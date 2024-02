Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer III 420

Co otrzymujemy wraz z Arctic Liquid Freezer III 420?

Chłodzenie zapakowane jest w dosyć nietypowe pudełko. W środku znajdziemy tubkę pasty MX-6, dwa kable i zestaw montażowy pod LGA1700 i AM4/AM5. Instrukcję znajdziecie na stronie firmy – jest ona świetna i dokładnie wyjaśnia montaż. Tutaj w przypadku platformy Intela musimy zamontować ramkę kontaktową, która jest dołączona i nie da się bez niej zamontować chłodzenia. Jest to genialne podejście, którego jeszcze nigdzie nie widziałem. Dzięki niemu nie musicie dokupywać ramki, a ta dołączona powinna świetnie sprawdzić się w praktyce. Warto też pamiętać, że nie ma montażu pod starsze platformy. Kable pozwalają wybrać, czy chcecie podłączyć pompkę, wentylator VRM i wentylatory z chłodnicy jednym kablem pod płytę główną, czy chcecie podłączyć trzema i wtedy osobno sterować każdym z elementów. Ponownie jest to bardzo dobre rozwiązanie, którego zabrakło w poprzedniej wersji.

Specyfikacja Arctic Liquid Freezer III 420

Chłodnica pozostaje naprawdę gruba – ma wymiary 458 x 138 x38 mm. Ponieważ jest to konstrukcja 420 to koniecznie musicie sprawdzić czy rzeczywiście bez problemów zmieści się ona w Waszej obudowie. W sprzedaży będą też mniejsze wersje, więc w razie czego możecie zdecydować się na np. model 360. Chłodnica została też wykonana z aluminium. Wychodzą z niej dwa 450 mm węże. Ich zewnętrzna średnica to 12,4 mm, a wewnętrzna 6,0 mm. Węże oplecione sa materiałem, a w jednym idzie również kabel od wentylatorów. Połączenie z blokopompką jest ruchome, węże są dosyć elastyczne więc nie powinno być problemów z ułożeniem ich w obudowie.

Blokopompka została całkowicie przebudowana. Mamy nakładany top, a jego zdjęcie jest niezbędne do montażu chłodzenia oraz wybranego okablowania. Mamy też zupełnie inne wentylator VRM, który działa z maksymalną prędkością 2500 RPM. Sama pompka ma maksymalną prędkość 2800 RPM. Tak jak pisaliśmy, można każdym z tym elementów sterować osobno bądź razem – zależy od wybranego kabla. Podstawka blokopompki jest miedziana. Minusem tego całego rozwiązania jest fakt, że całość powinna być zamontowana w jednej orientacji – wężami wychodzącymi w dół płyty. Wtedy wentylator VRM będzie na górze i będzie mógł odpowiednio schłodzić sekcję.

Wentylatory to znana konstrukcja P14 PWM. Działają one z maksymalną prędkością 1700 RPM. Maksymalny przepływ powietrza to 72,80 CFM, ciśnienie 2,40 mmH2O, a głośność 0,3 Sone. Śmigła mają 5 łopatek i wychodzą z nich kable 4-pin PWM. Są one domyślnie spięte i dzięki temu możecie wszystkie podłączyć jednym kablem (razem z pompką i wentylatorem PWM lub osobno) pod płytę. Rozwiązanie jest bardzo fajne i ułatwia ogarnięcie okablowania. Wentylatory są po prostu czarne, oparte o łożysko FDB i mają bardzo dobrze sprawdzać się podczas pracy na chłodnicy.

Wygląd i montaż Arctic Liquid Freezer III 420

Arctic Liquid Freezer III 420 otrzymaliśmy w wersji czarne, ale w sprzedaży będzie też model A-RGB. Wersja czarna jest cała utrzymana w tym kolorze i zniknie w obudowie z oknem. Na plus trzeba zaliczyć wreszcie znacznie lepszy wygląd blokopompki. Została ona przebudowana i naszym zdaniem całkiem nieźle się prezentuje.

Montaż jest dosyć prosty, ale może odstraszać konieczność zamontowania ramki kontaktowej. Tutaj na początek demontujemy domyślną ramkę z płyty głównej (warto coś podłożyć pod backplate, aby ten nie przesunął się). Następnie nakładamy dołączoną ramkę w odpowiedniej orientacji i przykręcamy ją dołączonymi do zestawu śrubami. Następnie nakładamy pastę i przykręcamy chłodzenie. Jest to naprawdę proste i nie macie czego obawiać się podczas montażu samej ramki.

Zebrane najważniejsze parametry Arctic Liquid Freezer III 420

Wymiary chłodnicy: 458 x 138 x 38 mm

Długość węży: 450 mm

Dołączone wentylatory: 3x P14 PWM

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1700 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 72,80 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,40 mmH2O

Maksymalna głośność: 0,3 sone

Wymiary bloku: b.d.

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA1700; AMD: AM4, AM5

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 540 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Arctic Liquid Freezer III 420

Na początek jedna uwaga. Wszystkie chłodzenia testujemy z ramką od Thermal Grizzly. Tutaj musimy wykorzystać dołączoną więc tamta została zdemontowana. Warto jednak pamiętać, że różnice temperatur w stosunku do chłodzeń zamontowanych bez ramki kontaktowej mogą być większe na korzyść konstrukcji Arctica.

