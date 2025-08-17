InPost pomoże uratować życie. Ty też możesz

InPost wspólnie z Centrum Ratownictwa wystartował z inicjatywą instalacji na automatach Paczkomat Helpboxów 365. W specjalnych pojemnikach znajdą się zarówno defibrylatory, jak i apteczki pierwszej pomocy. To inicjatywa, która ma umocowanie w statystykach – w Polsce 80% nagłych zatrzymań krążenia zdarza się poza szpitalem. W Europie jest to 350 tysięcy z 400 tysięcy przypadków. Odpowiadamy za dość niechlubny procent tych przypadków – prawie 60 tysięcy zatrzymań akcji serca ma miejsce w naszym kraju.

Wartość szybkiej reakcji na zatrzymanie akcji serca jest nie do przecenienia. Wykonanie defibrylacji w ciągu 3 do 5 minut od zdarzenia może zwiększyć szanse na przeżycie od 50 do nawet 70%. Z kolei każda minuta opóźnienia to zmniejszanie szansy o 10%. Jak na fakt, że 60% przypadków zatrzymania akcji serca w Polsce odbywa się w przestrzeni publicznej, mamy problem z dostępnością sprzętu do nagłego reagowania. Ten często znajduje się w zamkniętych placówkach lub jego stan nie pozwala na użytkowanie.

InPost udostępnia automatyczne defibrylatory i apteczki pierwszej pomocy. Helpbox 365 pomoże ratować życie

Grupa InPost rozszerza funkcjonalność maszyn Paczkomat o łatwy dostęp do stacji Helpbox 365. Na bocznej ścianie zostaną przymocowane charakterystyczne, wyraźne widoczne i opisane pudełka. W środku znajdą się artykuły pierwszej pomocy oraz sam defibrylator. Kluczowe dla tej inicjatywy było nie tylko stworzenie miejsca dla defibrylatora, ale i zapewnienie, że urządzenie będzie gotowe do pracy 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Dzięki implementacji sieci monitoringu tych maszyn możliwe będzie szybkie reagowanie na problemy techniczne.

Tak o inicjatywie mówi Wojciech Urban, prezes zarządu Centrum Ratownictwa (za PAP MediaRoom):

Nagłe zatrzymanie krążenia to wyścig z czasem, a w Polsce zbyt często ten wyścig przegrywamy z powodu braku niezawodnego sprzętu. Wiemy o tym, ponieważ od 20 lat szkolimy ratowników i osoby udzielające pierwszej pomocy. Samo posiadanie defibrylatora AED to za mało – kluczowa jest pewność, że urządzenie jest sprawne i dostępne 24/7. Dlatego stworzyliśmy Helpbox 365, rozwiązanie, które nie tylko chroni defibrylator, ale monitoruje jego dostępność do użycia. A dzięki partnerstwu z Grupą InPost możemy wreszcie realnie rozwinąć infrastrukturę ratownictwa obywatelskiego w całej Polsce

Tak prezentuje się jedna ze stacji Helpbox 365 na maszynie Paczkomat InPost

Testowo rozwiązanie pojawiło się w dwóch miejscach – w Warszawie oraz w Krakowie. Aby zwiększyć szansę na przeżycie przy nagłym zatrzymaniu krążenia poza szpitalem, która obecnie wynosi od 5 do 7%, potrzebne będzie więcej Helpboxów 365. Na stronie inicjatywy możemy zauważyć, że InPost zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też planuje w najbliższym czasie postawienie 100 stacji Helpbox 365, przede wszystkim w miejscach będących tak zwanymi “białymi plamami”, gdzie w najbliższej odległości trudno o defibylator.

Jak użytkownicy aplikacji InPost mogą pomóc w inicjatywie?

InPost chce, by dostępność stacji Helpbox 365 stale rosła i zachęca nas, abyśmy pomogli w tej inicjatywie. Możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile, gdzie za każdą odebraną i nadaną paczkę gromadzimy walutę – InCoiny, zazwyczaj służącą wymianie na zniżki lub okres dostępu do wybranych serwisów. Po wybraniu baneru w górnej części aplikacji zostaniemy przekierowani do specjalnego ekranu, gdzie będziemy mogli zdecydować o tym, ile wirtualnych monet przekażemy na sprawę.

Aplikacja InPost pozwala na przelanie InCoinów

Motywację do podjęcia tego działania stanowi licznik, który mówi o tym, ile brakuje jeszcze monet do zakupu kolejnego defibrylatora. Możemy odświeżać go niemal co sekundę. Dzięki inicjatywie użytkowników oraz InPost już wkrótce przy 100 automatach Paczkomat pojawi się Helpbox 365. Co prawda to kropla w morzu 27 tysięcy automatów dla paczek w całym kraju, ale taka sytuacja może uratować życie, więc warto próbować, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do defibrylatorów może być utrudniony.