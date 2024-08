Test chłodzenia Hyte THICC Q60. To AiO ma naprawdę grubą chłodnicę

Co otrzymujemy wraz z Hyte THICC Q60?

W zestawie znajdziemy tak naprawdę tylko instrukcję, śrubki i kabel. Nie ma tubki z pastą, ta jest nałożona na podstawkę. Jest to jednak minus, bowiem znacznie tańsze AiO potrafią mieć nałożoną i dodaną do zestawu pastę. Instrukcja dobrze wyjaśnia montaż. Ciekawy jest kabel, który jest niezbędny do sterowania całym chłodzeniem. Z jednej strony mamy 2x USB-C, które wpinamy do chłodnicy. Z drugiej strony jest USB 2.0, 4-pin PWM oraz 6-pin PCIe. Ten ostatni pozwala na zasilenie całego AiO i podłączany jest do 6-pinowego złącza z zasilacza, dokładnie tego samego, którego używa się przy kartach graficznych. Plus za gwarancję, która udzielana jest na okres 6 lat.

Specyfikacja Hyte THICC Q60

Wymiary chłodnicy wynoszą 120 x 288 x 52 mm. Warto zwrócić uwagę na grubość, która jest chyba największą, z jaką miałem do tej pory do czynienia. Ma to zapewniać bardzo wysoką wydajność pomimo obecności dwóch 120 mm śmigieł. Minusem takiego rozwiązania jest kompatybilność – w wielu obudowach po prostu nie zmieści się ona na topie tym bardziej, że dołączone wentylatory są grubsze i mają 32 mm. Oczywiście Hyte reklamuje AiO jako idealne do montażu na boku obudowy, np. w swoich konstrukcjach. Jest to rzeczywiście sensowne zastosowanie takiej konstrukcji. Sam radiator wykonany został z aluminium. Chłodnica ma podświetlane okrągłe logo Hyte oraz ma złącza pod wentylatory. Te łączone są łańcuchowo i to nie tylko pomiędzy sobą, ale również z chłodnicą. Dzięki temu nie trzeba używać żadnych dodatkowych kabli. Rozwiązanie jest świetne i zdecydowanie redukuje ilość okablowania.

Na chłodnicy są też dwie pompki. Pracują one równolegle z prędkością od 2000 do 4500 RPM. Mają też łożyska ceramiczne. Taka konfiguracja ma zapewnić jeszcze lepszą wydajność. Z chłodnicy wychodzą też dwa naprawdę grube węże. Ich długość wynosi 400 mm, a połączenie z blokopompką jest ruchome. Jakiś wielkich problemów z ułożeniem węży w obudowie nie powinno być.

Blok ma wysokość 105 mm. Podstawka jest miedziana, ma rozmiar 56 x 56 x 1,5 mm i mamy fabrycznie nałożoną pastę. Natomiast najciekawsze znajduje się nad nim. Jest to wyświetlacz, który przypomina nam trochę smartfona. Pod nim jest podświetlenie, a samo położenie ekranu można zmieniać. Wyświetlacz ma 5 cali i rozdzielczość 720 x 1280 px. Jest to konstrukcja IPD o jasności 300 nitów oraz 60 Hz odświeżaniu. Bez wątpienia wygląda on po prostu świetnie.

Dołączone dwa wentylatory to modele THICC FP12. Ich maksymalna prędkość wynosi 3000 RPM, przepływ powietrza 105,8 mmH2O, ciśnienie 8,14 mmH2O, a głośność 47,3 dBA. Tak wszystkie parametry robią naprawdę wrażenie. Niestety dotyczy to również głośności, która zapowiada się na sporą. Śmigła mają po 7 skrzydełek i oparte są o łożyska FDB. Tak jak wspominałem łączone są one łańcuchowo razem z chłodnicą. Nie ma tutaj żadnych kabli, a steruje się nimi poprzez oprogramowanie. Musicie jednak pamiętać, że śmigła mają grubość 32 mm – są większe od standardowych. W połączeniu z chłodnicą naprawdę potrzeba sporo miejsca.

