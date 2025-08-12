Samsung rusza z wakacyjną promocją – kup smartfon i odbierz świetny gratis

Samsung rozdaje prezenty przy zakupie smartfonów. Ale trzeba się spieszyć

Samsung rozkręcił właśnie letnią promocję, która może skusić niejednego planującego zakup nowego smartfona. Do końca sierpnia przy zakupie wybranych modeli Galaxy można dorwać całkiem wartościowy dodatek. Producent przygotował jednak ograniczoną pulę 7500 darmowych urządzeń, które przydziela według kolejności rejestracji. Im szybciej działasz, tym cenniejszy prezent możesz wyciągnąć – to nie jest akcja dla osób zwlekających z decyzją.

Czytaj też: Samsung rozpoczyna wdrażanie sierpniowej łatki bezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twój Galaxy już ją otrzymał

Najbardziej opłaca się sięgnąć po flagowce. Promocja obejmuje całą serię S25 (w tym S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) oraz model S24 FE. Dla pierwszych 3500 osób czekają zegarki Galaxy Watch 6 Classic 43mm w czerni (kosztujące ok. 750 zł). Kolejne 3500 zgłoszeń gigant nagrodzi słuchawkami Galaxy Buds 3 Pro w srebrze (wartość ok. 600 zł). Ostatnia grupa 500 osób dostanie Galaxy Buds 2 Pro, co też jest świetnym dodatkiem.

Czytaj też: Samsung walczy z oszustami głosowymi w nowym One UI 8. Twój telefon ostrzeże przed fałszywymi połączeniami

Jeśli twój budżet nie jest tak duży, nie ma się co martwić, bo tańsze modele też zostały objęte akcją promocyjną. Jeśli celujesz w Galaxy A56 lub A36, możesz liczyć na grafitowe Galaxy Buds FE z puli 5000 sztuk. Akcja trwa od 11 do 24 sierpnia 2025. Najpierw należy kupić wybrany telefon u partnera z listy w regulaminie, a następnie do 31 sierpnia trzeba aktywować go w Polsce z polską kartą SIM i zaakceptować warunki licencyjne.

Najważniejszy etap to rejestracja w aplikacji Samsung Members do 7 września 2025. Po zalogowaniu:

kliknij baner promocyjny,

wypełnij formularz,

dołącz skan paragonu/faktury,

podaj adres do wysyłki.

Weryfikacja trwa do 30 dni. Pamiętajcie tylko – kolejność zgłoszeń decyduje, co wylosujemy.

Promocja jest naprawdę atrakcyjna, zwłaszcza jeśli przy okazji myśleliście o zakupie zegarka lub słuchawek, bo w ten sposób można je zgarnąć bez wydawania dodatkowych pieniędzy. Jeśli chodzi o serię Galaxy S25, czyli tegoroczne flagowce, to Samsung mocno się postarał, by warto było po nie sięgnąć. Wszystkie modele łączą smukły design z aluminium, szkłem Gorilla Glass i certyfikatem IP68. Producent chwali się wydłużoną żywotnością baterii dzięki technologii mDNIe oraz funkcjami AI, takimi jak Now Brief, Audio Eraser, Circle to Search, Tłumaczenia na żywo i wiele innych, także wspierających mobilną fotografię. Z niektórych funkcji sztucznej inteligencji można również korzystać w Galaxy A56 lub A36, które kosztują mniej.

Czytaj też: Samsung rezygnuje z Galaxy S26 Plus na rzecz nowego modelu Edge. Czy smukła konstrukcja podbije rynek smartfonów?

To solidna okazja, ale nie ma co liczyć na cuda – nagrody są limitowane i rozchodzą się błyskawicznie. Jeśli już planowałeś zakup, warto przyspieszyć decyzję.