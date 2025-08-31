Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z Cooler Master MasterLiquid 360 ION White?

W zestawie znajdziemy elementy montażowe, klipsy na węże, klipsy do spięcia złączy ARGB, kabel USB, kabel ze złączami, tubkę z pastą CryoFuze. Na podstawce jest też naklejona naklejka, która pozwala na prawidłowo nałożenie pasty. Do blokopompki musicie podłączyć oba kable. Jeden z nich pozwala na podłączenie i kontrolowanie przez oprogramowanie wentylatorów oraz podświetlenia. Tutaj musicie też podłączyć zasilanie SATA oraz jest złącze 4-pin PWM do płyty głównej. Tutaj mamy uwagę – w pierwszych wersjach nie ma możliwości kontrolowania pompki. Cooler Master wypuścił nowy kabel, który to umożliwia. Jeśli Wasza wersja na to nie umożliwia, to napiszcie do firmy, powinniście otrzymać odpowiedni kabelek nazwany jako 360 ION upgrade cable. Musicie również podłączyć kabel USB 2.0 (wewnętrzny), aby oprogramowanie widziało chłodzenie. Jest on niestety trochę za krótki i w niektórych obudowach, zamiast przerzucić go górą i sięgnąć od spodu do złącza to będziecie musieli ciągnąć go przez środek. To powinno zostać poprawione. Papierowej instrukcji nie ma dołączonej, ale na pudełkach zostało wszystko wydrukowane, zawsze też możecie ją znaleźć na stronie produktu. Plus należy się za 6-letnią gwarancję.

Specyfikacja Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Wymiary chłodnicy wynoszą 394 x 119,6 x 27,2 mm i jest wykonana z aluminium. Jest ona biała, podobnie zresztą jak reszta AiO. Nie należy też do grubych, więc w większości obudów nie powinno być problemów z jej zmieszczeniem na górze. Mamy miejsce do uzupełnienia poziomu cieczy, ale jest na nim naklejka gwarancyjna więc w okresie gwarancji lepiej jego nie ruszać. Z chłodnicy wychodzą dwa dosyć elastyczne węże o długości 420 mm. Długość powinna spokojnie wystarczyć podczas montażu na górze obudowy. Połączenie z blokopompką jest ruchome, więc tutaj też odpowiednio ułożycie węże.

Blokopompka ma wymiary 88,3 x 83,6 x 65,7 mm. Z boku mamy wejścia na dwa kable, podstawka jest miedziana. Do nałożenia pasty możecie użyć dołączonej naklejki albo tradycyjnie ją rozłożyć na procesorze. Maksymalna prędkość pompki to 3000 RPM i jest to dwukomorowa konstrukcja Gen X. W porównaniu do poprzednika ma ona oferować aż 70% wzrost efektywności. Mamy też grafitowo-cermaiczne łożysko, które ma wysoką wytrzymałość. Na górze blokopompki mamy 2,1 calowy wyświetlacz IPS LCD. Jego rozdzielczość wynosi 480 x 480 px. Dzięki oprogramowaniu możecie na nim wyświetlić parametry komputera, obrazki czy animacje. Możliwości jest tutaj naprawdę sporo. Warto też zauważyć, że wokół wyświetlacza jest podświetlenie.

Fabrycznie na chłodnicy mamy zamontowane trzy wentylatory Mobius 120P ARGB. Ich maksymalna prędkość wynosi 2400 RPM, przepływ powietrza 75,2 CFM, ciśnienie 30 dBA, a głośność 30 dBA. Z każdego z nich wychodzą po dwa kable: 4-pin PWM i ARGB (z końcówką męską i żeńską). Szkoda, że nie ma tutaj łączenia łańcuchowego, które zdecydowanie ograniczyło by ich ilość. Wentyaltory oparte są o łożyska LDB (Loop Dynamic Bearing) i mają po 7 łopatek. Nie zabrakło też podświetlenia, które naprawdę świetnie wygląda.

Wygląd i montaż Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Cooler Master MasterLiquid 360 ION White wygląda naprawdę świetnie. Podświetlane wentylatory w połączeniu z wyświetlaczem na blokopompce i również tutaj obecnym ARGB rozświetli obudowę. Dodatkowo w wersja biała świetnie sprawdzi się w połączeniu z innymi białymi podzespołami.

Sam montaż jest bardzo prostu. Pod płytę przykładamy backplate i wkręcamy śrubki. Następnie nakładamy na to (po nałożeniu pasty) blokopompkę z odpowiednim okrągłym elementem dopasowanym do platformy i przykręcamy śrubkami. Nie powinno to sprawiać większych problemów.

