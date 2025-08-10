Pixel Watch 4 zaskoczy nowymi funkcjami — wyciek ujawnia specyfikację i głęboką integrację z Gemini

Google Pixel Watch 4 ujawnia karty

Premiera serii Pixel 10 i najnowszego smartwatcha Google’a zbliża się wielkimi krokami. Wraz z datą premiery, zaplanowaną na 20 sierpnia, pojawiają się kolejne, coraz bardziej szczegółowe przecieki. Najnowsze materiały marketingowe, udostępnione przez znanego informatora Evana Blassa, rzucają nowe światło na funkcje i specyfikację nadchodzącego Pixel Watch 4. Okazuje się, że nowy zegarek nie tylko wprowadzi innowacje w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, ale także zaoferuje głęboką integrację z asystentem Gemini, co może zrewolucjonizować interakcję z inteligentnym zegarkiem.

Pixel Watch 4 pojawi się w dwóch wersjach: 41 mm i 45 mm, dając użytkownikom większą swobodę wyboru. Prawdziwą gwiazdą ma być jednak nowy wyświetlacz Actua 360 ma osiągać jasność do 3000 nitów, co zapewni doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Nie mniej istotne są zmiany w żywotności baterii. Mniejszy model ma wytrzymać do 30 godzin pracy, podczas gdy wersja 45 mm – nawet do 40 godzin. Warto dodać, że te wyniki osiągane są przy aktywnym trybie zawsze włączonego ekranu. Google poprawi też czas ładowania, który ma być o 25% krótszy niż w poprzednim modelu.

Najciekawszą nowością programową wydaje się głębsza integracja z asystentem AI, bo Pixel Watch 4 ma stać się „zegarkiem stworzonym dla Gemini”. Użytkownicy będą mogli aktywować asystenta AI, po prostu podnosząc nadgarstek, aby uzyskać szybkie, spersonalizowane odpowiedzi. Gemini umożliwi również tworzenie sugestii tekstowych w komunikacji, które mają brzmieć naturalnie, jakby były pisane przez użytkownika. Przykładowe zastosowania to tworzenie playlist na podstawie poleceń głosowych.

Zegarek zaoferuje również ponad 40 trybów ćwiczeń i dane w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym algorytmom, ma informować użytkownika o gotowości organizmu do intensywnego treningu lub sugerować priorytetowe działania regeneracyjne. Wśród funkcji monitorowania zdrowia znajdzie się EKG, pomiar natlenienia krwi (SpO2), tętna (HRV) oraz częstości oddechów.

Wspomniane materiały marketingowe wskazują na zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym:

Wykrywanie utraty pulsu: Jeśli zegarek wykryje brak pulsu, automatycznie wezwie pomoc.

Powiadomienia alarmowe: Możliwość ostrzegania zaufanych kontaktów w sytuacji zagrożenia.

Wykrywanie upadku: Automatyczne łączenie ze służbami ratunkowymi w przypadku poważnego upadku.

Do wyboru będą dwie wersje – Wi-Fi i LTE, a użytkownicy z USA, którzy wybiorą wersję LTE, dostaną od giganta dwa lata darmowego transferu danych w sieci Google Fi Wireless. Szkoda, że u nas raczej takiego dodatku nie dostaniemy. Przecieki zdradziły nam też przewidywane ceny w Stanach Zjednoczonych, które przedstawiają się następująco: