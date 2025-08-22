Google wprowadza wbudowaną kontrolę rodzicielską wprost w Androidzie

Dlatego bardzo cieszy, że Google w końcu wziął się za uporządkowanie kontroli rodzicielskiej – smartfony w rękach dzieci to już standard, a nie wyjątek i najwyższa pora, by podstawowe ustawienia zostały zintegrowane z systemem operacyjnym na dobre, a nie wymagały dodatkowych aplikacji.

Kontrola rodzicielska w ustawieniach systemu

Nowa opcja „Kontrola rodzicielska” pojawi się bezpośrednio w ustawieniach systemu Android, integrując wbudowane funkcje z istniejącą usługą Family Link. Podstawowe zabezpieczenia chronione są kodem PIN, który rodzice mogą szybko skonfigurować. System umożliwia ustawianie limitów czasu spędzanego przed ekranem, tworzenie harmonogramów blokujących dostęp do urządzenia w określonych godzinach – szczególnie przydatnych wieczorem. Dodatkowo rodzice mogą blokować wybrane programy lub ustalać dla nich dzienne limity czasowe. System automatycznie filtruje treści przeznaczone dla dorosłych w przeglądarkach i wyszukiwarkach, w tym Google Chrome i Google Search.

Rozszerzone możliwości Family Link

Podczas gdy wbudowane funkcje oferują podstawową kontrolę, Google Family Link zapewnia bardziej zaawansowane opcje zarządzania. Rodzice zyskają dostęp do trybu „Czas szkolny”, który ogranicza dostęp do aplikacji rozrywkowych w godzinach nauki. System pozwala również na zatwierdzanie zakupów w sklepach z aplikacjami oraz otrzymywanie powiadomień o lokalizacji dziecka. Wszystkie te funkcje można kontrolować zdalnie, bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia podopiecznego.

Istotną zaletą nowego rozwiązania jest możliwość płynnego przełączania się między podstawowymi ustawieniami a pełną wersją Family Link, w zależności od aktualnych potrzeb. Kontrola rodzicielska jest dostępna w wersji beta od 20 sierpnia 2025 roku, na razie tylko na wybranych urządzeniach. Google planuje stopniowe rozszerzanie dostępności na więcej modeli smartfonów i tabletów.

Szersza strategia Google w sprawach ochrony najmłodszych

Nowe funkcje wpisują się w szerszą strategię Google dotyczącą ochrony najmłodszych użytkowników. Coraz młodsze dzieci regularnie korzystają z różnorodnych technologii, co wymaga od firm technologicznych większej odpowiedzialności. W lutym 2025 roku Family Link otrzymało odświeżony interfejs i kilka nowych funkcji, w tym opcję „Czas szkolny” i możliwość zatwierdzania kontaktów. Google pracuje również nad specjalną wersją aplikacji Gemini dedykowaną najmłodszym użytkownikom, z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi generowanych treści.

Nowe rozwiązania Google to ruch w dobrym kierunku – ułatwiający zarządzanie cyfrowym życiem dzieci. Integracja funkcji bezpośrednio z systemem Android oznacza, że korzystanie z podstawowych zabezpieczeń powinno być łatwiejsze i bardziej przejrzyste i – miejmy nadzieję – pewniejsze. Młody mi parę lat temu udowodnił, że z odpowiednią dozą sprytu dało się obejść ograniczenia czasu korzystania z urządzenia nałożone przez Family Link, zanim jednak w pełni rozwinął swoją pomysłowość, na drodze stanął mu iPhone, który już tak łatwo się nie dał pokonać.