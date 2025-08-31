14 razy pokonał system. Genialny matematyk znalazł sposób na zarobienie milionów

Podsumowanie artykułu . . .

Sześcioetapowa formuła sukcesu

Mandel opracował metodę zwaną kondensacją kombinatoryczną. Jej sednem było wykupienie wszystkich możliwych kombinacji w danej loterii, co gwarantowało wygraną główną. Brzmi prosto, ale wymagało niesamowitej logistyki. Jego system składał się z sześciu kluczowych elementów:

Obliczenie całkowitej liczby kombinacji – dla loterii 6 z 40 było to 3 838 380 możliwości Wybór gry z jackpotem przynajmniej trzykrotnie przewyższającym koszt zakupu wszystkich losów Pozyskanie inwestorów – w przypadku loterii w Wirginii zgromadził 2524 osoby Masowy wydruk losów (wówczas legalny) Dystrybucja kuponów do punktów sprzedaży Podział zysków z zachowaniem niewielkiego procenta dla siebie

Teoretycznie każdy może kupić wszystkie możliwe kombinacje. Każdy licealista może obliczyć te kombinacje. Nikt nigdy nie opracował systemu logistycznego, aby złożyć tak dużą liczbę kuponów do gry — Stefan Mandel

Szczytowym osiągnięciem Mandela było wykorzystanie luki w loterii stanu Wirginia w 1992 roku. Tamtejsza gra wymagała wyboru sześciu liczb z 44, co dawało około 7 milionów kombinacji. Gdy jackpot osiągnął 15,5 miliona dolarów, jego zespół zakupił 6,4 miliona losów. Efekt? Główna wygrana wyniosła 27 milionów dolarów, plus dodatkowe 900 tysięcy dolarów w nagrodach pobocznych. Co ciekawe, mimo śledztw FBI i CIA, uznano jego działania za legalne.

Nie tylko Mandel. Inni też znaleźli sposoby

Podobną taktykę zastosowała para z Michigan, Jerry i Marge Selbee. Jerry, matematyk z wykształcenia, zauważył mechanizm „rolldown” w loterii Winfall – gdy nikt nie wygrywał głównej nagrody, pulę dzielono między zwycięzców kategorii pobocznych.

To była anomalia, ponieważ ten rolldown stworzył tak sprzyjające warunki do wygranej — wyjaśnia Clio Cresswell, matematyk z Uniwersytetu w Sydney

Ich historia stała się nawet kanwą filmu “Jerry & Marge Go Large” z Bryanem Cranstonem. Sukcesy takich osób jak Mandel czy Selbee’owie sprawiły, że przepisy loteryjne na całym świecie zostały zaostrzone. Dziś wykupienie masowej liczby losów jest niemożliwe – zabroniono hurtowego nabywania losów i drukowania ich w domu. Sam Mandel obecnie mieszka na Vanuatu, gdzie jak twierdzi, “przeszedł na emeryturę z loterii”. Jego podejście do ryzyka dobrze oddaje jeden z cytatów:

Jestem człowiekiem, który podejmuje ryzyko, ale w sposób skalkulowany. Przycinanie brody to loteria: zawsze istnieje możliwość, że się zatnę, dostanę infekcji i umrę – ale i tak to robię. Szanse są po mojej stronie — Stefan Mandel

Dziś szanse na wygraną są astronomicznie niskie. Prawdopodobieństwo trafienia jackpota w EuroMillions wynosi 1 do 139 838 160 – czterokrotnie bardziej prawdopodobne jest porażenie piorunem. Historie takie jak Mandela pokazują, że matematyka może czasem pokonać los, ale współczesne systemy skutecznie blokują takie metody. Dla większości z nas loteria pozostanie grą opartą na przypadku. Warto o tym pamiętać, sięgając po kolejny kupon.