OnePlus 13 zyskuje funkcję „AI Perfect Shot” – koniec ze zmrużonymi oczami na zdjęciach

OnePlus 13 z kolejnymi nowościami

Robienie idealnych zdjęć grupowych to wyzwanie, które zna każdy użytkownik smartfona. Zamknięte oczy, odwrócone głowy czy dziwne miny potrafią zepsuć nawet najlepiej zaplanowane ujęcie. OnePlus proponuje teraz rozwiązanie, które ma ułatwić życie fotografującym amatorom, korzystającym z flagowego OnePlus 13. Chodzi o funkcję AI Perfect Shot, która analizuje twarze na fotografii przy pomocy zaawansowanych algorytmów. System rozpoznaje problemy takie jak akuratne mrugnięcie, niekorzystny obrót głowy czy niechciane grymasy. Mechanizm działa poprzez porównywanie kilku klatek wykonanych w krótkim odstępie czasu. Następnie wybiera najlepsze fragmenty z każdej wersji i składa je w spójną całość. Gdy ktoś ma zamknięte oczy w głównym ujęciu, technologia może podmienić je otwartymi z innej klatki.

To rozwiązanie szczególnie przydatne przy okazjach rodzinnych czy spotkaniach towarzyskich, gdzie powtarzanie sesji zdjęciowych bywa uciążliwe. Pomysł nie jest żadną nowością, bo trudno tu nie zauważyć podobieństw do Google Best Take z telefonów Pixel są wyraźne. Obie technologie bazują na analizie serii ujęć i komponowaniu optymalnej wersji z dostępnych elementów. Różnica może tkwić w szczegółach wykonania i finalnej jakości obrazu. Google ma dłuższe doświadczenie w rozwoju takich algorytmów, ale OnePlus mógł skorzystać z obserwacji konkurencyjnych rozwiązań. Dopiero testy w codziennym użyciu pokażą, czy nowa funkcja dorównuje starszemu odpowiednikowi.

Oprócz sztucznej inteligencji do poprawy zdjęć, producent wprowadził filtr miękkiego światła dla trybów Portret i Zdjęcie. Ma on pomóc przy niekorzystnym oświetleniu, choć jego realną skuteczność zweryfikują dopiero użytkownicy. W aktualizacji znalazły się też praktyczne udogodnienia w zarządzaniu plikami:

konwersja nagrań wideo do formatu Live Photo;

eksport materiałów bez utraty jakości;

zachowanie płynności 120 klatek na sekundę po edycji filmów;

możliwość ukrywania wybranych albumów przed osobami przeglądającymi galerię.

Nowa opcja ukrywania albumów odpowiada na potrzeby użytkowników dbających o dyskrecję. Przydaje się, gdy pokazujemy komuś zdjęcia, ale nie chcemy ujawniać całej zawartości galerii. Eksport w wysokiej rozdzielczości rozwiązuje częsty problem degradacji jakości przy udostępnianiu w mediach społecznościowych. To praktyczne ulepszenie, choć standardowe wśród flagowców.

Wprowadzenie AI Perfect Shot wpisuje się w zapowiedzianą wcześniej strategię firmy dotyczącą rozwijania funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Producent deklarował skupienie na tego typu narzędziach, w tym na automatyce kadrowania zdjęć o nazwie AI Reframe. Terminowa realizacja planów na koniec lata świadczy o priorytetowym traktowaniu tego obszaru. Wybór konkretnych zastosowań AI wydaje się jednak dość bezpieczny i naśladowczy, ale to nic złego. Właściciele OnePlus 13 dostaną przydatną funkcjonalność, która może i nie jest rewolucją w mobilnym świecie, jednak na pewno będzie wykorzystywana, zwłaszcza podczas wakacji, kiedy zdjęcia grupowe robimy bardzo często.