Korea Południowa opracowała własną technologię stealth. To może być prawdziwy przełom dla tego kraju

Koreański Instytut Badań i Standardów Naukowych (KRISS) pochwalił się właśnie osiągnięciem, które może znacząco zmienić sytuację technologiczną tego kraju. Chodzi o kompletny proces rozwoju technologii radarowej stealth – od projektu przez prototypowanie po testy – wykonany po raz pierwszy bez zagranicznego wsparcia.

Przełamanie strategicznej blokady

Technologie stealth to niezwykle chroniona dziedzina, a import kluczowych komponentów podlega ścisłym ograniczeniom międzynarodowym. Dotychczas nawet koszty oprogramowania były astronomiczne – pojedyncze licencje przekraczały 100 milionów wonów (około 75 tysięcy dolarów), a roczne opłaty sięgały kolejnych 20 milionów. KRISS twierdzi, że udało im się opracować zarówno oprogramowanie do projektowania częstotliwościowo-selektywnej powierzchni, jak i system oceny fal elektromagnetycznych dla komponentów radarów.

Sztuczna inteligencja w akcji

Co ciekawe, Koreańczycy postawili na uczenie maszynowe i techniki obliczeń równoległych. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę – twierdzą, że osiągnęli ponad pięćdziesięciokrotne przyspieszenie procesów projektowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami. System oceny fal elektromagnetycznych ma działać podobnie imponująco, skracając czas niezbędnych pomiarów wydajności pięciokrotnie.

Czytaj także: Czym jest stealth? Opisujemy sztukę ukrywania się przed wrogiem, czyli nowoczesny kamuflaż

Radomy, czyli te charakterystyczne półkuliste osłony anten radarowych, to niezwykle wymagające komponenty. Muszą zapewniać ochronę mechaniczną i termiczną, jednocześnie minimalizując zniekształcenia sygnału. W zastosowaniach wojskowych są wystawiane na ekstremalne warunki – wysokie temperatury i intensywne wstrząsy podczas lotu z prędkościami ponaddźwiękowymi. Dotychczas testy spełnienia norm zajmowały ponad miesiąc, nowe rozwiązanie ma to zmienić.

Droga do komercjalizacji

Technologia opracowana przez cztery zespoły badawcze KRISS trafiła już do firmy Korea Electrotechnology Research. Umowę transferową o wartości 500 milionów wonów podpisano 5 sierpnia, co formalnie rozpoczyna proces komercjalizacji. Dr Hong Young-Pyo z KRISS zwraca uwagę, że opracowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w sektorze obronnym, ale również w branży mobilnej, morskiej i lotniczej.

Szerszy kontekst technologiczny

Równolegle do prac nad technologią stealth, instytut rozwija inne zaawansowane projekty. Jednym z nich jest fotoniczny system pomiaru pól elektrycznych o ultaszerokim zakresie dynamicznym przekraczającym 100 dB. System działa w zakresie 2,6-3,95 GHz, co odpowiada pasmom komunikacji mobilnej sub-6 GHz. Minimalna wykrywalna siła pola wynosi 3 mV/m, co otwiera nowe możliwości w dziedzinie precyzyjnych pomiarów elektromagnetycznych.

Czytaj także: Chiny mają nową technologię stealth. Teraz myśliwce nie pojawią się nawet na najlepszym radarze

Całe to przedsięwzięcie wpisuje się w szerszą strategię Korei Południowej, która konsekwentnie dąży do uniezależnienia się technologicznego w kluczowych obszarach obronnych. Inwestycje w krajowe zdolności badawczo-rozwojowe mają zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców. Czy to się uda? Czas pokaże, ale same deklaracje brzmią imponująco. Weryfikacja przyjdzie jednak dopiero wtedy, gdy te technologie trafią do rzeczywistych zastosowań operacyjnych.