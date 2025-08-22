powrót

Nowy dokument cyfrowy już w mObywatelu – coś w sam raz dla komornika

Kolejny dokument dołącza do cyfrowego portfolio mObywatela. Tym razem zmiany dotyczą wąskiej, ale niezwykle ważnej grupy zawodowej, która na co dzień zajmuje się egzekucją komorniczą. Co ciekawe, nowość wprowadzono bez większego rozgłosu, choć może znacząco wpłynąć na codzienną pracę tysięcy prawników w kraju.
Andrzej Libiszewski
22.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Cyfrowy dowód uprawnień zawodowych

Tempo rozwoju mObywatela może się podobać – coraz więcej dokumentów i dodatkowych funkcji związanych ze sprawami urzędowymi dostępnych jest w aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji bez fanfar właśnie wzbogaciło program o kolejny identyfikator zawodowy – identyfikator komornika sądowego. Nowy dokument, jak nietrudno się domyślić, służy przede wszystkim do potwierdzania uprawnień zawodowych komorników i co istotne, mogą się nim posługiwać także asesorzy i aplikanci komorniczy. Elektroniczna wersja identyfikatora wydawanego przez Krajową Radę Komorniczą ma zastąpić fizyczną kartę w wielu sytuacjach służbowych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie zarówno mDowodu, jak i aktualnej fizycznej wersji identyfikatora.

Elastyczność dla komorników pracujących w kilku kancelariach

Sytuacja, gdy komornik sądowy pracuje w więcej niż jednej kancelarii, nie jest wcale taka rzadka – i w takim wypadku musi posiadać identyfikator właściwy dla każdej z nich. Twórcy mObywatela także przewidzieli taką ewentualność i aplikacja pozwala na dodanie wielu cyfrowych identyfikatorów – system umożliwia przechowywanie dokumentów z różnych kancelarii, każdy z indywidualnym numerem i nazwą firmy, a w powiązaniu z innymi cyfrowymi dokumentami w praktyce eliminuje konieczność noszenia przy sobie kilku fizycznych dokumentów

Kluczową cechą dokumentów cyfrowych jest możliwość weryfikacji ich autentyczności. System mObywatela wykorzystuje metodę kryptograficzną opartą na skanowaniu kodu QR bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu każdy może sprawdzić, czy dokument komornika jest ważny i czy osoba rzeczywiście ma wymagane uprawnienia. Oczywiście pozostaje jeszcze przekonanie obywateli, żeby cyfrowy dokument traktowali jak fizyczny, co oczywiście może nastręczać pewne problemy.

Ciągły rozwój mObywatela

Identyfikator komornika to najnowszy dodatek do rosnącej kolekcji dokumentów w aplikacji. W ostatnich miesiącach pojawił się też wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, wspomagający użytkownika przy pisaniu pism urzędowych oraz długo wyczekiwany tryb ciemny.

Nowy dokument jest już dostępny dla uprawnionych użytkowników – komornicy zainteresowani korzystaniem z cyfrowej wersją identyfikatora powinni jak zwykle upewnić się, że mają aplikację zaktualizowaną do najnowszej wersji.

