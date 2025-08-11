Samsung rozpoczyna wdrażanie sierpniowej łatki bezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twój Galaxy już ją otrzymał

Sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń trafia na smartfony Samsunga

Aktualizacje bezpieczeństwa rzadko wzbudzają entuzjazm jak nowe funkcje, ale ich znaczenie trudno przecenić. Tym bardziej, gdy producent nie zwleka z ich dystrybucją. Właśnie ruszyła kolejna fala poprawek, która stopniowo dociera do użytkowników urządzeń marki. Samsung rozpoczął dystrybucję sierpniowej łaty bezpieczeństwa, która trafiła już do flagowych modeli Galaxy S25, co potwierdza konsekwentną strategię koreańskiego giganta. Firma od lat utrzymuje tempo wydawania poprawek, wyprzedzając wielu konkurentów w ekosystemie Android. To ważny sygnał dla świadomych zagrożeń użytkowników.

Poniżej znajduje się lista smartfonów Samsunga, które w pierwszej kolejności otrzymują sierpniową aktualizację zabezpieczeń. W najbliższych tygodniach lista ma się stopniowo rozszerzać o kolejne urządzenia. Tradycyjnie Samsung zaczyna od najświeższych flagowców, schodząc następnie do średniej półki i starszych generacji.

Urządzenia, które już otrzymały aktualizację:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy A56

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna na Twoim urządzeniu, przejdź do Ustawień, a następnie do sekcji “Aktualizacja oprogramowania”.

Co nowego w sierpniowej łatce?

Aktualizacja łączy rozwiązania Google dla całego środowiska Android z autorskimi poprawkami Samsunga. Google załatał jedną krytyczną lukę oraz ponad 20 podatności wysokiego ryzyka (oznaczonych jako CVE). Te zagrożenia dotyczyły całego ekosystemu, nie tylko urządzeń koreańskiego producenta. Południowokoreański gigant ze swojej strony wdrożył 18 poprawek dotyczących luk znalezionych we własnym oprogramowaniu. Odkryte błędy mogły potencjalnie umożliwić hakerom nieautoryzowany dostęp do urządzenia, wrażliwych danych, a nawet usuwanie plików bez zgody użytkownika. Firma poinformowała, że luki te zostały jej ujawnione prywatnie, co daje nadzieję, że nie zostały wcześniej wykorzystane przez cyberprzestępców. Mimo to, sceptycy mogą zastanawiać się, ile podobnych podatności pozostaje niewykrytych.

Kiedy dostaniecie powiadomienie o dostępności tej łatki, najlepiej jak najszybciej ją zainstalować. Chociaż nie ma tu nowych funkcji, przez co wiele osób traktuje je raczej jak uciążliwy obowiązek, są one kluczowe dla naszej ochrony. W dzisiejszych czasach, gdy smartfony przechowują ogromne ilości wrażliwych informacji – od danych bankowych, przez prywatne zdjęcia, aż po hasła – nawet jedna luka w zabezpieczeniach może być wykorzystana przez cyberprzestępców. Oprócz ochrony przed hakerami, aktualizacje często poprawiają stabilność i wydajność systemu, co przekłada się na płynniejsze i bardziej niezawodne działanie urządzenia.