Oprogramowanie Hyte THICC Q60

Oprogramowanie nazywa się Nexus i możecie je kojarzyć z testy obudowy Hyte Y70 Touch. Oczywiście jest ono znacznie bardziej dopracowane i teraz nie ma już problemów takich, jakie mieliśmy wcześniej. W zasadzie nie było żadnych problemów. To co głównie nas interesuje to zakładki Faces i Cooling. W tej pierwszej możecie sterować wyświetlaczem. Opcji jest bardzo dużo i możecie również ustawić kilka predefiniowanych trybów, które łatwo przełączycie. Możecie wyświetlać godzinę, temperatury, pogodę, dowolne zdjęcia i wiele innych. Dzięki temu bez problemów dopasujecie wyświetlacz do własnych wymagań. Całość jest też prosta, intuicyjna i naprawdę ładnie wygląda.

W Cooling sterujecie wentylatorami i pompkami. Rozwiązanie do sterowania jest nietypowe, ale po prostu świetnie sprawdza się w praktyce. Po lewej macie źródło temperatury. Na środku ustawiacie krzywe, których możecie mieć mnóstwo, a po prawej czy to ustawienie ma sterować prędkością wentylatorów czy pompek. Wszystko wystarczy połączyć liniami i gotowe. W każdym momencie można to też szybko zmienić. Naprawdę jest to bardzo łatwe w obsłudze rozwiązanie i działa bez problemów.

Wygląd i montaż Hyte THICC Q60

Sama chłodnica z wentylatorami jakoś wybitnie się nie wyróżnia. Jest czarno białą, małe podświetlenie ma logo Hyte i tyle. Jest to po prostu dobry wygląd. Ale wyświetlacz na bloku robi całą robotę – jest świetny. W obudowie z oknem będzie przyciągał wzrok, a efekty, które można na nim uzyskać są po prosty znakomite. Naszym zdaniem jest to jeden z najlepszych wyświetlaczy w AiO z jakim się spotkaliśmy. Na dodatek mamy podświetlenie od spodu ekranu, które również świetnie się prezentuje. Hyte THICC Q60 bez wątpienia więc zasługuje na odznaczenie Design.

Montaż nie sprawia żadnych problemów. Pod płytę podkładamy backplate, wkręcamy śruby, nakładamy blok i przykręcamy. Pasta jest już nałożona, więc wystarczy sprawdzić, czy wszystko jest z nią ok. Wentylatory na chłodnicy mocowane są łańcuchowo również do chłodnicy. Wystarczy wiec tylko jeszcze podłączyć kabel do chłodnicy, następne do złącza CPU Fan i USB 2.0 na płycie oraz do 6-pin PCIe z zasilacza. Montaż jest prosty i nie powinniście mieć z nim problemów.

Zebrane najważniejsze parametry Hyte THICC Q60

Wymiary chłodnicy: 120 x 288 x 52 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 2x THICC FP12

Maksymalna prędkość wentylatorów: 3000 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 105,8 CFM

Maksymalne ciśnienie: 8,14 mmH2O

Maksymalna głośność: 47,3 dBA

Wymiary bloku: 105 mm wysokości

Maksymalna prędkość pompki: 4500 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1700, 1200, 115X, 2011*, 2066*; AMD: AM5, AM4, TR4*; *montażu nie ma w zestawie, trzeba skontaktować się z producentem

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 1350 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Hyte THICC Q60

Na maksymalnych obrotach jest przeraźliwie głośno. Siedząc 2-3 metry od chłodzenia po prostu nie da się wytrzymać i spokojnie pracować czy grać. Przy 2000 RPM jest ciszej, ale nadal głośno. Tutaj jednak wyniki podobne są do innych AiO. 1200 RPM to już przyjemna praca, a przy 800 RPM nie powinniście usłyszeć chłodzenia podczas pracy.

Na maksymalnych obrotach jest bardzo wydajnie. Chłodzenie z powodzeniem pokonuje nawet niektóre konstrukcje AiO 360, co jest bez wątpienia świetnym wynikiem. Naprawdę dobre rezultaty możecie też zobaczyć na pozostałych obrotach. 2000 RPM to również wyniki lepsze od niektórych AIO 360 na maks. RPM. 1200 RPM to poziom najwydajniejszego chłodzenia powietrzem w zestawieniu, a 800 RPM to również znacznie lepsze wyniki niż w przypadku standardowych AiO 240.

