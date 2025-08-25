mObywatel rośnie jak na drożdżach. Dwie nowe ważne funkcje w drodze

Od marca 2026 roku aplikacja ma zyskać możliwość sprawdzania ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dla ponad 10 milionów użytkowników to potencjalnie ogromne ułatwienie, choć jak zawsze z cyfrowymi usługami publicznymi – diabeł tkwi w szczegółach.

Koniec z jeżdżeniem do sądów czy płaceniem zewnętrznym serwisom? Być może. Plan zakłada, że użytkownicy będą mogli bezpłatnie pobierać elektroniczne odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych – wszystko z poziomu telefonu, z pełną mocą prawną dokumentów. To brzmi niemal zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, ale trzymamy kciuki.

Najciekawszą nowością wydaje się wyszukiwanie po numerze PESEL. Dzięki temu system automatycznie wyświetli wszystkie wpisy w księgach wieczystych, gdzie dana osoba figuruje jako właściciel lub współwłaściciel. To może być prawdziwy “game-changer” dla osób zarządzających swoim majątkiem.

Równie istotna jest integracja z Krajowym Rejestrem Sądowym. Aplikacja umożliwi sprawdzenie danych dotyczących podmiotów, z którymi użytkownik jest formalnie powiązany – czy to przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji czy publicznych zakładów opieki zdrowotnej, gdzie pełni funkcje statutowe lub zarządcze.

Cały projekt jest elementem szerszego programu rozwoju i zwiększenia dostępności rejestrów sądowych, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Wprowadzenie zmian wymaga modyfikacji rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 roku, co – miejmy nadzieję – pójdzie sprawnie.

mObywatel już teraz cieszy się solidną popularnością, szczególnie jeśli chodzi o mDowód oraz funkcje związane z pojazdami. Dodanie dostępu do rejestrów sądowych może przekształcić aplikację w naprawdę kompleksowe narzędzie do zarządzania dokumentami.

Pozostaje jednak pytanie o stabilność i szybkość działania nowych funkcji. Użytkownicy słusznie oczekują płynnego działania bez błędów i długich czasów ładowania – bo nic tak nie zniechęca do cyfrowych usług jak techniczne problemy. Ministerstwo ma jeszcze kilka miesięcy na dopracowanie rozwiązania przed planowanym uruchomieniem. Oby ten czas został dobrze wykorzystany.