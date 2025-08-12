Oppo Enco Buds 3 Pro debiutują – 54 godziny pracy i kilka innych ulepszeń w przystępnej cenie

Niskie opóźnienia i długi czas pracy na baterii – oto Oppo Enco Buds 3 Pro

Oppo Enco Buds 3 Pro zostały wyposażone w duże, 12,4-milimetrowe tytanowe przetworniki dynamiczne, które zapewniają mocne i głębokie basy. To spore zaskoczenie, bo takie rozwiązanie rzadko pojawia się w modelach tej klasy cenowej. Słuchawki łączą się za pomocą Bluetooth 5.4 i wspierają technologię Google Fast Pair, co umożliwia szybkie i bezproblemowe parowanie. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami, co pozwala na płynne przełączanie między źródłami dźwięku, np. smartfonem i laptopem.

Czytaj też: Samsung rozpoczyna wdrażanie sierpniowej łatki bezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twój Galaxy już ją otrzymał

Miłośnicy gier mobilnych docenią zapewne tryb zmniejszający opóźnienie dźwięku do 47 ms. To parametr istotny w dynamicznych tytułach, gdzie każdy milisekund ma znaczenie. Warto jednak pamiętać, że ostateczny efekt zależy też od samego urządzenia źródłowego. Posiadacze smartfonów Oppo zyskają też dodatkową funkcję: podwójne stuknięcie w słuchawkę uruchamia aparat. Pomysłowe rozwiązanie przy robieniu zdjęć grupowych, choć jego praktyczność w codziennym użytkowaniu bywa różna.

Czytaj też: OnePlus 13 zyskuje funkcję „AI Perfect Shot” – koniec ze zmrużonymi oczami na zdjęciach

Prawdziwym mocnym punktem jest wytrzymałość baterii. Same słuchawki wytrzymują do 12 godzin odtwarzania, a z etui łączny czas pracy sięga imponujących 54 godzin. To wynik stawiający model w czołówce kategorii. Szybkie ładowanie uzupełnia ten obraz – 10 minut ładowania słuchawek zapewnia 4 godziny muzyki, a etui po tym samym czasie dostaje dodatkowe 8 godzin pracy. Przy takiej żywotności problem z nagłym rozładowania powinien występować naprawdę rzadko.

Czytaj też: Samsung rezygnuje z Galaxy S26 Plus na rzecz nowego modelu Edge. Czy smukła konstrukcja podbije rynek smartfonów?

Oppo wprowadziło nowe słuchawki razem z gamingowymi smartfonami K13 Turbo, co sugeruje, że producent celuje głównie w młodszych użytkowników. Na razie wszystkie te nowości dostępne są jedynie w Indiach, ale można oczekiwać, że przynajmniej słuchawki wejdą również na rynek globalny. Oppo Enco Buds 3 Pro są dostępne w dwóch kolorach: grafitowym (Graphite Gray) i białym (Glaze White). W Indiach ich cena wynosi 1799 rupii (około 85 złotych), co plasuje je w typowym przedziale budżetowym.

Czytaj też: Pixel Watch 4 zaskoczy nowymi funkcjami — wyciek ujawnia specyfikację i głęboką integrację z Gemini

Enco Buds 3 Pro wyglądają na solidną propozycję w swojej klasie, szczególnie dla osób szukających długiego czasu pracy. Czy uda się połączyć tę zaletę z przyzwoitą jakością dźwięku? To okaże się po testach, ale na papierze prezentują się obiecująco jak na swoją cenę.