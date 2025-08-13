Fioletowy Księżyc na zdjęciach z Galaxy S25 Ultra? Winowajcą jest nowa beta One UI 8

Beta One UI 8 na Galaxy S25 Ultra płata figle przy zdjęciach Księżyca

Użytkownicy, którzy testują najnowszą, czwartą wersję beta nakładki One UI 8 na smartfonach Samsung Galaxy S25 Ultra, natknęli się na zaskakujący błąd. Choć telefony z tej serii słyną z doskonałych możliwości fotograficznych, zwłaszcza w trybie teleobiektywu, najnowsza aktualizacja sprawia, że zdjęcia Księżyca nabierają nietypowego, fioletowego odcienia. Problem ten, zgłaszany na forach i w mediach społecznościowych, pokazuje, że choć wersje beta są nieprzewidywalne, ten konkretny błąd jest szczególnie uciążliwy dla osób, które chętnie korzystają z zaawansowanych możliwości aparatu.

Najdziwniejsze w tej sytuacji jest to, że podczas robienia zdjęć wszystko wygląda normalnie. Problem ujawnia się dopiero po otwarciu fotografii w aplikacji Galeria – wtedy Księżyc zmienia barwę na fioletową. Zjawisko występuje przy różnych poziomach przybliżenia, włączając w to zoom 10x, 20x, 30x, a nawet 100x. Wyłączenie opcji optymalizacji sceny nie przynosi poprawy, co wyraźnie sugeruje błąd w przetwarzaniu obrazu.

Fioletowy Księżyc na zdjęciach wykonanych Galaxy S25 Ultra to błąd wersji beta One UI 8 | Źródło: Forum społeczności Samsunga

Źródłem kłopotów wydaje się być kombinacja głównego sensora 200 Mpix i systemu Space Zoom opartego na sztucznej inteligencji. Po wprowadzeniu poprawek dotyczących jakości zoomu cyfrowego w wydaniu One UI 8 Beta 4 z 30 lipca 2025 roku, algorytmy zaczęły błędnie interpretować kolorystykę księżyca. Jak zauważył jeden z użytkowników, wcześniejsze stabilne wersje oprogramowania nie wykazywały tego problemu. Inni testerzy potwierdzili, że naturalnie pomarańczowy satelita pojawia się na zdjęciach jako purpurowy.

Warto tu zauważyć, że problem nie występuje na wszystkich urządzeniach. Niektórym testerom nadal udaje się robić ostre zdjęcia Księżyca nawet przy 100-krotnym zbliżeniu. Zgłoszenia o specyficznej usterce pochodzą od użytkowników z różnych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii i Indii. Moderatorzy forum społeczności Samsunga zalecają użytkownikom zgłaszanie błędów wraz z logami za pośrednictwem aplikacji Samsung Members w ciągu 3 minut od wystąpienia usterki. Choć oficjalne oświadczenie nie zostało wydane, spodziewamy się, że błąd zostanie naprawiony w przyszłej wersji beta lub w stabilnej aktualizacji One UI 8, która ma pojawić się we wrześniu, prawdopodobnie wraz z premierą Galaxy S25 FE.

Jeśli też zmagacie się z tą usterką, to użytkownicy znaleźli już tymczasowe obejście problemu – wyłączenie funkcji Scene Optimizer lub zmiana ustawienia Intelligent Optimization na inne niż „Maximum”. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że One UI 8 na Galaxy S25 Ultra i innych modelach z tej serii jest wciąż w fazie testów, więc takie błędy są normalne. Oczywiście, nikt się z nich nie cieszy, ale dobrze, że wychodzą teraz niż po udostępnieniu stabilnej wersji.