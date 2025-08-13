One UI 8 beta w końcu trafia na kolejne modele. Flagowce z zeszłego roku dostają aktualizację

One UI 8 beta startuje na modelach z serii Galaxy S24, Z Fold 6 i Z Flip 6

Testy beta dla Galaxy S25 trwają już od czerwca, a w międzyczasie One UI 8 zdążyło już zadebiutować na najnowszych składakach Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Właściciele starszych flagowców pozostali jednak w zawieszeniu i musieli trochę poczekać na możliwość sprawdzenia nowego oprogramowania. Na szczęście oczekiwanie powoli dobiega końca, bo Samsung zaczął już udostępniać betę dla serii Galaxy S24 oraz składaków z zeszłego roku. Na początek jednak tylko w określonych regionach.

Pierwsza wersja beta One UI 8 dla serii Galaxy S24 jest już dostępna w Korei Południowej i Wielkiej Brytanii, a wkrótce ma trafić także do Stanów Zjednoczonych i Indii. Zwykle Polska dość szybko dostaje testowe wydania, więc być może i my nie będziemy czekać za długo. Obecnie programem objęte są jedynie smartfony w wersji odblokowanej, co oznacza, że użytkownicy urządzeń z blokadą operatora będą musieli poczekać. Aktualizacja zawiera również najnowszą łatkę bezpieczeństwa z 1 sierpnia 2025 roku.

Analogicznie, pierwsi użytkownicy Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 w Korei również otrzymują swoje aktualizacje beta. W najbliższym czasie program ma zostać rozszerzony na Wielką Brytanię, USA i Indie.

Aby dołączyć do programu One UI 8 Beta, należy wykonać następujące kroki:

Pobrać aplikację Samsung Members. Zalogować się na swoje konto Samsung. Jeśli znajdujesz się w kwalifikującym się regionie, na stronie głównej aplikacji pojawi się baner One UI 8 Beta Program. Kliknąć baner i dokończyć rejestrację. Sprawdzić dostępność aktualizacji w Ustawieniach > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Rozmiar pobieranego pakietu robi wrażenie – całe 3,2 GB. Tak duża objętość sugeruje, że nie są to tylko kosmetyczne poprawki. Aktualizacja zawiera poprawki bezpieczeństwa z początku sierpnia 2025 roku, a numery wersji różnią się w zależności od regionu (S926BXXU9ZYH3, S926BOXM9ZYH3 lub S926BXXU9CYH3). Chociaż brakuje dokładnego dziennika zmian, wydaje się, że w przypadku tych modeli będą one takie same, jak dla Galaxy S25. Te urządzenia są na tyle zaawansowane, by nie mieć problemu z obsłużeniem wszystkich nowości przygotowanych przez Samsunga w tej aktualizacji.

Południowokoreański gigant zdradził również, że we wrześniu program beta zostanie rozszerzony na kolejne urządzenia, w tym serię Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, a także na popularne modele ze średniej półki, takie jak Galaxy A36 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G i Galaxy A54. W tym samym czasie ma się rozpocząć wdrażanie stabilnej wersji One UI 8. Choć szczegółów brak, wszystko wskazuje na to, że na pierwszy ogień pójdą flagowe Galaxy S25, na których testy trwają już od dłuższego czasu.