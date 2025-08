Czas zmienić operatora. Dlaczego warto postawić na Orange?

Dlaczego warto przenieść numeru do Orange?

Przenosząc numer do Orange, zyskujesz dostęp do jednej z najbardziej rozbudowanych i niezawodnych sieci w Polsce. Operator stale inwestuje w infrastrukturę, co przekłada się na wysoką jakość połączeń oraz szybki Internet nawet w mniej zurbanizowanych miejscach. Aktualnie Orange rozbudowuje sieć 5G pasma średniego, które zapewnia wysoką prędkość przesyłania danych i pobieranie z prędkością przekraczającą 500 Mb/s nie jest rzadkim widokiem. Jednocześnie ruszyła już budowa sieci 5G w rozdysponowanym niedawno paśmie, które zapewni znacznie szersze, niż obecnie, pokrycie sieci. Nie tylko w obszarach miejskich.

Do tego dochodzi szeroki wybór atrakcyjnych ofert abonamentowych, które pozwalają dopasować zakres usług do Twoich potrzeb – bez przepłacania i zbędnych zobowiązań. Zachowując swój dotychczasowy numer, masz gwarancję niezakłóconego kontaktu ze wszystkimi ważnymi osobami oraz pewność, że zmiana operatora nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami.

Abonament w Orange to również możliwość doliczania do rachunku opłat za różne usługi, dzięki czemu mamy je w jednym miejscu. Mowa o np. zakupach w Google Play, kupowaniu gier, aplikacji czy e-booków. Do tego wygodne zarządzanie kontem w aplikacji Mój Orange, w której co środę czekają na nas nowe prezenty w postaci rabatów czy darmowych, dodatkowych usług i pakietów.

Na te promocje możesz liczyć przenosząc numer do Orange – Plan XS, telewizja i smartfony na raty

Przy przenoszeniu numeru na abonament Orange ma dla nas cztery oferty do wyboru. Hitem sprzedaży jest Plan XS, po który sięga obecnie co szósty klient Orange. W cenie od 45 zł/mies. z rabatami dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu w Unii Europejskiej oraz możemy dobrać smartfony na raty, gdzie aktualnie w promocji mamy Xiaomi Redmi 14c 4/128 Gb za 14 zł/mies. w umowie na 24 raty.

To razem daje kwotę od 59 zł/mies. z rabatami i jest to stała cena, jaką płacimy przez 24 miesiące. Uwzględnia ona rabat wysokości 5 zł/mies. za e-fakturę, odbierany co miesiąc w aplikacji Mój Orange i rabat za zgody marketingowe. Dodatkowo przez pierwsze 24 mies. obowiązuje rabat za zawarcie umowy na czas określony (-5 zł/mies.) oraz rabat promocyjny na abonament (-5 zł/mies.).

To nie wszystko, bo jeśli zdecydujemy się na wybór Planu XS do 17 sierpnia i zrealizujemy zamówienie w sklepie internetowym Orange, zyskamy dodatkowy pakiet 20 GB miesięcznie do wykorzystania w kraju przez cały 24-miesięczny okres trwania umowy. Co razem daje nam 25 GB miesięcznie.

Opłata za abonament komórkowy w Planie XS i smartfon razem jest jeszcze atrakcyjniejsza przy zakupie więcej niż jednej karty SIM. Począwszy od drugiej karty SIM na tej samej umowie, opłata ta wyniesie bowiem od 39 zł/mies. z rabatami i to już wliczając ratę za egzemplarz wspomnianego smartfona. Cena uwzględnia wcześniej wspomniane rabaty oraz dodatkowo rabat za łączenie usług w Orange przy zakupie kolejnych numerów pod warunkiem terminowej płatności (−20 zł/mies.).

Szczegóły najlepszej oferty na lato w Orange znajdziesz na stronie promocji.

Oprócz Planu XS dostępne są również trzy inne warianty abonamentu dla bardziej wymagających użytkowników, takie jak Plan S, każdy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami w kraju oraz roamingu w Unii Europejskiej, do tego z Pakietem Podstawowym Telewizji Mobilnej Orange TV Go:

Plan S od 65 zł/mies. z rabatami – z 50 GB Internetu (w tym 18,9 GB w roamingu w UE), a do tego dodatkowe 50 GB Internetu przy zakupie online;

Plan M od 75 zł/mies. z rabatami – 150 GB Internetu (w tym 21,81 GB w roamingu w UE), a do tego dodatkowe 50 GB Internetu przy zakupie online;

Plan L od 95 zł/mies. z rabatami – Internet bez limitu danych i prędkości przez pierwsze 24 miesiące, potem 300 GB Internetu (w tym 27,62 GB w roamingu w UE).

Cena każdego z planów zawiera rabaty: po 5 zł/mies. za e-fakturę, odbierany co miesiąc w Mój Orange i za zgody marketingowe. Dodatkowo przez pierwsze 24 miesiące obowiązuje rabat za zawarcie umowy na czas określony (-5 zł/mies.). Do podanych cen musimy doliczyć 60 zł jednorazowej opłaty aktywacyjnej.

motorola edge 60 fusion 5G

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie przy wyborze Planu M lub Planu L (na 24 mies.) z wybranym smartfonem (z umową na 36 rat) Klienci przez 3 miesiące nie płacą za abonament ani rat za urządzenie. Dzięki temu można zyskać wolność od opłat. Oferta jest dostępna dla nowych klientów, przenoszących numer od innego operatora oraz zmieniających ofertę z karty na abonament.

Na jakie smartfony warto się zdecydować przy wyborze abonamentu Orange? Moim zdaniem najciekawiej wyglądają w promocji z ratą od 33 zł miesięcznie (po okresie darmowym) poniższe 3 modele:

Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB,

motorola edge 60 fusion 5G 8/256 GB.

Szczegóły oferty, w tym kwoty abonamentów i rabaty oraz aktualne ceny smartfonów dostępne są na stronie Orange.

Czy przeniesienie numeru do Orange jest trudne?

Przeniesienie numeru do Orange jest prostym procesem, który możesz przeprowadzić w całości online. Wystarczy wejść na stronę operatora, wybrać promocję i wypełnić krótki formularz. Określasz, z jakiej sieci obecnie korzystasz, wybierasz abonament oraz – jeśli chcesz – smartfon. Całość trwa kilka minut. Orange zajmuje się rozwiązaniem umowy w poprzedniej sieci, a Ty otrzymujesz nową kartę SIM oraz harmonogram aktywacji numeru. Przeniesienie realizowane jest tak, aby nie kolidowało ze zobowiązaniami u obecnego operatora. Może być zrealizowane wybranego dnia, na koniec okresu rozliczeniowego lub obecnej umowy. Cały proces jest transparentny – otrzymasz powiadomienie SMS o każdym kolejnym kroku.

Przeniesienie numeru do Orange to wygodny sposób na poprawę komfortu korzystania z telefonu, dostęp do nowoczesnych urządzeń i korzystnych promocji – wszystko przy zachowaniu aktywności już posiadanego numeru.