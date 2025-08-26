OnePlus 13R z nową wersją OxygenOS 15 – nowe funkcje, lepsza wielozadaniowość i więcej bezpieczeństwa

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus 13R z kolejnymi nowościami

Kolejna aktualizacja systemu dla pogromcy flagowców OnePlus właśnie trafia do użytkowników. Tym razem producent skupił się nie tylko na standardowych poprawkach, ale wprowadza kilka naprawdę interesujących rozwiązań, które mogą zmienić sposób korzystania ze smartfona. Aktualizacja OxygenOS 15.0.0.850 w sobie kilka istotnych zmian. Producent postawił przede wszystkim na usprawnienie wielozadaniowości i wprowadzenie nowych funkcji związanych z prywatnością. Jak zwykle jednak aktualizacja wdrażana jest stopniowo, co oznacza, że niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać na aktualizację nieco dłużej. Mimo wszystko warto wiedzieć wcześniej, co przygotowano tym razem.

Czytaj też: iOS 26 odblokuje szybkie ładowanie bezprzewodowe bez MagSafe. Ale nie dla wszystkich

Właściciele OnePlus 13R będą mogli cieszyć się lepszą organizacją pracy na ekranie. System pływających okien przeszedł znaczący lifting. Animacje stały się płynniejsze, a zarządzanie kilkoma aplikacjami jednocześnie wydaje się teraz bardziej intuicyjne. Najciekawszą zmianą jest elastyczny widok dzielony — wreszcie można swobodnie regulować proporcje między apkami w trybie poziomym. Powiadomienia również zyskały nową formę. W trybie poziomym pojawiają się jako uproszczone banery, co minimalizuje zakłócenia podczas pracy. Ciekawostką jest możliwość uruchamiania aplikacji bezpośrednio w pływającym oknie po dotknięciu powiadomienia.

Najbardziej innowacyjną funkcją w tej aktualizacje jest jednak BeaconLink. Pozwala na przesyłanie wiadomości, zdjęć i nagrań głosowych między urządzeniami bez potrzeby korzystania z internetu. Funkcję znajdziemy w ustawieniach sieci komórkowej i może się przydać w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie mamy dostępu do sieci. OnePlus ulepszył też Prywatny Sejf, który w tej aktualizacji zyskał kilka praktycznych ulepszeń. Można teraz bezpośrednio udostępniać pliki z jego poziomu, tworzyć personalizowane albumy z własnymi okładkami oraz sortować multimedia chronologicznie. Dodano też kategorię „Inne pliki” dla lepszej organizacji.

Czytaj też: Google Pixel 10 z przymusową funkcją Battery Health Assistance. Użytkownicy nie mają wyboru

Standardowo nie zabrakło też poprawek bezpieczeństwa z sierpnia 2025 roku. Nowe funkcje wyglądają obiecująco, zwłaszcza BeaconLink, który może się okazać przydatny w nieprzewidzianych sytuacjach. Czas pokaże, czy użytkownicy rzeczywiście będą z nich korzystać na co dzień, ale sam kierunek zmian wydaje się słuszny.

Jak zwykle w pierwszej kolejności nowości wdrażane są dla niewielkiej grupy użytkowników w Indiach. Jeśli na tym etapie nie pojawią się żadne problemy, OnePlus ruszy z udostępnianiem oprogramowania dla szerszego grona odbiorców, także w pozostałych regionach.

Dla zainteresowanych, oto pełny dziennik zmian aktualizacji OxygenOS 15.0.0.850 dla OnePlus 13R

Odblokuj nowy poziom płynności doświadczenia

Poprawia animacje otwierania, zmieniania położenia i zmiany rozmiaru pływającego okna.

Szczegóły

Możesz teraz udostępniać obrazy i filmy w Prywatnej Przystani.

Możesz teraz dostosowywać okładki obrazów lub albumów w Prywatnej Przystani.

Możesz teraz sortować i przeglądać obrazy i filmy według czasu w Prywatnej Przystani.

Możesz teraz dodawać pliki bezpośrednio do kategorii “Inne pliki” w Prywatnej Przystani.

Dzielony ekran nie jest już ograniczony do stałych proporcji. Możesz dostosować proporcje w razie potrzeby. W widoku dzielonego ekranu, gdy dwie aplikacje są wyświetlane w orientacji poziomej, możesz przeciągnąć rozdzielacz, aby dostosować ich względne rozmiary.

Gdy ostatnie zadania są ułożone w stos, możesz zmodyfikować status blokady aplikacji, przesuwając palcem w dół na aplikacji na ekranie ostatnich zadań.

Wszystkie powiadomienia otrzymane w trybie poziomym są teraz wyświetlane w uproszczonym formacie banera, aby ograniczyć zakłócenia.

Możesz teraz przesunąć palcem w dół na uproszczonym banerze powiadomień, aby wyświetlić aplikację w pływającym oknie.

Dotknięcie przycisku na uproszczonym banerze powiadomień otwiera teraz aplikację w pływającym oknie zamiast na pełnym ekranie, redukując zakłócenia.

Dostosowuje pozycję banerów powiadomień w trybie poziomym, aby zminimalizować dekoncentrację.

Połączenia sieciowe

Możesz teraz wysyłać wiadomości tekstowe, graficzne i głosowe do pobliskich osób za pomocą BeaconLink, gdy nie ma połączenia z internetem. Funkcję tę można znaleźć w “Ustawieniach – Sieć komórkowa – BeaconLink”.

System