OpenAI zaszalało. GPT-OSS odpalisz na laptopie i za darmo!

OpenAI działa wielowektorowo. Z pewnością świat oczekuje kolejnej generacji modelu, który dał firmie globalną rozpoznawalność. GPT-5 ma być inteligentniejszy niż wszystko, co znamy, jednak na jego premierę przyjdzie nam jeszcze czekać. Dlatego też firma dba o modele o węższym zakresie i mniejszych zasobach, jak o3-mini i o4-mini. Wystarczą one do odpowiadania na podstawowe pytania, a jednocześnie rozumieją ciągi wieloskładnikowych instrukcji oraz mogą działać w powiązaniu z modelami do generowania grafik czy wideo.

Taka elastyczność z pewnością dobrze wypada w przypadku rozwiązań, które ludzie otwierają w przeglądarce, gdy potrzebują błyskawicznej odpowiedzi. Wiemy jednocześnie, że z różnych pobudek, w tym związanych z ekologią i bezpieczeństwem danych, dobrze byłoby móc korzystać z modeli na własnym sprzęcie. OpenAI dotychczas było dość sceptycznie nastawione do takich rozwiązań, ale sytuacja ulega zmianie. GPT-OSS w dwóch wersjach możecie pobrać za darmo. Co potrafią?

GPT-OSS w wersji 120b i 20b – czym są darmowe modele od Open AI?

GPT-OSS to rozwiązanie typu open-weight (model typu otwartej wagi). Oznacza to, że użytkownicy nie otrzymują dostępu do pełnego kodu i wszystkich parametrów, a jedynie kontrolowanego obszaru dostosowanego do konkretnych zadań. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość pracy bez danych treningowych, co ułatwia dostęp chociażby deweloperom, którzy nie potrzebują pełnych bibliotek, by sprawdzić działanie konkretnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem był chociażby DeepSeek, który dotarł do mniej zaawansowanych użytkowników w przystępnej w odbiorze wersji.

GPT-OSS to tak naprawdę dwa modele o różnej wielkości. Rozwiązanie ze 120 miliardami parametrów potrzebuje do działania wydajnego układu graficznego, choć w dalszym ciągu jest dość oszczędne w porównaniu z behemotami wymagającymi dedykowanych maszyn. Z kolei GPT-OSS-20b oferuje 20 miliardów parametrów i do jego pracy wystarczy według zapewnień OpenAI laptop z układem graficznym oferującym 16 GB pamięci VRAM. Obydwa modele trafiają na rynek w ramach licencji Apache 2.0, dzięki czemu mogą być szeroko modyfikowane także do zastosowań komercyjnych.

GPT-OSS otwiera nową erę dla OpenAI

Dlaczego OpenAI wypuszcza taki model akurat teraz? Ostatni model open-weight od tej firmy ukazał się jeszcze w 2019 roku. Od tego czasu Sam Altman podkreślał, że główną przeszkodę stanowią obawy o bezpieczeństwo. Gdy w styczniu szeroki poklask zyskiwał DeepSeek, Sam Altman przyznał, że OpenAI dotychczas “było po złej stronie historii” i wydanie modelu o otwartej strukturze jest już kwestią czasu.

Co potrafią modele GPT-OSS? Nie otrzymaliśmy oficjalnych benchmarków pokazujących umiejętności rozumowania i dających odniesienie względem Llamy, Gemmy czy DeepSeek. Wiemy za to, że potrafi wykonywać zadania wymagające rozumowania, przeglądać internet, generować kod i operować pracą innych agentów poprzez istniejące API od OpenAI. Jest przy tym otwarty na modyfikacje.

Ponadto przedstawiciele OpenAI zapewniają, że to najmocniej przetestowany pod kątem zabezpieczeń model w historii tej firmy. Jednocześnie nie zarysowano planów na przyszłe aktualizacje tego rozwiązania. Jego darmowość wiąże się zatem z potencjalnym zagrożeniem dla jego bezpieczeństwa w późniejszej fazie.

Sztuczna inteligencja prędzej czy później dotrze do wszystkich zakamarków naszego życia

Aplikacji, które w łatwy sposób pozwalają uruchamiać modele na komputerach, nie brakuje. Najpopularniejsze to LM Studio, Msty czy Ollama. Jeśli mamy więcej doświadczenia, możemy wybrać bardziej skomplikowane interfejsy i kodować pytania oraz otrzymywać odpowiedzi w formacie JSON. Jedyne, o czym należy pamiętać, to że modele potrzebują całkiem sporo przestrzeni – najpierw tej dyskowej, na ich pobranie, a potem na pamięci naszych kart graficznych.

Jeśli nie chcecie nadmiernie obciążać waszego komputera, a jednocześnie chcecie spróbować GPT-OSS, możecie wybrać wersję 20B oraz zdecydować się na niski współczynnik rozumowania. Liczba aktywnych parametrów na token i tak wynosi 3,6 miliarda, a łącznie mamy tu 32 ekspertów. Laptopy z nowoczesnymi układami powinny zatem podołać korzystaniu z modelu. A jeśli nie macie pewności, że to coś dla was, możecie skorzystać z oficjalnej strony GPT-OSS do przetestowania różnych konfiguracji.