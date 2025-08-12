Excel nie będzie mieć już przed nami tajemnic, dzięki pomocy Copilota

Firma wprowadza do Excela funkcję opartą na sztucznej inteligencji, mającą demokratyzować dostęp do wiedzy o formułach. Wbudowany asystent Copilot pojawia się bezpośrednio w siatce arkusza po kliknięciu ikony obok wybranej komórki. To zasadnicza zmiana wobec dotychczasowych metod, wymagających przeskakiwania między oknami czy wertowania zewnętrznych poradników. System działa w locie – po wybraniu opcji „Wyjaśnij tę formułę”, analizuje strukturę równania i prezentuje jej działanie etapami.

Kluczowa przewaga nad tradycyjnymi źródłami polega na kontekstowości. Algorytm nie serwuje ogólnikowych definicji, lecz bierze pod uwagę konkretne dane użytkownika i specyfikę danego skoroszytu. Dzięki temu wyjaśnienia dotyczą realnego zastosowania konstrukcji w projekcie, co może znacząco przyspieszyć naukę nowych funkcji. Zamiast bezrefleksyjnie kopiować fragmenty kodu, pracownicy zyskują szansę zrozumieć mechanizmy stojące za obliczeniami.

Przechodząc do praktycznych zastosowań, funkcja sprawdzi się w trzech kluczowych sytuacjach. Po pierwsze, pomoże opanować tworzenie formuł od podstaw, analizując istniejące przykłady. Po drugie, rozwiąże problem dekodowania zawiłych konstrukcji pozostawionych przez innych, co często przypominało rozszyfrowywanie hieroglifów. Jak wskazują testy, narzędzie radzi sobie z formułami o różnym stopniu złożoności, od podstawowych działań po zaawansowane operacje na tablicach. Trzeci scenariusz to diagnostyka błędów – gdy wynik nie zgadza się z oczekiwaniami, Copilot pomaga zlokalizować usterkę, badając każdy element formuły w odniesieniu do rzeczywistych wartości.

Co istotne, wyjaśnienia nie są monologiem. Po otrzymaniu podstawowej analizy można kontynuować dialog z asystentem w bocznym panelu, zgłębiając szczegóły lub prosząc o dodatkowe wskazówki. Rozwiązanie trafia stopniowo do wersji desktopowej na Windowsa oraz edycji webowej, a Microsoft zbiera opinie o czytelności i użyteczności wyjaśnień. To sugeruje, że funkcja będzie ewoluować, choć jej obecna skuteczność w ekstremalnie złożonych przypadkach pozostaje niepewna.

Innowacja wpisuje się w szerszą tendencję integrowania AI z pakietem Office, gdzie sztuczna inteligencja przestaje być gadżetem, a staje się organiczną częścią interfejsu. W środowiskach korporacyjnych, gdzie wiedza o zaawansowanych formułach bywa zmonopolizowana przez wąskie grono specjalistów, może to zwiększyć samodzielność zespołów i odciążyć ekspertów. Nie zmienia to faktu, że żaden algorytm nie zastąpi głębokiego zrozumienia logiki arkuszy – warto traktować to raczej jako krok w kierunku zmniejszenia barier wejścia niż magiczne rozwiązanie wszystkich problemów. Reasumując, świat zmienia się na naszych oczach w wielu wymiarach i ja bardzo takim inicjatywom przyklaskuję. Nigdy nie byłem dobry w Excelu, a taka pomoc może być w niektórych przypadkach nieoceniona.