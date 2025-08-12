Co nowego w sierpniowych aktualizacjach systemu Google dla Androida?

Najważniejsze zmiany i ulepszenia w sierpniowej aktualizacji od Google’a

Kolejna porcja aktualizacji od Google trafiła właśnie na nasze urządzenia. Jak zwykle, gigant z Mountain View serwuje zmiany, które mogą wpłynąć na codzienne korzystanie z Androida – choć nie wszystkie od razu rzucają się w oczy. Sierpniowe aktualizacje systemu Google koncentrują się na szeregu usprawnień w różnych obszarach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, z podziałem na kluczowe komponenty:

Usługi Google Play w wersji 25.31:

Usługi dla deweloperów — nowe narzędzia dla programistów aplikacji na Android Auto, smartfony, tablety i Android TV, które mają wspierać procesy związane z usługami użytkowymi i mapami.

Łączność — poprawki błędów w usługach związanych z łącznością urządzeń w Android Auto.

Zarządzanie systemem — wprowadzono aktualizacje, które poprawiają łączność urządzeń na smartfonach i Wear OS, a także ulepszenia związane z ochroną prywatności na wszystkich platformach (Auto, PC, smartfony, TV, Wear).

Portfel Google — wprowadzono poprawki błędów oraz zaproszenie dla kwalifikujących się użytkowników do dodania konta Pix (dotyczy to użytkowników z Brazylii).

Sklep Google Play w wersji 47.6:

Nowy format — w górnej części zakładki “Aplikacje” dodano nowy, wyróżniony format prezentacji aplikacji na smartfonach.

Usługi Google Play w wersji 25.30:

Zarządzanie kontem — usprawniono proces logowania do Android Automotive.

Bezpieczeństwo i prywatność — dodano nową funkcję, która pozwala na ustawienie opcjonalnego pytania zabezpieczającego dla funkcji zdalnej blokady smartfona.

Narzędzia — naprawiono błędy w usługach użytkowych. Wprowadzono skrót Autouzupełniania Google w Gboard, który pozwala na szybsze wprowadzanie danych logowania i płatności.

Portfel — użytkownicy mogą teraz dodawać karty dostępu do budynków wielorodzinnych do Portfela Google. Ponadto, użytkownicy Pix w Brazylii otrzymują sygnał dźwiękowy i wibrację po zakończeniu transakcji zbliżeniowej.

Sklep Google Play w wersji 47.4:

Programy lojalnościowe — w ramach „questów” można teraz zdobywać punkty Play za granie w ulubione gry.

Opinie — na stronach aplikacji dodano podsumowania recenzji w formie akapitów oraz tagi tematyczne. Podsumowania tematyczne są widoczne także na stronie z wszystkimi recenzjami.

Jak zwykle u Google’a, wdrażanie funkcji przebiega etapami. Część nowości może pojawiać się stopniowo nawet przez kilka miesięcy, w zależności od regionu i modelu urządzenia. Aktualizacje obejmują całą rodzinę produktów – od smartfonów i tabletów przez zegarki Wear OS, telewizory z Android TV, po samochodowe systemy i urządzenia Chrome OS. Choć większość poprawek instaluje się automatycznie, warto pamiętać, że Google zastrzega sobie prawo do wymuszenia krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa. Sierpniowe zmiany pokazują, że firma konsekwentnie rozwija ekosystem, choć wiele ulepszeń skierowanych jest głównie do deweloperów. Dla zwykłych użytkowników najważniejsze będą pewnie stabilniejsze płatności i poprawki w Android Auto.