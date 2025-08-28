Chipolo ma nowe trackery. Loop i Card z ładowaniem bezprzewodowym i USB-C

Podsumowanie artykułu . . .

Chipolo wprowadza dwa nowe trackery: Loop z pętlą do kluczy i Card w formacie karty do portfela. Oba wyposażono w akumulatory na 6 miesięcy pracy, ładowanie bezprzewodowe (Card) oraz USB-C (Loop), a także zwiększony zasięg Bluetooth i pełną odporność na wodę i kurz.

Chipolo Card i Loop to zupełnie nowa generacja lokalizatorów, które mają rozwiązać jeden z głównych problemów poprzednich modeli – wymienne baterie, które bywały kłopotliwe w codziennej eksploatacji. Nowości od Chipolo posiadają akumulatory możliwe do wielokrotnego ładowania, eliminując tym samym konieczność kupowania i utylizacji baterii wymiennych.

Chipolo Loop ma formę niewielkiego koła z wbudowaną pętlą, pozwalającą na łatwe przypięcie do kluczy czy torby. Card, jak sama nazwa wskazuje, ma format karty kredytowej i mieści się w każdym portfelu. Loop można ładować przez port USB-C, natomiast Card korzysta z ładowania bezprzewodowego Qi. Oba modele oferują nawet do 6 miesięcy pracy na jednym ładowaniu – to jeden z najlepszych wyników na rynku.

Chipolo postawiło nie tylko na funkcjonalność, ale i na ekologię. Nowe trackery wykonane są w minimum 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a modele Loop będą dostępne aż w sześciu kolorach: navy, mint, honey, coral, charcoal i chalk. Card dostępny jest w kolorze charcoal.

Oba trackery charakteryzują się zwiększonym zasięgiem Bluetooth (nawet do 120 metrów) oraz ulepszonym głośnikiem, który ułatwi odnalezienie zgubionego przedmiotu. Co istotne, nowe urządzenia Chipolo współpracują nie tylko z autorską aplikacją, ale także z platformami Apple Find My i Google Find Hub. Pozwala to śledzić swoje przedmioty z poziomu natywnych systemowych aplikacji – zarówno na Androidzie, jak i na iOS, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Funkcje w aplikacji Chipolo, takie jak powiadomienia o utracie połączenia czy możliwość zadzwonienia na własny telefon, pozostają nadal dostępne.

Chipolo Loop i Card wyceniono na 45 euro, 39 dolarów lub 39 funtów. Od dziś można je zamawiać w przedsprzedaży przez oficjalną stronę Chipolo i serwis Amazon, a w sklepach T-Mobile i innych wybranych punktach sprzedaży pojawią się pod koniec września 2025 roku.

Dzięki zastosowaniu akumulatorów i łatwiejszej integracji z najpopularniejszymi ekosystemami, Chipolo staje się poważną alternatywą dla AirTaga Apple czy Samsung Galaxy SmartTag+. Nowe trackery ograniczają poziom odpadów, ułatwiają życie mobilnym użytkownikom, a jednocześnie wpisują się w rosnące trendy ekologiczne i cross-platformowe na rynku technologii konsumenckich. To ważny krok dla branży IoT oraz wszystkich, którzy zapominają, gdzie zostawili klucze… i nie tylko.