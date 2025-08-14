Samsung chce przebić AirTaga. Galaxy SmartTag 3 przyniesie duże zmiany

Dotychczasowa przewaga koreańskiego giganta tkwi w szczególe, który użytkownicy doceniają na co dzień. Podczas gdy konkurencyjne rozwiązania pokroju AirTaga wymagają dodatkowych akcesoriów, obecny model Galaxy SmartTag 2 ma zintegrowany metalowy pierścień. Pozwala to na natychmiastowe przypięcie go do kluczy, plecaka czy obroży zwierzaka bez dodatkowych inwestycji w breloczki i tym podobne rzeczy.

Najwyraźniej Samsung nie chce na tym poprzestać i chce pójść w kierunku modułowej konstrukcji. Kluczową innowacją w projektowaniu Galaxy SmartTag 3 miałoby być podzielenie lokalizatora na dwie części. Urządzenie mogłoby składać się z:

Dolnej, okrągłej części — zawierającej całą elektronikę i podzespoły. Górnej, pierścieniowej części — wyposażonej w metalowy uchwyt, idealnie dopasowany do okrągłego kształtu.

Taka zmiana otworzyłby zupełnie nowe możliwości. W sytuacjach wymagających minimalnych rozmiarów wystarczyłoby użyć samego modułu podstawowego, a gdy potrzebne będzie solidne mocowanie, jedyne co trzeba zrobić, to dołączyć część z pierścieniem. Takie podejście wydaje się praktyczniejsze niż konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Analiza techniczna obecnego SmartTaga 2 sugeruje, że taki projekt jest realny. Górna część z pierścieniem w aktualnym modelu nie zawiera żadnej elektroniki – pełni wyłącznie funkcję mocującą. Samsung musiałby oczywiście zmniejszyć płytkę drukowaną i opracować niezawodny system łączenia obu modułów. Choć to wyzwanie dla inżynierów, przy obecnym stanie technologii wydaje się wykonalne.

W teorii modułowa konstrukcja to nie tylko wygoda, ale też oszczędność, a przynajmniej w teorii, bo zwiększona złożoność konstrukcji mogłaby nieznacznie wpłynąć na cenę końcową. Czy użytkownicy uznaliby to za rozsądny kompromis za dodatkową funkcjonalność? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale potencjalne korzyści użytkowe są trudne do przecenienia.

Póki co Samsung nie potwierdził żadnych oficjalnych informacji o nowym lokalizatorze. Koncepcja modułowości wydaje się jednak logicznym krokiem w rozwoju tej kategorii produktów. Jeśli firma zdecyduje się na takie rozwiązanie, może rzeczywiście zyskać przewagę nad konkurencją, zwłaszcza nad Apple’em, którego AirTag jest najpopularniejszym urządzeniem tego typu. Pozostaje poczekać na ogłoszenie ze strony producenta, choć takowe – jeśli przecieki są prawdziwe – pojawi się zapewne bliżej premiery.