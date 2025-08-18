Google Pixel 10 Pro XL w testach AnTuTu. Wyniki Tensor G5 nie zaskakują.

Serce Pixela 10 Pro XL – układ Tensor G5 w testach. Premiera procesora od TSMC.

Pixel 10 Pro XL zanotował wynik 1 140 286 punktów. Dla porównania, jego poprzednik Pixel 9 Pro XL osiągał 983 628 punktów w tym samym teście. Różnica oznacza wzrost wydajności o około 15% – zauważalny, choć nie rewolucyjny skok. Poprawa o ponad 150 tysięcy punktów powinna przełożyć się na płynniejsze działanie w kilku obszarach – Tensor G5 wydajniej radzi sobie z przetwarzaniem multimediów w wysokiej rozdzielczości, obsługą wielu aplikacji równocześnie oraz funkcjami sztucznej inteligencji zintegrowanymi z Androidem.

Porównanie z konkurencją – Google wciąż w tyle

Google Pixel 9 Pro XL

Mimo widocznego postępu Tensor G5 wciąż nie dorównuje czołowym mobilnym procesorom. Snapdragon 8 Elite przekracza 3 000 000 punktów w AnTuTu, a Apple A18 Pro osiąga około 1 600 000 punktów. Nawet budżetowy Snapdragon 7+ Gen 2 z wynikiem ponad 950 000 punktów zbliża się do flagowego układu Google.

Ranking wydajności prezentuje się następująco:

Snapdragon 8 Elite – ponad 3 000 000 punktów Apple A18 Pro – około 1 600 000 punktów Dimensity 9400 – wyniki zbliżone do A18 Pro Google Tensor G5 – 1 140 286 punktów Snapdragon 7+ Gen 2 – ponad 950 000 punktów

Filozofia Google. Efektywność przed rekordami.

Projektując układy Tensor, Google od początku stawiało na optymalizację pod własne urządzenia, nie zaś na rekordy w syntetycznych testach. Poprzednie generacje smartfonów Google Pixel oferowały zaskakująco płynne działanie pomocy skromniejszych wyników benchmarków, o czym mieliśmy się okazję przekonać recenzując modele Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro i Pixel 9. Priorytetem pozostaje efektywność energetyczna, szybkość i jakość przetwarzania zdjęć przez algorytmy AI oraz responsywność interfejsu. A tu nigdy nie było powodów do narzekania.

Nadchodząca premiera – cztery modele w ofercie

Seria Pixel 10 oficjalnie zadebiutuje 20 sierpnia 2025 roku. W skład linii wejdą:

Pixel 10 – podstawowa wersja

– podstawowa wersja Pixel 10 Pro – model z rozbudowanymi funkcjami fotograficznymi

– model z rozbudowanymi funkcjami fotograficznymi Pixel 10 Pro XL – wariant z największym ekranem premium

– wariant z największym ekranem premium Pixel 10 Pro Fold – składany smartfon

Z wyjątkiem składanego modelu, który pojawi się w październiku, urządzenia trafią do sprzedaży jeszcze w sierpniu.

Wyniki Tensor G5 potwierdzają konsekwentne trzymanie się przez Google własnej filozofii. Choć moc obliczeniowa wciąż ustępuje konkurencji, optymalizacja pod kątem ekosystemu Pixel może zaskoczyć w codziennym użytkowaniu. Prawdziwy sprawdzian nastąpi jednak dopiero po premierze – gdy recenzenci, a po nich użytkownicy ocenią, czy ta strategia przekłada się na satysfakcjonujące doświadczenia.