Normalizacja do 40 dBA to nadal bardzo dobre wyniki, ale już nie tak wysokie. Tutaj mamy poziom niektórych AiO 360, ale są też znacznie lepiej wypadające konstrukcje.

Po OC jest również bardzo dobrze. 3000 RPM plasuje chłodzenie na 4 miejscu w zestawieniu. 2000 RPM przebija nadal niektóre AiO 360 na maksymalnych obrotach. 12000 RPM to nadal naprawdę fajne wyniki plasujące chłodzenie w mniej więcej środku stawki. A przy 800 RPM jest to pierwsze AiO 240, które dało sobie radę. Wydajność jest więc naprawdę znakomita.

Przy normalizacji jest trochę słabiej i chłodzenie plasuje się dalej w zestawieniu – są znacznie wydajniejsze konstrukcje przy 45 dBA. Natomiast jest to nadal górna połowa wszystkich testowanych chłodzeń, więc jest dobrze.

Test Hyte THICC Q60 – podsumowanie

Hyte THICC Q60 w momencie pisania testu znaleźliśmy w sklepach za ok. 1350 zł. Jest to znacznie niższa cena, niż w momencie premiery. Wtedy też AiO potrafiło kosztować powyżej 1600 zł, co było przegięciem. 1350 zł to nadal wysoka cena, najwyższa spośród AiO 240 dostępnych w sklepach, ale jest już ona znacznie bardzo odpowiednia w stosunku do tego, co otrzymujemy w zamian.

W zestawie nie mamy zbyt wielu rzeczy – brakuje choćby tubki z pastą termoprzewodzącą, która została nałożona na podstawkę. Tutaj też warto zwrócić uwagę na kabel ze złączami USB-C, który wymaga również podłączenia PCIe 6-pin. Plus za 6-letnią gwarancję. AiO jest świetnie wykonane i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Wentylatory są łączone łańcuchowo z chłodnicą i nie ma tutaj problemów z okablowaniem. Musicie jednak pamiętać, że chłodnica jest bardzo gruba (52 mm) i w połączeniu z wentylatorami o grubości 32 mm wymaga naprawdę sporo miejsca. Będą więc problemy z montażem jej na górze obudowy, ale tak naprawdę jej miejsce jest z boku, np. w obudowach Hyte. Sam montaż jest prosty i nie sprawia problemów.

Ogromnym plusem jest znakomity wygląd. Sama chłodnica z wentylatorami nie ma zbytnio podświetlenia, ale wyświetlacz jest naprawdę świetny. Przypomina on smartfona, jest pod nim również podświetlenie. Całością można zarządzać oprogramowaniem Nexus, które bardzo fajnie działa w praktyce. Macie więc naprawdę sporo możliwości ustawienia, co chcecie mieć na ekranie.

Oczywiście też sama wydajność zasługuje na uwagę. Chłodzenie jest znacznie lepsze od innych, typowych AiO 240. Na maksymalnych obrotach plasuje się wręcz w czołówce pokonując niektóre AiO 360. Szkoda tylko, że na maksymalnych obrotach jest za głośno – od razu proponuję w oprogramowaniu ograniczyć obroty tak, aby nigdy nie zbliżały się do 3000 RPM. Przy 2000 RPM jest też głośno, ale to już jest przynajmniej poziom innych konstrukcji na maksymalnych obrotach. Przy normalizacji chłodzenie bez problemów też wypada lepiej od innych AiO 240, ale tutaj już nie jest aż tak dobrze. Natomiast bez wątpienia ta konstrukcja spokojnie poradzi sobie nawet z bardzo wydajnymi procesorami.

Hyte THICC Q60 nie jest chłodzeniem dla każdego, ale jeśli Wasza obudowa nie ma miejsca na AiO 360, szukacie bardzo wydajnego AiO 240, macie miejsce na bardzo grubą konstrukcję, zależy Wam na świetnym wyświetlaczu i naprawdę bardzo dobrej jakości wykonania, a cena nie ma aż takiego znaczenia, to zdecydowanie polecamy zainteresowanie się tą konstrukcją.