JAECOO 5 to rewolucja w podróżowaniu z czworonogami i odkrywaniu terenów

Funkcje przyjazne zwierzętom – prawdziwy game-changer na rynku

JAECOO 5 jako pierwszy SUV w swojej klasie otrzymał prestiżowy certyfikat TÜV SÜD Pet-Friendly Cabin, co czyni go pionierem w dziedzinie samochodów przyjaznych zwierzętom. Potwierdza on, że kabina spełnia wysokie standardy komfortu, bezpieczeństwa i higieny dla czworonożnych pasażerów.

Producent zastosował materiały Amway Semi-Silicone PU, które tworzą barierę sanitarną dla zwierząt domowych. Oferuje on certyfikację ISO-22196 2011 ze wskaźnikiem inhibicji bakterii na poziomie ponad 99,9%, co oznacza skuteczną ochronę antybakteryjną i kontrolę zapachów.

Wśród najważniejszych funkcji przyjaznych zwierzętom znajdziemy:

Inteligentny system klimatyzacji – automatycznie dostosowuje temperaturę w kabinie do potrzeb pupila, niezależnie od warunków atmosferycznych. System prowadzi pomiary w dwóch strefach: przy głowach ludzi oraz przy podłodze, zapobiegając przegrzaniu zwierząt podczas postoju.

Zaawansowany filtr powietrza – skutecznie eliminuje sierść, alergeny i zanieczyszczenia z powietrza w kabinie, utrzymując świeże i czyste środowisko przez cały czas podróży.

Wydłużone siedziska tworzą bezpieczną i komfortową strefę dla zwierząt, pozwalając im swobodnie się poruszać w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni aktywności.

Specjalny stopień ułatwia wsiadanie i wysiadanie mniejszym zwierzętom, co jest szczególnie przydatne dla starszych psów czy kotów przewożonych w transporterach.

W opcji dostępne są ekologiczne akcesoria takie jak podajniki karmy i wody, które ułatwiają karmienie podczas dłuższych podróży. Tapicerka wykonana z wytrzymałych materiałów jest odporna na zadrapania pazurami i łatwa do czyszczenia zwykłą szmatką.

Dla właścicieli wersji elektrycznej przewidziano specjalny tryb “Pet Mode”, który utrzymuje odpowiednią temperaturę w zaparkowanym aucie.

JAECOO 5 to miejski SUV, który terenu się nie boi

JAECOO 5 to nie tylko miejski crossover – to SUV z prawdziwymi możliwościami off-roadowymi. Model wyposażono w niezależne zawieszenie na wszystkich kołach, które zapewnia komfort zarówno w miejskich korkach, jak i na nieutwardzonych drogach.

Samochód oferuje solidne parametry terenowe z kątami natarcia i zjazdu 20°/30°, co pozwala na pokonywanie przeszkód terenowych bez obaw o uszkodzenie nadwozia. Prześwit wynoszący 185-190 mm dodatkowo zwiększa możliwości poruszania się po nierównym terenie.

Sercem terenowych możliwości JAECOO 5 jest system ARDIS (All Road Drive Intelligent System). To zaawansowana technologia, która automatycznie dostosowuje zachowanie SUV-a do warunków drogowych w czasie rzeczywistym.

System oferuje trzy inteligentne tryby jazdy:

Eco Mode – idealny do jazdy miejskiej, optymalizuje zużycie paliwa.

Normal Mode – uniwersalny tryb do codziennego użytkowania.

Sport Mode – ostrzejsza reakcja na gaz i precyzyjniejsze prowadzenie.

W wersji z napędem na obie osie dostępnych jest jeszcze więcej trybów, w tym specjalne ustawienia do jazdy po piasku, błocie i śniegu.

Technologie wspierające aktywny tryb życia w JAECOO 5

Zdolność holowania do 1250 kg i bagażnik dachowy o nośności 75 kg czynią z JAECOO 5 idealnego partnera do weekendowych wypraw. Na pokładzie znajdziemy praktyczne rozwiązania jak wielofunkcyjne lampy biwakowe, punkty ładowania oraz fabryczne haki w bagażniku.

Panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m² to jeden z największych w swojej klasie, idealny do obserwacji gwiazd podczas nocnych biwaków. Dach wyposażono w podwójne szkło dźwiękoszczelne, co dodatkowo poprawia komfort akustyczny kabiny.

Centralnym punktem kokpitu jest 13,2-calowy pionowy ekran dotykowy o rozdzielczości, który obsługuje Android Auto, Apple CarPlay oraz wbudowaną funkcję karaoke z mikrofonem z redukcją szumów. System nawigacji oferuje sterowanie głosowe “Hello JAECOO” – wystarczy wypowiedzieć komendę, a sztuczna inteligencja otworzy okna lub ustawi klimatyzację.

System kamer 540° to kolejna innowacja, która wykracza poza standardowe 360° – dodatkowo obejmuje widok spod pojazdu, co jest szczególnie przydatne podczas jazdy terenowej czy w trudnych warunkach parkingowych. Obok systemu kamer do dyspozycji mamy 19 systemów wspomagania kierowcy, w tym m.in. adaptacyjny tempomat z funkcją stop&go, ostrzeganie o kolizji czołowej z automatycznym hamowaniem, asystenta utrzymywania w pasie ruchu, monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym podczas cofania oraz system rozpoznawania znaków drogowych.

JAECOO 5 w trzech wariantach już niedługo w salonach. Marka szturmem zdobywa polskie ulice

JAECOO 5 zadebiutuje w październiku podczas jubileuszu marki w Polsce. Będzie dostępny w trzech wariantach – spalinowym, hybrydowym oraz elektrycznym. Klienci otrzymają do wyboru siedem kolorów nadwozia oraz dwie wersje wnętrza. Cen jeszcze nie znamy, ale producent przyzwyczaił nas do bardzo dobrej wyceny swoich aut, więc powinno być ciekawie.

Marka OMODA & JAECOO osiągnęła spektakularne rezultaty na polskim rynku w 2025 roku. Według najnowszych danych z CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), w pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrowano w Polsce łącznie 2395 samochodów marek OMODA i JAECOO. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że marki te zadebiutowały na polskim rynku dopiero w sierpniu 2024 roku.

Szczególnie imponujące są wyniki poszczególnych modeli. OMODA 5 stała się 19. najchętniej kupowanym samochodem w Polsce w lipcu 2025 roku z 583 rejestracje, wyprzedzając takie marki jak Suzuki. JAECOO 7 z kolei zajęło 25. miejsce z 481 rejestracje. To oznacza, że oba modele Chery znalazły się w TOP 25 najpopularniejszych samochodów w Polsce, co jest niespotykanych osiągnięciem dla marek obecnych na rynku niecały rok.

Globalnie grupa Chery zanotowała w 2025 roku historyczny sukces, awansując o 152 pozycje w rankingu Fortune Global 500 na 233. miejsce – to największy wzrost wśród wszystkich producentów samochodów na świecie. W lipcu 2025 roku koncern osiągnął rekordową sprzedaż eksportową ponad 5 milionów pojazdów, co czyni go bezsprzecznym liderem chińskiego eksportu motoryzacyjnego. Marki OMODA i JAECOO w ciągu zaledwie 27 miesięcy od debiutu przekroczyły 600 000 sprzedanych pojazdów globalnie w 47 krajach, stając się najszybciej rozwijającymi się nowymi markami motoryzacyjnymi na świecie.