Oprogramowanie Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Oprogramowanie to MasterCTRL. Nie powinno ono sprawiać większych problemów w obsłudze. Możecie w nim dopasować prędkość wentylatorów, sterować pompką (jeśli Wasz kabel na to pozwala) czy podświetleniem. W przypadku wyświetlacza macie sporo opcji do wyboru. Możecie ustawić godzinę, temperatury podzespołów, wrzucić animację, napis czy zdjęcie. Bez problemów też zmienicie jego orientację, kolorystykę itp. Możecie więc w pełni dopasować wyświetlacz do własnych wymagań, jak również zarządzać działaniem całego AiO.

Zebrane najważniejsze parametry Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Wymiary chłodnicy: 394 x 119,6 x 27,2 mm

Długość węży: 420 mm

Dołączone wentylatory: 3x Mobius 120P ARGB

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2400 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 75,2 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,63 mmH2O

Maksymalna głośność: 30 dBA

Wymiary blokopomki: 88,3 x 83,6 x 65,7 mm

Maksymalna prędkość pompki: 3000 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156; AMD: AM5 / AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 1060 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Cooler Master MasterLiquid 360 ION White

Na maksymalnych obrotach jest głośno, choć jak sami możecie zobaczyć jest sporo gorzej wypadających konstrukcji. Natomiast wynik poniżej 40 dBA na 1200 RPM jest bardzo dobry, również przy 800 RPM jest cicho.

Cooler Master MasterLiquid 360 ION White to bardzo wydajna konstrukcja. Na maksymalnych obrotach jest najwydajniejszą, a przy 1200 RPM i 800 RPM jest w czołówce chłodzeń. Jak sami też zobaczycie sytuacja poprawi się po OC procesora.

Najpierw jednak normalizacja do 40 dBA, gdzie chłodzenie okazuje się najwydajniejszym, minimalnie wyprzedzając konstrukcje od Valkyrie.

Po OC sytuacja się tylko poprawia i mamy do czynienia z najwydajniejszym chłodzeniem na wszystkich testowanych obrotach. Tutaj nie mamy już wątpliwości, że jest to najlepsza konstrukcja pod tym względem, z jaką mieliśmy do czynienia.

Wyniki przy normalizacji do 45 dBA tylko to potwierdzają. Widzimy też przewagę ok. 1°C nad kolejnym w zestawieniu.

Test Cooler Master MasterLiquid 360 ION White – podsumowanie

Cooler Master MasterLiquid 360 ION White kupicie za ok. 1130 zł, podczas gdy czarną wersję znajdziecie za ok. 1060 zł. Cena jest wysoka, ale naszym zdaniem adekwatna do tego, co otrzymujemy w zamian.

Zacznijmy jednak od pewnych minusów. Jeśli traficie na starszą wersję to możliwe, że nie będziecie mogli sterować pompką. W takim wypadku trzeba się zgłosić do producenta i przyśle Wam on kabel, ale od początku powinna być taka możliwość. Druga sprawa to za krótki kabel USB. W większych obudowach będziecie musieli ciągnąć go przez środek, co nie powinno mieć miejsca i będzie słabo wyglądało. Ostatnie to brak łączenia łańcuchowego wentylatorów. Fakt, że podłączacie je pod kabel z blokopompki i ukryjecie z tyłu, ale nadal to trochę kabli do ogarnięcia.

Poza tym mamy do czynienia z naprawdę znakomitą konstrukcją. Nie mamy uwag do wykonania, również świetnie ono wygląda. Z dopasowanymi kolorystycznie podzespołami rozświetli obudowę, a wyświetlacz pozwalający na pokazanie tak naprawdę czego chcecie będzie fajnie dopełniał zestaw. Całością sterujecie przez oprogramowanie MasterCTRL, które również nie powinno sprawiać problemów. Chłodzenie na maksymalnych obrotach jest głośne, ale na niższych jest już bardzo fajnie. Wydajność jest znakomita i bez wątpienia jest to najwydajniejsze chłodzenie, z jakim mieliśmy do czynienia. Wyniki są znakomite przy wszystkich testowanych RPM, jak również przy normalizacji głośnoś

Cooler Master MasterLiquid 360 ION White jest więc konstrukcją wartą polecenia w szczególności, jeśli zależy Wam na wyświetlaczu, fajnym wyglądzie oraz wysokiej wydajności. Bez wątpienia więc przydajemy jej trzy odznaczenia.