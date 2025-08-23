Matematyk wynalazł rewolucyjną metodę dla równań kwadratowych. Przełom po 4000 lat!

Nowa metoda bez zapamiętywania wzorów

Loh opracował sposób, który eliminuje największą bolączkę uczniów, czyli konieczność mechanicznego zapamiętywania skomplikowanych formuł. Tradycyjne wyprowadzenie wzoru opiera się na matematycznym triku zwanym „uzupełnianiem do kwadratu”, który daleki jest od intuicyjnego. Klucz nowego podejścia leży w zupełnie innym spojrzeniu na problem. Zamiast traktować pierwiastki równania jako oddzielne wartości, Loh proponuje myśleć o nich jako o parze liczb równoodległych od swojej średniej.

Czytaj też: Maszyny zdobywają złoto w matematyce po raz pierwszy w historii. Pięcioro nastolatków wciąż niedoścignionych

Szukamy zatem dwóch liczb w postaci -B/2 plus minus z, gdzie z jest pojedynczą nieznaną wielkością — wyjaśnia matematyk

To podejście sprawia, że rozwiązywanie równań staje się szybsze i bardziej logiczne, bez żmudnego procesu zgadywania. Tradycyjne metody to prawdziwa udręka dla uczniów, a Loh doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Zazwyczaj, gdy zajmujemy się problemem faktoryzacji, próbujemy znaleźć dwie liczby, które po pomnożeniu dają 12, a po dodaniu 8. Te dwie liczby są rozwiązaniem równania kwadratowego, lecz studenci poświęcają wiele czasu na ich znalezienie, często używając metody prób i błędów — dodaje

Nowa metoda jest znacznie szybsza niż klasyczna faktoryzacja. Uczniowie mogą skupić się na zrozumieniu matematycznej logiki zamiast na mechanicznym sprawdzaniu kolejnych kombinacji liczb.

Tajemnica ukryta przez tysiąclecia i wielki przełom

Najbardziej zaskakujące w całym odkryciu jest to, że metoda pozostawała niezauważona przez 4000 lat historii rozwiązywania równań kwadratowych. Sam Loh przyznaje, iż trudno mu w to uwierzyć. Możliwe wyjaśnienie tkwi w matematycznej złożoności problemu. Jak tłumaczy odkrywca, powód może być taki, że matematycznie nietrywialne jest dokonanie odwrotnej implikacji: udowodnienia, że równanie zawsze ma dwa pierwiastki o określonych właściwościach.

Czytaj też: 17-latka obala matematyczną hipotezę sprzed 40 lat. Hannah Cairo robi furorę w świecie nauki

Odkrycie ma potencjał, aby zmienić sposób nauczania matematyki. Równania kwadratowe to nie tylko abstrakcyjny problem. Ich zrozumienie jest kluczem do początkowych idei prekalkulusu i dalszej nauki matematyki. Metoda sprawdza się zarówno w prostych przykładach szkolnych, jak i w rzeczywistych zastosowaniach, gdzie pierwiastki mogą być liczbami dziesiętnymi lub niewymiernymi. Uczniowie nie tylko łatwiej opanują teorię, ale dodatkowo będą lepiej przygotowani do praktycznego wykorzystania wiedzy. Odkrycie prostszej metody po 4000 latach może wydawać się niewielkim krokiem dla matematyki, ale dla milionów uczniów oznacza szansę na lepsze zrozumienie i mniejszą frustrację. Dr Loh udowodnił, że nawet w tak starych dziedzinach wciąż można znaleźć prostsze rozwiązania.