Na maksymalnych obrotach jest głośno – trzy 140 mm wentylatory muszą generować hałas. Ale nadal jest lepiej niż w przypadku AiO 360 obecnych na wykresach. Przy 1200 RPM chłodzenie jest słyszalne, ale jest już całkiem nieźle, a przy 800 RPM nie powinniście usłyszeć coolera podczas działania.

Na maksymalnych obrotach Arctic Liquid Freezer III 420 przegrywa z AiO Enermaxa, ale wygrywa z pozostałymi. Przy 1200 RPM i 800 RPM jest już najwydajniejsze spośród wszystkich przy tych samych obrotach. Różnice przy 800 RPM są wręcz naprawdę spore.

Przy 40 dBA AiO znajduje się na górze wykresu i remisuje z AiO Enermaxa. Mamy więc naprawdę świetny wynik.

Po OC jest bardzo poodbnie jak wcześniej. Na maksymalnych obrotach AiO przegrywa z Enermaxem, ale bez problemów pokonuje pozostałe konstrukcje. Przy 1200 RPM i 800 RPM jest to już najwydajniejsze chłodzenie w zestawieniu, a przy 800 RPM mamy naprawdę sporą przewagę nad drugim w kolejności.

Po normalizacji do 45 dBA ponownie jest to najwydajniejszy cooler, na równi z konstrukcją Enermaxa.

Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB – wentylator wyłączony Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB – wentylator włączony Enermax Liqmaxflo 360 – wentylator włączony Arctic Liquid Freezer III 420 – – wentylator włączony

Czujnik pokazywał tutaj kolejno 53°C/47°C/45°C/43°C kolejno dla Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB z wyłączonym wentylatorem, włączonym, Enermax Liqmaxflo 360 z włączonym wentylatorem oraz dla Arctic Liquid Freezer III 420 z włączonym wentylatorem. Tutaj widać, że śmigło radzi sobie najlepiej i znacznie zbija temperatury sekcji płyty głównej. To może się przydać przy najwydajniejszych zestawach komputerowych. Szkoda tylko, że wentylator działa trochę za głośno – wynik poniżej 41 dBA jest trochę wysokim jak na wentylator VRM. Tutaj jednak jeśli wybierzecie odpowiedni kabel to możecie sterować jego pracą i dopasować go do własnych wymagań.

Test Arctic Liquid Freezer III 420 – podsumowanie

Arctic Liquid Freezer III 420 powinien kosztować 123,99 euro, czyli ok. 536 zł. Natomiast do 13 maja 2024 roku możecie je kupić w promocyjnej cenie ok. 81,83 euro czyli ok. 354 zł. Za takie pieniądze nie znajdziecie niczego lepszego, zresztą nawet w normalnej cenie jest to konstrukcja warta polecenia.

Zestaw montażowy pod LGA1700 obejmuje ramkę kontaktową wymaganą do montażu. Jest to świetne podejście i eliminuje potrzebę zakupu osobnej. Aż dziwne, że dopiero Arctic na coś takiego wpadł. Nie macie też po co bać się samego montażu ramki – jest ona prosta, a instrukcja obecna w sieci świetnie wszystko wyjaśnia. Plus też za obecność dwóch kabli. Możecie wybrać, czy chcecie wszystkim sterować osobno czy przez jedno złącze 4-pin PWM.

AiO jest z pewnością bardzo dobrze wykonane i nie ma do czego się przyczepić. Musicie jednak pamiętać, że chłodnica jest grubsza i jest to konstrukcja 420. Nie do każdej obudowy ona wejdzie i warto się upewnić przed zakupem, że nie będzie z tym problemów. Testowana wersja jest po prostu czarna, ale plus za przebudowaną blokopompkę, która znacznie lepiej wygląda. W sprzedaży będzie też wersja A-RGB, która przyniesie odpowiednie podświetlenie.

Pod względem wydajności jest bardzo dobrze. Chłodzenie na maksymalnych obrotach przegrywa tylko z konstrukcją Enermaxa, ale przy 1200 RPM i 800 RPM jest już najwydajniejsze – przy najniższych obrotach mocno wygrywa z pozostałymi. Również przy normalizacji do wybranych głośności AiO wypada najlepiej, choć na równi z AiO Enermaxa. Wydajność jest więc naprawdę bardzo dobra. Przy maksymalnych obrotach jest dosyć głośno, ale przy 1200 RPM jest już znacznie lepiej, a przy 800 RPM nie powinna Wam jego praca przeszkadzać. Wentylator VRM bardzo dobrze chłodzi sekcję, choć mógłby być trochę cichszy.

Arctic Liquid Freezer III 420 to bardzo dobra konstrukcja, która świetnie sprawdzi się przy najwydajniejszych procesora. Dodatkowo mamy w zestawie ramkę kontaktową wymaganą przy montażu LGA1700, co powinno poprawić wyniki względem chłodzeń zamontowanych bez niej. Dodatkowo przy naprawdę niskiej cenie podstawowej i bardzo niskiej po obniżce niczego lepszego za takie pieniądze nie znajdziecie. Pamiętajcie tylko aby sprawdzić, czy model 420 wejdzie Wam do obudowy.