał odbija aż 96,2 procent padającego światła, jednocześnie emitując 96 procent ciepła podczerwonego. Proces ten zachodzi dzięki samoorganizacji wielowymiarowych kryształów ettringitu w połączeniu z hierarchicznymi porami w materiale. To naturalne zjawisko blokuje zewnętrzne ciepło i uwalnia energię termiczną zgromadzoną wewnątrz bez potrzeby stosowania dodatkowych substancji czy skomplikowanych mechanizmów.

Wyniki testów w praktycznych warunkach

Eksperymenty przeprowadzone w rzeczywistych warunkach przyniosły obiecujące rezultaty. Podczas pomiarów na dachach budynków w godzinach największego nasłonecznienia, gdy temperatura otoczenia sięgała 38,4°C, nowy cement okazywał się o 5,4°C chłodniejszy od powietrza wokół. Dla porównania, tradycyjny cement w tych samych warunkach nagrzewał się do 59°C, co daje różnicę prawie 20 stopni między materiałami.

Co ważne, superchłodny cement nie traci swoich właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych. Testy wykazały jego wysoką odporność na ściskanie, zginanie, ścieranie i działanie sił adhezyjnych. Materiał zachowuje zdolności chłodzące nawet po wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu, kontakcie z cieczami korozyjnymi czy intensywnym promieniowaniu UV.

Potencjał środowiskowy i wyzwania

Analiza cyklu życia z wykorzystaniem uczenia maszynowego sugeruje, że nowy cement może osiągać ujemny bilans emisji dwutlenku węgla. Szacunki wskazują, że zastąpienie konwencjonalnego cementu superchłodną wersją mogłoby zmniejszyć emisje CO2 o około 2,9 tony na tonę materiału w ciągu 70 lat.

Zastosowanie takiego rozwiązania w budynkach miejskich mogłoby przynieść znaczące oszczędności energii związane z klimatyzacją. Budynki pokryte chłodzącym cementem wymagałyby mniej energii do utrzymania komfortowej temperatury, co przełożyłoby się na niższe rachunki za prąd i mniejsze obciążenie sieci energetycznej.

Naukowcy zapewniają, że materiał jest opłacalny ekonomicznie, a jego produkcja może być łatwo skalowana. Strategia inżynierii tego typu oferuje uniwersalne rozwiązanie, które można zastosować nawet do konwencjonalnego cementu. Materiał zaprojektowano jako wielofunkcyjny – może służyć zarówno jako chłodnica radiacyjna, jak i pełnowartościowy materiał konstrukcyjny do zastosowań na dachach, ścianach zewnętrznych i innych elementach budynków.

Zespół pod kierownictwem profesora Wei She z Wydziału Materiałoznawstwa i Inżynierii pracuje nad dalszymi ulepszeniami, eksperymentując z różnymi składami chemicznymi i technikami produkcji. Skalowanie produkcji, zapewnienie powtarzalnej jakości i spełnienie wszystkich norm budowlanych to dopiero początek tej drogi.

Superchłodny cement może stać się ważnym elementem transformacji miast w kierunku większej odporności klimatycznej. Jeśli technologia spełni pokładane w niej nadzieje, mogłaby znacząco przyczynić się do redukcji miejskich wysp ciepła i globalnych emisji gazów cieplarnianych. To zdecydowanie jedna z ciekawszych innowacji w budownictwie ostatniego czasu.