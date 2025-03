Test chłodzenia be quiet! Light Loop 360 White

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Light Loop 360 White?

W zestawie mamy instrukcję, pełen montaż, pastę termoprzewodzącą, tubkę z cieczą, hub. AiO pozwala na łatwe uzupełnienie poziomu cieczy dzięki otworowi znajdującemu się na końcu chłodnicy. Takie rozwiązanie mamy w każdym chłodzeniu cieczą be quiet! i jest ono bardzo dobre. Producent nie dodaje kabli umożliwiających połączenie ARGB czy 4-pin PWM i podłączenie pod płytę. Jeśli chcecie wszystko spiąć musicie wykorzystać dołączony hub. Umożliwia on podłączenie do 6 urządzeń ARGB i 4-pin PWM. Zasilany jest ze złącza SATA. Musicie jednak na niego znaleźć miejsce w obudowie, co przy mniejszych może być problematyczne. Szkoda więc, że nie ma też rozwiązania umożliwiającego pominięcie hubu. Gwarancja wynosi 3 lata.

Specyfikacja be quiet! Light Loop 360 White

Chłodnica ma wymiary 397 x 120 x 27 mm i została wykonana z aluminium. Jest ona biała i powinna idealnie pasować do zestawów komputerowych o właśnie tym kolorze. Tak jak wspomniałem jest na niej otwór z tyłu umożliwiający uzupełnienie poziomiu cieczy. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które może przydać się po czasie. Z chłodnicy wychodzą dwa węże, również białe. Ich długość to 400 mm. Są one dosyć elastyczne, a połączenie z blokopompką ruchome. Bez problemów więc ułożycie je w obudowie.

Blokopompka ma wymiary 75 x 94 x 82 mm. Jest ona cała podświetlana, co jest nowością w ofercie firmy. Wychodzą też z niej dwa kable: ARGB i 4-pin PWM. Pompka pracuje z prędkością od 1500 do 2900 RPM. Można więc ją również dopasować do własnych wymagań. Producent mówi też o progresywnym układzie scalonym w silniku, który ma zmniejszać hałas przełączania, co jednocześnie wyciszą całą pompkę.

Czytaj też: Test chłodzenia Hyte THICC Q60. To AiO ma naprawdę grubą chłodnicę

Podstawka jest niklowana i wykonana na lustro. Śruby montażowe są na wsuwanym elemencie, więc jeśli w przyszłości zmieni się montaż to wystarczy podmienić ten element. Na górze blokopompki mamy logo firmy, ale możemy nakleić tam nowe, które obrócimy o 180°.

Dołączone wentylatory to modele Light Wings LX 120 mm PWM high-speed White. Ich maksymalna prędkość wynosi 2100 RPM, przepływ powietrza 105,1 CFM, ciśnienie 2,51 mmH2O, a głośność 36,8 dBA. Śmigła mają po 9 łopatek, które oferują zoptymalizowany przepływ powietrza. Z każdego ze śmigieł wychodzą po dwa kable: ARGB i 4-pin PWM. Mają tylko złącza żeńskie, więc musicie je podłączyć do hubu. Śmigła są białe, mają też podświetlenie.

Wygląd i montaż be quiet! Light Loop 360 White

Wygląd oceniamy świetnie. Jest mocne podświetlenie wentylatorów oraz blokopompki, które zdecydowanie rozświetli obudowę. Sama blokopompka też może się podobać pod względem designu. Całość jest też biała, co świetnie wpasuje się w zestaw o podobnej kolorystyce. Generalnie pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze.

Z montażem też jedna osoba powinna sobie poradzić. Do backplate w odpowiednie miejsca przymocowujemy śruby. Podkładamy pod płytę i przykręcamy śrubkami. Na nie kładziemy wsporniki i przykręcamy znowu śrubkami. Na koniec nakładamy pastę i przykręcamy tym razem cały blok. Nie jest to skomplikowany proces.

Zebrane najważniejsze parametry be quiet! Light Loop 360 White

Wymiary chłodnicy: 397 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Light Wings LX 120 mm PWM high-speed White

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2100 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 105,1 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,51 mmH2O

Maksymalna głośność: 36,8 dBA

Wymiary bloku: 75 x 94 x 82 mm

Maksymalna prędkość pompki: 2900 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155; AMD: AM5 / AM4

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 575 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy be quiet! Light Loop 360 White

Na maksymalnych obrotach jest dosyć głośno. AiO nie odstaje przy tym jednak od konkurencji, która wcale cichsza nie jest. Na 1200 RPM mamy już dobry wynik, a na 800 RPM chłodzenia praktycznie nie usłyszycie.

Chłodzenie wypada dobrze w pierwszych testach. Nie jest to może najwydajniejse AiO 360 na wszystkich obrotach, ale też nie plasuje się na końcu. Wydajność jest więc mniej więcej pośrodku wszystkich testowanych modeli. Warto też zwrócić uwagę, że na wszystkich obrotach pokonuje ono inne AiO od be quiet! – Pure Loop 2 360.

W teście normalizacji do 40 dBA be quiet! Light Loop 360 White plasuje się na 4 miejscu spośród wszystkich konstrukcji – jest bardzo dobrze.

Po podkręceniu procesora mamy trochę słabsze wyniki względem konkurencji, ale nadal są one dobre. Do wydajniejszych konstrukcji strata też nie jest duża. Ponownie też my lepsze wyniki od Pure Loop 2 i tu różnice potrafią być spore na korzyść Light Loop.

Po normalizacji do 45 dBA chłodzenie ląduje na 6 miejscu. To ponownie dobra pozycja i AiO wyprzedza choćby Jarn 360, Pure loop 2 360 czy Liquid Freezer II 360. Z drugiej strony jednak trochę mu brakuje do najwydajniejszych konstrukcji.

Czytaj też: Test chłodzenia MSI MAG CORELIQUID I360

Test be quiet! Light Loop 360 White – podsumowanie

Be quiet! Light Loop 360 White kupicie za ok. 575 zł. Jest to z pewnością dobra propozycja dla osób, które szukają bardzo dobrze wyglądającego AiO. W szczególności testowana wersja biała świetnie spisze się w zestawie komputerowym o takiej samej kolorystyce.

W zestawie mamy pojemnik z płynę oraz hub. Ten pierwszy to fajny dodatek, bowiem łatwo możemy uzupełnić poziom płynu w AiO. Hub jest niezbędny podczas montażu – inaczej nie zepniecie razem wentylatorów czy podświetlenia. Poza tym nie mamy uwag do wykonania chłodzenia – jest bardzo dobre.

W testach wypada ono dobrze, choć bardziej plasuje się pośrodku wszystkich testowanych AiO. Z pewnością wyprzedza ono inne chłodzenie be quiet! obecne na wykresach – Pure Loop 2. Z drugiej strony do konstrukcji Valkyrie przy normalizacji obrotów trochę mu brakuje. Wydajność jest po prostu dobra i wystarczy do poradzenia sobie z najwydajniejszymi procesorami. Całość jest trochę głośna na maksymalnych RPM, ale przy 1200 i 800 RPM jest już dobrze.

W swojej cenie jest to dobry produkt, który przede wszystkim stawia na wygląd. Jeśli więc budujecie zestaw z mocnym podświetleniem to be quiet! Light Loop 360 powinien świetnie się w niego wpasować, a przy tym zapewnić odpowiednie chłodzenie procesora.